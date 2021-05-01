https://ria.ru/20210501/dtp-1730851627.html

В Кабардино-Балкарии автомобиль врезался в забор, погибли два человека

В Кабардино-Балкарии автомобиль врезался в забор, погибли два человека

Два человека погибли, еще семь попали в больницу после того, как иномарка врезалась в забор в Зольском районе Кабардино-Балкарии, сообщает региональное УГИБДД. РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T17:16

2021-05-01T17:16

2021-05-01T20:32

россия

угибдд

нальчик

зольский район

происшествия

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НАЛЬЧИК, 1 мая – РИА Новости. Два человека погибли, еще семь попали в больницу после того, как иномарка врезалась в забор в Зольском районе Кабардино-Балкарии, сообщает региональное УГИБДД."Около 15.00 в субботу в селении Зольское произошло ДТП с участием автомашины Hyundai Accent. По предварительным данным, водитель допустил съезд с проезжей части дороги, после чего автомобиль врезался в забор", - говорится в сообщении.По данным ГИБДД, в результате два пассажира иномарки получили травмы, несовместимые с жизнью, в лечебные учреждения Зольского района и Нальчика для осмотра врачами доставлены водитель и шесть пассажиров данной машины. "Среди пострадавших есть несовершеннолетние", - отмечает ведомство, не уточняя их количества.Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.В региональной прокуратуре РИА Новости сообщили, что в результате ДТП погибли ребенок 2019 года рождения и женщина 1995 года рождения, жители Зольского района."По факту дорожно-транспортного происшествия следователями МО МВД России "Зольский" проводится проверка, ее ход прокуратурой республики взят на контроль", - отметили в надзорном ведомстве.

https://ria.ru/20210501/dtp-1730839918.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, угибдд, нальчик, зольский район, происшествия