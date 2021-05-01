Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210501/foto-1730630972.html
Лучшие фото недели: "Оскар", Чернобыль и случай на поле для гольфа
Лучшие фото недели: "Оскар", Чернобыль и случай на поле для гольфа
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T08:00
2021-05-01T08:12
зендая
камала харрис
коронавирус covid-19
гольф
нью-йорк
луна
протесты
эйфелева башня
парад победы
чернобыльская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730626744_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_688dcf8d9c33ce6278524441b94efb97.jpg
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
нью-йорк
луна
таймыр
швеция
москва
германия
луизиана
мадагаскар
краснодар
иерусалим
рим
дели
колорадо
минск
нидерланды
басра (город)
индия
богота
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730626744_362:3:2829:1853_1920x0_80_0_0_544aba5111cfa581d0828caad4c7ff9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
зендая, камала харрис, коронавирус covid-19, гольф, нью-йорк, луна, протесты, эйфелева башня, парад победы, чернобыльская аэс, оскар (премия), джо байден, таймыр, швеция, москва, германия, луизиана, мадагаскар, краснодар, иерусалим, рим, дели, колорадо, минск, нидерланды, басра (город), индия, богота, париж, фото, фото

Лучшие фото недели: "Оскар", Чернобыль и случай на поле для гольфа

08:00 01.05.2021 (обновлено: 08:12 01.05.2021)
 
Читать ria.ru в
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AFP 2021 / ED JONES

Прохожие на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Люди на Таймс-сквер в Нью-Йорке
1 из 30

Прохожие на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

© AFP 2021 / ED JONES
© AFP 2021

Акция памяти жертв аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Акция памяти, посвященная жертвам аварии на Чернобыльской АЭС
2 из 30

Акция памяти жертв аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

© AFP 2021
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Зона отчуждения Чернобыльской АЭС.

Зона отчуждения Чернобыльской АЭС
3 из 30

Зона отчуждения Чернобыльской АЭС.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© REUTERS / TT News Agency/Adam Ihse

Корова резвится на пастбище в Швеции после нескольких месяцев, проведенных в стойле.

Корова резвится на пастбище после нескольких месяцев в коровнике на ферме в окрестностях Фалькенберга, Швеция
4 из 30

Корова резвится на пастбище в Швеции после нескольких месяцев, проведенных в стойле.

© REUTERS / TT News Agency/Adam Ihse
© REUTERS / Chris Pizzello/Pool

Зендая на красной ковровой дорожке премии "Оскар".

Зендая на красной ковровой дорожке церемонии вручения Оскара
5 из 30

Зендая на красной ковровой дорожке премии "Оскар".

© REUTERS / Chris Pizzello/Pool
© AFP 2021 / RIJASOLO

Ребенок в защитной маской и военнослужащие, патрулирующие улицы столицы Мадагаскара.

Ребенок в защитной маской возле военнослужащих, которые патрулируют улицы Антананариву, Мадагаскар
6 из 30

Ребенок в защитной маской и военнослужащие, патрулирующие улицы столицы Мадагаскара.

© AFP 2021 / RIJASOLO
© РИА Новости / Идрис Мухамед / Перейти в фотобанк

Массовая кремация жертв коронавируса в Дели.

Массовая кремация жертв пандемии в Дели
7 из 30

Массовая кремация жертв коронавируса в Дели.

© РИА Новости / Идрис Мухамед
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Gerald Herbert

Ассистенты на гольф-карах пытаются увести аллигатора с игрового поля обратно в воду во время турнира в Луизиане.

Сотрудники турнира пытаются увести аллигатора с 17-го фервея и обратно в воду во время третьего раунда турнира по гольфу PGA Zurich Classic в TPC Louisiana в Эйвондейле, штат Луизиана
8 из 30

Ассистенты на гольф-карах пытаются увести аллигатора с игрового поля обратно в воду во время турнира в Луизиане.

© AP Photo / Gerald Herbert
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Репетиция парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Военнослужащие на БМД участвуют в репетиции парада к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
9 из 30

Репетиция парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Женщина с ребенком на кочевом стойбище оленеводов "Тыяха" на Таймыре.

Женщина с ребенком в балке на кочевом стойбище оленеводов Тыяха на полуострове Таймыр
10 из 30

Женщина с ребенком на кочевом стойбище оленеводов "Тыяха" на Таймыре.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Luisa Gonzalez

Столкновения манифестантов с силовиками во время акции протеста против налоговой реформы в Колумбии.

