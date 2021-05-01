Лучшие фото недели: "Оскар", Чернобыль и случай на поле для гольфа
Прохожие на Таймс-сквер в Нью-Йорке.
Акция памяти жертв аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
Зона отчуждения Чернобыльской АЭС.
Корова резвится на пастбище в Швеции после нескольких месяцев, проведенных в стойле.
Корова резвится на пастбище в Швеции после нескольких месяцев, проведенных в стойле.
Зендая на красной ковровой дорожке премии "Оскар".
Ребенок в защитной маской и военнослужащие, патрулирующие улицы столицы Мадагаскара.
Ребенок в защитной маской и военнослужащие, патрулирующие улицы столицы Мадагаскара.
Массовая кремация жертв коронавируса в Дели.
Ассистенты на гольф-карах пытаются увести аллигатора с игрового поля обратно в воду во время турнира в Луизиане.
Ассистенты на гольф-карах пытаются увести аллигатора с игрового поля обратно в воду во время турнира в Луизиане.
Репетиция парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Репетиция парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Женщина с ребенком на кочевом стойбище оленеводов "Тыяха" на Таймыре.
Женщина с ребенком на кочевом стойбище оленеводов "Тыяха" на Таймыре.
Столкновения манифестантов с силовиками во время акции протеста против налоговой реформы в Колумбии.
Столкновения манифестантов с силовиками во время акции протеста против налоговой реформы в Колумбии.
Пилотажная группа итальянских ВВС "Фречче триколори" выступает в Риме в 76-ю годовщину Праздника освобождения.
Пилотажная группа итальянских ВВС "Фречче триколори" выступает в Риме в 76-ю годовщину Праздника освобождения.
Вспышка COVID-19 в Дели.
Демонстрант готовится бросить камень в полицейский автомобиль во время акции протеста против налоговой реформы в Боготе.
Демонстрант готовится бросить камень в полицейский автомобиль во время акции протеста против налоговой реформы в Боготе.
Полная Луна над Эйфелевой башней.
Человек кормит обезьян-лангуров во время локдауна в Индии.
Гигантские роторные экскаваторы добывают уголь в Германии.
Гигантские роторные экскаваторы добывают уголь в Германии.
Участники "ночного заплыва" под открытым небом в бассейне "Чайка" в Москве.
Участники "ночного заплыва" под открытым небом в бассейне "Чайка" в Москве.
Участники первенства по бодибилдингу в Краснодаре фотографируются за кулисами.
Участники первенства по бодибилдингу в Краснодаре фотографируются за кулисами.
Сомалийский военнослужащий, поддерживающий антиправительственные движения.
Галерея для посетителей в палате представителей Капитолия во время обращения президента США Джо Байдена к конгрессу.
Галерея для посетителей в палате представителей Капитолия во время обращения президента США Джо Байдена к конгрессу.
Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис в Капитолии.
Последствия землетрясения в Индии.
Акция 8 o'clock Howl в Колорадо.
Палестинцы жгут автомобильные покрышки на митинге в секторе Газа.
Кот сидит на месте водителя трактора в Израиле.
Верующие у стен мечети Имама Али в Басре.
Кувуклия — часовня над каменной плитой Гроба Господня — в Иерусалиме.
Девушка едет вдоль цветочных полей парка Кекенхоф в Нидерландах.