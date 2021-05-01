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Водитель грузовика рассказал, как произошло ДТП на Ставрополье
Водитель грузовика рассказал, как произошло ДТП на Ставрополье
Водитель грузового автомобиля, попавшего накануне в ДТП на Ставрополье, в котором погибли пять детей, рассказал телеканалу "360", что не видел машину, которая... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T15:28
2021-05-01T16:44
дтп с микроавтобусом в ставропольском крае
россия
андрей бочаров
волгоградская область
ставропольский край
происшествия
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Водитель грузового автомобиля, попавшего накануне в ДТП на Ставрополье, в котором погибли пять детей, рассказал телеканалу "360", что не видел машину, которая столкнулась с ним при обгоне.Мужчина добавил, что в момент столкновения у него не оставалось времени на маневр.По его словам, после аварии он был в шоковом состоянии.Грузовик, легковой автомобиль и автобус, который вез юных баскетболисток на соревнования из Волгограда в Черкесск, столкнулись накануне на 535-м километре трассы Астрахань — Ставрополь.В аварии погибли пять детей, девятерых госпитализировали. Одного ребенка уже выписали из больницы.Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил 3 мая днем траура.Уголовное дело открыли по статьям о "Нарушении правил дорожного движения" и "Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
https://ria.ru/20210430/voditel-1730780164.html
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дтп с микроавтобусом в ставропольском крае, россия, андрей бочаров, волгоградская область, ставропольский край, происшествия

Водитель грузовика рассказал, как произошло ДТП на Ставрополье

15:28 01.05.2021 (обновлено: 16:44 01.05.2021)
 
© ГУ МВД по Ставропольскому краюДТП в Ставропольском крае. Кадр видео
ДТП в Ставропольском крае. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© ГУ МВД по Ставропольскому краю
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Водитель грузового автомобиля, попавшего накануне в ДТП на Ставрополье, в котором погибли пять детей, рассказал телеканалу "360", что не видел машину, которая столкнулась с ним при обгоне.
"Выскочили паровозиком — один, а потом второй выскочил. Первого я пропустил, а второго просто не видно было. Вторая машина — это "девятка". Он же ударился в колесо, там все вывернуло — и грузовик стал неуправляемым и начал переворачиваться", — вспомнил он.
Мужчина добавил, что в момент столкновения у него не оставалось времени на маневр.
По его словам, после аварии он был в шоковом состоянии.
ДТП в Ставропольском крае. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
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Грузовик, легковой автомобиль и автобус, который вез юных баскетболисток на соревнования из Волгограда в Черкесск, столкнулись накануне на 535-м километре трассы Астрахань — Ставрополь.
В аварии погибли пять детей, девятерых госпитализировали. Одного ребенка уже выписали из больницы.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил 3 мая днем траура.
Уголовное дело открыли по статьям о "Нарушении правил дорожного движения" и "Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
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ДТП с микроавтобусом в Ставропольском краеРоссияАндрей БочаровВолгоградская областьСтавропольский крайПроисшествия
 
 
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