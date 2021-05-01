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В Басманном районе отремонтируют фасад кирпичного дома XVIII века
В Басманном районе отремонтируют фасад кирпичного дома XVIII века
Фасад кирпичного дома XVIII века отремонтируют в Басманном районе Москвы, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы. РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T10:34
2021-05-01T10:34
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Фасад кирпичного дома XVIII века отремонтируют в Басманном районе Москвы, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.Отмечается, что трехэтажный кирпичный дом на углу улицы Покровки и Покровского бульвара был построен в конце XVIII века.Добавляется, что дом без серьезного ущерба пережил пожар 1812 года, но со временем обезличивался. Новые хозяева перестраивали здание. Над высокой частью его крыши появился частичный третий этаж без окон, а в центре дома был сделан парадный вход с Покровки."Кроме того, с фасада исчезли все украшения. Они были восприняты хозяевами как архаичные и немодные. В 1914 году домом владела Епраксинья Оловянишникова", - добавляется в сообщении.
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недвижимость, жилье, москва

В Басманном районе отремонтируют фасад кирпичного дома XVIII века

10:34 01.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Поляков / Перейти в фотобанкЦерковь Троицы Живоначальной на Грязях (Покровка 13)
Церковь Троицы Живоначальной на Грязях (Покровка 13) - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / Александр Поляков
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Фасад кирпичного дома XVIII века отремонтируют в Басманном районе Москвы, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
Отмечается, что трехэтажный кирпичный дом на углу улицы Покровки и Покровского бульвара был построен в конце XVIII века.
"Фасад старинного дома на улице Покровке (дом 14/2, строение 1) отремонтируют в этом году. Работы проведут в рамках региональной программы капитального ремонта", - говорится в сообщении.
Добавляется, что дом без серьезного ущерба пережил пожар 1812 года, но со временем обезличивался. Новые хозяева перестраивали здание. Над высокой частью его крыши появился частичный третий этаж без окон, а в центре дома был сделан парадный вход с Покровки.
"Кроме того, с фасада исчезли все украшения. Они были восприняты хозяевами как архаичные и немодные. В 1914 году домом владела Епраксинья Оловянишникова", - добавляется в сообщении.
 
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