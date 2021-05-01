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https://ria.ru/20210501/evroparlament-1730823420.html
Экс-депутат ЕП назвал антироссийскую резолюцию Европарламента лицемерной
Экс-депутат ЕП назвал антироссийскую резолюцию Европарламента лицемерной
Резолюция пленарного заседания Европейского парламента от 29 апреля, призывающая к санкциям против России, является частью антироссийской истерии, заявил РИА... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T12:35
2021-05-01T12:35
россия
европарламент
нотис мариас
северный поток — 2
swift
евросоюз
европа
в мире
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АФИНЫ, 30 апр - РИА Новости. Резолюция пленарного заседания Европейского парламента от 29 апреля, призывающая к санкциям против России, является частью антироссийской истерии, заявил РИА Новости бывший депутат Европарламента, лидер партии "Греция - другой путь" Нотис Мариас, который также является профессором Университета Крита, где преподает институциональное устройство Евросоюза.Европейский парламент предложил "в случае продолжения агрессии на Украине" отключить РФ от системы платежей SWIFT, отказаться от российских нефти и газа."Эта резолюция является частью антироссийской истерии, царящей в Европе в последние годы. Ситуация обострилась после избрания президента США Джо Байдена, который вместе со знаменитым лозунгом America is back снова выдвинул на первый план холодную войну. Резолюция Европарламента не только несбалансированная, но, наоборот, она вдохновляется резкой односторонностью", - заявил Мариас.Он назвал резолюцию лицемерной, поскольку Европарламент вмешивается во внутренние дела России."Это памятник лицемерию, поскольку она (резолюция) обвиняет Россию в якобы вмешательстве во внутренние дела и в общество государств-членов Союза, а затем большая часть резолюции посвящена вопросам, входящим в исключительную компетенцию России. Так, резолюция во имя якобы защиты прав человека призывает к освобождению (Алексея) Навального и других осужденных граждан России, и в то же время призывает ЕС поддерживать различные организации гражданского общества в России и СМИ, которые принадлежат оппозиции. Иначе, резолюция критикует Россию за якобы пропаганду в западных обществах", - заметил политик.По его словам, большинство членов Европейского парламента в своей резолюции снова следуют энергетической стратегии Байдена, поскольку она призывает к немедленному прекращению работы над проектом "Северного потока - 2"."И все это принимает институциональный орган ЕС, который поддерживает свободную конкуренцию, либерализацию энергетического рынка, инвестиции и "зеленый" рост. Вместо того, чтобы требовать, чтобы европейский энергетический рынок снабжался различными поставщиками газа, чтобы повысить конкуренцию и снизить цены на энергоносители, Европейский парламент, по сути, подталкивает Европу к принятию дорогостоящего американского СПГ, а также к увеличению использования нефти и других загрязняющих источников энергии", - сказал он."Блокада российского газа приведет к продолжению использования угля в Германии и Польше. Очевидно, что для Европейского парламента российский газ считается более загрязняющим, чем уголь, который, как известно, будет использоваться в Германии до 2038 года и в Польше до 2048 года. Это одобрено самим ЕС, который, как предполагается, поддерживает "зеленое" развитие", - заметил Мариас.Он раскритиковал угрозу отключить Россию от системы платежей SWIFT."Угроза принятия решения об исключении России из межбанковской платежной системы SWIFT компрометирует Европейский парламент, поскольку его решение усилит "черную" экономику, уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и криптовалюты. Ясно, что европейским компаниям, которые продолжают и будут продолжать получать российский газ в течение многих лет, придется искать другие способы внесения своих платежей. Разве что Европарламент подразумевает, что европейские компании могут отказаться платить долги и не выплатить свои задолженности за поставки российского газа", - заявил политик.Бывший депутат Европарламента считает, что ЕП должен стремиться к сотрудничеству, а не к конфронтации."Европейский парламент, как орган выражения и представительства народов государств-членов ЕС и граждан Союза, должен искать пути экономического сотрудничества с Россией и поддерживать мир в регионе, вдали от решений времен холодной войны, которые не только не будут способствовать экономическому благосостоянию граждан Европы, но вместо этого дадут оправдание для жестких антисоциальных мер во имя увеличения военных вооружений", - добавил Мариас.
https://ria.ru/20210501/evropa-1730816951.html
https://ria.ru/20210430/sanktsii-1730607941.html
https://ria.ru/20210430/potok-1730606699.html
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россия, европарламент, нотис мариас, северный поток — 2, swift, евросоюз, европа, в мире