Столкновения демонстрантов с сотрудниками сил безопасности во время акции протеста против налоговой реформы правительства президента Ивана Дуке в Боготе, Колумбия. 28 апреля 2021 года
11 из 30

Столкновения манифестантов с силовиками во время акции протеста против налоговой реформы в Колумбии.

© REUTERS / Luisa Gonzalez
© AFP 2021 / Vincenzo Pinto

Пилотажная группа итальянских ВВС "Фречче триколори" выступает в Риме в 76-ю годовщину Праздника освобождения.

Пилотажное подразделение ВВС Италии Frecce Tricolori (Tricolor Arrows) выступает 25 апреля 2021 года над Римом в 76-ю годовщину Дня освобождения, знаменующего падение нацистской оккупации в 1945 году
12 из 30

Пилотажная группа итальянских ВВС "Фречче триколори" выступает в Риме в 76-ю годовщину Праздника освобождения.

© AFP 2021 / Vincenzo Pinto
© РИА Новости / Идрис Мухамед / Перейти в фотобанк

Вспышка COVID-19 в Дели.

Ситуация в Индии в связи с коронавирусом. Работа крематория в Дели
13 из 30

Вспышка COVID-19 в Дели.

© РИА Новости / Идрис Мухамед
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Luisa Gonzalez

Демонстрант готовится бросить камень в полицейский автомобиль во время акции протеста против налоговой реформы в Боготе.

Демонстрант готовится бросить камень в полицейский автомобиль во время акции протеста против налоговой реформы правительства президента Ивана Дуке в Боготе, Колумбия. 28 апреля 2021 года
14 из 30

Демонстрант готовится бросить камень в полицейский автомобиль во время акции протеста против налоговой реформы в Боготе.

© REUTERS / Luisa Gonzalez
© REUTERS / Christian Hartmann

Полная Луна над Эйфелевой башней.

Полная луна восходит за Эйфелевой башней в Париже, Франция, 27 апреля 2021 года
15 из 30

Полная Луна над Эйфелевой башней.

© REUTERS / Christian Hartmann
© AFP 2021 / Himanshu Sharma

Человек кормит обезьян-лангуров во время локдауна в Индии.

Мужчина кормит обезьян-лангуров во время изоляции из-за пандемии коронавируса Covid-19 в Пушкаре. 28 апреля 2021 года
16 из 30

Человек кормит обезьян-лангуров во время локдауна в Индии.

© AFP 2021 / Himanshu Sharma
© AP Photo / Martin Meissner

Гигантские роторные экскаваторы добывают уголь в Германии.

Гигантские роторные экскаваторы добывают уголь, Западная Германия. 29 апреля 2021 года
17 из 30

Гигантские роторные экскаваторы добывают уголь в Германии.

© AP Photo / Martin Meissner
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Участники "ночного заплыва" под открытым небом в бассейне "Чайка" в Москве.

Ночной заплыв в бассейне под открытым небом Чайка
18 из 30

Участники "ночного заплыва" под открытым небом в бассейне "Чайка" в Москве.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Eduard Korniyenko

Участники первенства по бодибилдингу в Краснодаре фотографируются за кулисами.

Участники фотографируются за кулисами местного чемпионата по бодибилдингу в Краснодаре. 24 апреля 2021 года
19 из 30

Участники первенства по бодибилдингу в Краснодаре фотографируются за кулисами.

© REUTERS / Eduard Korniyenko
© AFP 2021

Сомалийский военнослужащий, поддерживающий антиправительственные движения.

Военнослужащий сомалийских вооруженных сил, поддерживающий антиправительственные движения, Сомали. 25 апреля 2021 года
20 из 30

Сомалийский военнослужащий, поддерживающий антиправительственные движения.

© AFP 2021
© AFP 2021 / Getty Images/Pool/Caroline Brehman

Галерея для посетителей в палате представителей Капитолия во время обращения президента США Джо Байдена к конгрессу.

Галерея для посетителей в палате представителей в Капитолии во время обращения президента США Джо Байдена
21 из 30

Галерея для посетителей в палате представителей Капитолия во время обращения президента США Джо Байдена к конгрессу.

© AFP 2021 / Getty Images/Pool/Caroline Brehman
© REUTERS / Pool/Andrew Harnik

Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис в Капитолии.

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис в Капитолии
22 из 30

Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис в Капитолии.

