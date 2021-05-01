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Ряду стран Европы нужна защита от России, заявил немецкий дипломат
Ряду стран Европы нужна защита от России, заявил немецкий дипломат
Глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер заявил, что выстраивание устойчивой архитектуры безопасности Европы возможно... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T11:22
2021-05-01T11:22
россия
евросоюз
мюнхенская конференция по безопасности
европа
сша
в мире
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БЕРЛИН, 1 мая - РИА Новости. Глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер заявил, что выстраивание устойчивой архитектуры безопасности Европы возможно только совместно с Москвой, но в то же время многие европейские страны "нуждаются в защите от России".По словам Ишингера, сейчас в отношениях между Евросоюзом и Россией достигнута "новая нижняя точка"."Мы сталкиваемся с дилеммой, которая состоит в том, что устойчивая архитектура безопасности Европы может быть сформирована только совместно с Россией, но в то же время многие европейские страны нуждаются в защите от России", - сказал Ишингер в интервью немецкому изданию Passauer Neue Presse."Мы не должны строить иллюзий. Для улучшения отношений потребуется время. Меры принуждения, такие как санкции, необходимы для изменения российского расчета. Однако они должны быть непременно связаны с предложением диалога", - считает глава Мюнхенской конференции по безопасности.При этом Ишингер подчеркнул, что для сближения Москвы и Брюсселя необходимо, чтобы российская сторона проявила "готовность к деэскалации и изменению поведения". По его мнению, ответственность за улучшение отношений лежит именно на Москве.На Западе в последнее время часто звучат заявления о "российской угрозе". В РФ неоднократно отвечали на это, что РФ не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам президента России Владимира Путина, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Кроме того, Москва не раз говорила, что готова к диалогу по вопросам безопасности, добавляя, что вина за ухудшение отношений лежит на западных странах.Касаясь возможного саммита Россия - США с участием президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена, Ишингер выразил мнение, что не следует в этой связи "слишком завышать свои ожидания". Тем не менее, возможность проведения подобного саммита "остается важным сигналом, что, несмотря на многочисленные разногласия, связь (между США и РФ - ред.) не обрывается", подчеркнул глава Мюнхенской конференции по безопасности."Очевидно, что по крупным международным вопросам необходимо сотрудничество с Россией. Мы видим это, например, в вопросе контроля над вооружениями, в отношении Ирана или конфликта в Сирии - без России мы не продвинемся дальше", - указал Ишингер.Ранее Белый дом сообщил, что Байден предложил Путину встречу на высшем уровне летом этого года в одной из европейских стран для обсуждения накопившихся вопросов в двусторонних отношениях. Кремль сообщал, что возможные сроки встречи обсуждаются.
https://ria.ru/20210430/norvegiya-1730779371.html
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россия, евросоюз, мюнхенская конференция по безопасности, европа, сша, в мире

Ряду стран Европы нужна защита от России, заявил немецкий дипломат

11:22 01.05.2021
 
© Фото : MSC / KuhlmannГлава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер
Глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© Фото : MSC / Kuhlmann
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БЕРЛИН, 1 мая - РИА Новости. Глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер заявил, что выстраивание устойчивой архитектуры безопасности Европы возможно только совместно с Москвой, но в то же время многие европейские страны "нуждаются в защите от России".
По словам Ишингера, сейчас в отношениях между Евросоюзом и Россией достигнута "новая нижняя точка".
"Мы сталкиваемся с дилеммой, которая состоит в том, что устойчивая архитектура безопасности Европы может быть сформирована только совместно с Россией, но в то же время многие европейские страны нуждаются в защите от России", - сказал Ишингер в интервью немецкому изданию Passauer Neue Presse.
"Мы не должны строить иллюзий. Для улучшения отношений потребуется время. Меры принуждения, такие как санкции, необходимы для изменения российского расчета. Однако они должны быть непременно связаны с предложением диалога", - считает глава Мюнхенской конференции по безопасности.
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При этом Ишингер подчеркнул, что для сближения Москвы и Брюсселя необходимо, чтобы российская сторона проявила "готовность к деэскалации и изменению поведения". По его мнению, ответственность за улучшение отношений лежит именно на Москве.
На Западе в последнее время часто звучат заявления о "российской угрозе". В РФ неоднократно отвечали на это, что РФ не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам президента России Владимира Путина, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Кроме того, Москва не раз говорила, что готова к диалогу по вопросам безопасности, добавляя, что вина за ухудшение отношений лежит на западных странах.
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Касаясь возможного саммита Россия - США с участием президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена, Ишингер выразил мнение, что не следует в этой связи "слишком завышать свои ожидания". Тем не менее, возможность проведения подобного саммита "остается важным сигналом, что, несмотря на многочисленные разногласия, связь (между США и РФ - ред.) не обрывается", подчеркнул глава Мюнхенской конференции по безопасности.
"Очевидно, что по крупным международным вопросам необходимо сотрудничество с Россией. Мы видим это, например, в вопросе контроля над вооружениями, в отношении Ирана или конфликта в Сирии - без России мы не продвинемся дальше", - указал Ишингер.
Ранее Белый дом сообщил, что Байден предложил Путину встречу на высшем уровне летом этого года в одной из европейских стран для обсуждения накопившихся вопросов в двусторонних отношениях. Кремль сообщал, что возможные сроки встречи обсуждаются.
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