Экс-депутат ЕП назвал антироссийскую резолюцию Европарламента лицемерной

12:35 01.05.2021
 
© РИА Новости / Геннадий МельникЕвродепутат Нотис Мариас
Евродепутат Нотис Мариас - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / Геннадий Мельник
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АФИНЫ, 30 апр - РИА Новости. Резолюция пленарного заседания Европейского парламента от 29 апреля, призывающая к санкциям против России, является частью антироссийской истерии, заявил РИА Новости бывший депутат Европарламента, лидер партии "Греция - другой путь" Нотис Мариас, который также является профессором Университета Крита, где преподает институциональное устройство Евросоюза.
Европейский парламент предложил "в случае продолжения агрессии на Украине" отключить РФ от системы платежей SWIFT, отказаться от российских нефти и газа.
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"Эта резолюция является частью антироссийской истерии, царящей в Европе в последние годы. Ситуация обострилась после избрания президента США Джо Байдена, который вместе со знаменитым лозунгом America is back снова выдвинул на первый план холодную войну. Резолюция Европарламента не только несбалансированная, но, наоборот, она вдохновляется резкой односторонностью", - заявил Мариас.
Он назвал резолюцию лицемерной, поскольку Европарламент вмешивается во внутренние дела России.
"Это памятник лицемерию, поскольку она (резолюция) обвиняет Россию в якобы вмешательстве во внутренние дела и в общество государств-членов Союза, а затем большая часть резолюции посвящена вопросам, входящим в исключительную компетенцию России. Так, резолюция во имя якобы защиты прав человека призывает к освобождению (Алексея) Навального и других осужденных граждан России, и в то же время призывает ЕС поддерживать различные организации гражданского общества в России и СМИ, которые принадлежат оппозиции. Иначе, резолюция критикует Россию за якобы пропаганду в западных обществах", - заметил политик.
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По его словам, большинство членов Европейского парламента в своей резолюции снова следуют энергетической стратегии Байдена, поскольку она призывает к немедленному прекращению работы над проектом "Северного потока - 2".
"И все это принимает институциональный орган ЕС, который поддерживает свободную конкуренцию, либерализацию энергетического рынка, инвестиции и "зеленый" рост. Вместо того, чтобы требовать, чтобы европейский энергетический рынок снабжался различными поставщиками газа, чтобы повысить конкуренцию и снизить цены на энергоносители, Европейский парламент, по сути, подталкивает Европу к принятию дорогостоящего американского СПГ, а также к увеличению использования нефти и других загрязняющих источников энергии", - сказал он.
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"Блокада российского газа приведет к продолжению использования угля в Германии и Польше. Очевидно, что для Европейского парламента российский газ считается более загрязняющим, чем уголь, который, как известно, будет использоваться в Германии до 2038 года и в Польше до 2048 года. Это одобрено самим ЕС, который, как предполагается, поддерживает "зеленое" развитие", - заметил Мариас.
Он раскритиковал угрозу отключить Россию от системы платежей SWIFT.
"Угроза принятия решения об исключении России из межбанковской платежной системы SWIFT компрометирует Европейский парламент, поскольку его решение усилит "черную" экономику, уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и криптовалюты. Ясно, что европейским компаниям, которые продолжают и будут продолжать получать российский газ в течение многих лет, придется искать другие способы внесения своих платежей. Разве что Европарламент подразумевает, что европейские компании могут отказаться платить долги и не выплатить свои задолженности за поставки российского газа", - заявил политик.
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Бывший депутат Европарламента считает, что ЕП должен стремиться к сотрудничеству, а не к конфронтации.
"Европейский парламент, как орган выражения и представительства народов государств-членов ЕС и граждан Союза, должен искать пути экономического сотрудничества с Россией и поддерживать мир в регионе, вдали от решений времен холодной войны, которые не только не будут способствовать экономическому благосостоянию граждан Европы, но вместо этого дадут оправдание для жестких антисоциальных мер во имя увеличения военных вооружений", - добавил Мариас.
 
РоссияЕвропарламентНотис МариасСеверный поток — 2SWIFTЕвросоюзЕвропаВ мире
 
 
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