© REUTERS / Pool/Andrew Harnik
© AFP 2021 / Biju Boro

Последствия землетрясения в Индии.

Последствия землетрясения в Гувахати, Индия
23 из 30

Последствия землетрясения в Индии.

© AFP 2021 / Biju Boro
© REUTERS / Alyson McClaran

Акция 8 o'clock Howl в Колорадо.

Акция 8 o'clock Howl в Колорадо
24 из 30

Акция 8 o'clock Howl в Колорадо.

© REUTERS / Alyson McClaran
© AFP 2021 / Mohammed Abed

Палестинцы жгут автомобильные покрышки на митинге в секторе Газа.

Палестинцы сжигают автомобильные шины в секторе Газы
25 из 30

Палестинцы жгут автомобильные покрышки на митинге в секторе Газа.

© AFP 2021 / Mohammed Abed
© AFP 2021 / Emmanuel Dunand

Кот сидит на месте водителя трактора в Израиле.

Кот сидит на месте водителя в тракторе в Акре, Израиль
26 из 30

Кот сидит на месте водителя трактора в Израиле.

© AFP 2021 / Emmanuel Dunand
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУчастницы парада Кубанского казачьего войска в Краснодаре, посвященного 30-летию реабилитации казачества.
Парад Кубанского казачьего войска
27 из 30
Участницы парада Кубанского казачьего войска в Краснодаре, посвященного 30-летию реабилитации казачества.
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Essam al-Sudani

Верующие у стен мечети Имама Али в Басре.

Женщины во время посещения Imam Ali's Step Mosque - первой мечети, построенной в Басре
28 из 30

Верующие у стен мечети Имама Али в Басре.

© REUTERS / Essam al-Sudani
© AFP 2021 / Emmanuel Dunand

Кувуклия — часовня над каменной плитой Гроба Господня — в Иерусалиме.

Православный христианин обходит Кувуклию в Иерусалиме
29 из 30

Кувуклия — часовня над каменной плитой Гроба Господня — в Иерусалиме.

© AFP 2021 / Emmanuel Dunand
© REUTERS / Piroschka van de Wouw

Девушка едет вдоль цветочных полей парка Кекенхоф в Нидерландах.

Девушка проезжает мимо цветочных полей в Лиссе, Нидерландах
30 из 30

Девушка едет вдоль цветочных полей парка Кекенхоф в Нидерландах.

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
 
ЗендаяКамала ХаррисКоронавирус COVID-19ГольфНью-ЙоркЛунаПротестыЭйфелева башняПарад ПобедыЧернобыльская АЭСОскар (премия)Джо БайденТаймырШвецияМоскваГерманияЛуизианаМадагаскарКраснодарИерусалимРимДелиКолорадоМинскНидерландыБасра (город)ИндияБоготаПарижФото
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:42Лидеры Таджикистана и Киргизии обсудили прекращение огня на границе
11:42Путин поручил упростить выдачу вида на жительство для ряда иностранцев
11:38Путин поручил разработать новую концепцию конкурса "Учитель года"
11:23Источник в Таджикистане опроверг заявления об обстреле киргизского села
11:22Ряду стран Европы нужна защита от России, заявил немецкий дипломат
11:21Нарколог разъяснил, что делать при отравлении алкоголем
11:18Жапаров навестил пострадавших в конфликте с Таджикистаном
11:15В Москве за сутки госпитализировали 1164 человека с COVID-19
11:15Киргизия эвакуировала более 27 тысяч жителей из зоны конфликта на границе
11:05В России за сутки 8637 человек выздоровели от COVID-19
11:03Оперштаб назвал регионы с минимальным приростом случаев COVID-19
11:03В России за сутки умерли 392 пациента с коронавирусом
11:02В Москве выявили 3208 новых случаев COVID-19
11:01Более двух тысяч человек застряли в аэропорту Сочи из-за непогоды
11:01В России выявили 9270 новых случаев заражения коронавирусом
10:51Источник в Душанбе опроверг сообщения о стягивании техники к границе
10:50Депутат рассказал, чем закончатся "блицкриги" Запада накануне Дня Победы
10:37Число пострадавших в ДТП с автобусом под Хабаровском возросло до 17
10:30В Киргизии заявили о 163 пострадавших в конфликте с Таджикистаном
10:29СК завел дело против главы управления Росимущества в Ставропольском крае
Лента новостейМолния