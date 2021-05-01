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В Кабардино-Балкарии автомобиль врезался в забор, погибли два человека
В Кабардино-Балкарии автомобиль врезался в забор, погибли два человека
Два человека погибли, еще семь попали в больницу после того, как иномарка врезалась в забор в Зольском районе Кабардино-Балкарии, сообщает региональное УГИБДД. РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T17:16
2021-05-01T20:32
россия
угибдд
нальчик
зольский район
происшествия
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НАЛЬЧИК, 1 мая – РИА Новости. Два человека погибли, еще семь попали в больницу после того, как иномарка врезалась в забор в Зольском районе Кабардино-Балкарии, сообщает региональное УГИБДД."Около 15.00 в субботу в селении Зольское произошло ДТП с участием автомашины Hyundai Accent. По предварительным данным, водитель допустил съезд с проезжей части дороги, после чего автомобиль врезался в забор", - говорится в сообщении.По данным ГИБДД, в результате два пассажира иномарки получили травмы, несовместимые с жизнью, в лечебные учреждения Зольского района и Нальчика для осмотра врачами доставлены водитель и шесть пассажиров данной машины. "Среди пострадавших есть несовершеннолетние", - отмечает ведомство, не уточняя их количества.Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.В региональной прокуратуре РИА Новости сообщили, что в результате ДТП погибли ребенок 2019 года рождения и женщина 1995 года рождения, жители Зольского района."По факту дорожно-транспортного происшествия следователями МО МВД России "Зольский" проводится проверка, ее ход прокуратурой республики взят на контроль", - отметили в надзорном ведомстве.
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россия, угибдд, нальчик, зольский район, происшествия

В Кабардино-Балкарии автомобиль врезался в забор, погибли два человека

17:16 01.05.2021 (обновлено: 20:32 01.05.2021)
 
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 / Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /
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НАЛЬЧИК, 1 мая – РИА Новости. Два человека погибли, еще семь попали в больницу после того, как иномарка врезалась в забор в Зольском районе Кабардино-Балкарии, сообщает региональное УГИБДД.
"Около 15.00 в субботу в селении Зольское произошло ДТП с участием автомашины Hyundai Accent. По предварительным данным, водитель допустил съезд с проезжей части дороги, после чего автомобиль врезался в забор", - говорится в сообщении.
По данным ГИБДД, в результате два пассажира иномарки получили травмы, несовместимые с жизнью, в лечебные учреждения Зольского района и Нальчика для осмотра врачами доставлены водитель и шесть пассажиров данной машины. "Среди пострадавших есть несовершеннолетние", - отмечает ведомство, не уточняя их количества.
Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
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В региональной прокуратуре РИА Новости сообщили, что в результате ДТП погибли ребенок 2019 года рождения и женщина 1995 года рождения, жители Зольского района.
"По факту дорожно-транспортного происшествия следователями МО МВД России "Зольский" проводится проверка, ее ход прокуратурой республики взят на контроль", - отметили в надзорном ведомстве.
 
РоссияУГИБДДНальчикЗольский районПроисшествия
 
 
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