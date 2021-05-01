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Лучшие фото недели: "Оскар", Чернобыль и случай на поле для гольфа

Лучшие фото недели: "Оскар", Чернобыль и случай на поле для гольфа

Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T08:00

2021-05-01T08:00

2021-05-01T08:12

зендая

камала харрис

коронавирус covid-19

гольф

нью-йорк

луна

протесты

эйфелева башня

парад победы

чернобыльская аэс

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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

нью-йорк

луна

таймыр

швеция

москва

германия

луизиана

мадагаскар

краснодар

иерусалим

рим

дели

колорадо

минск

нидерланды

басра (город)

индия

богота

париж

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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