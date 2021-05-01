Водитель грузовика рассказал, как произошло ДТП на Ставрополье
15:28 01.05.2021 (обновлено: 16:44 01.05.2021)
© ГУ МВД по Ставропольскому краюДТП в Ставропольском крае. Кадр видео
© ГУ МВД по Ставропольскому краю
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Водитель грузового автомобиля, попавшего накануне в ДТП на Ставрополье, в котором погибли пять детей, рассказал телеканалу "360", что не видел машину, которая столкнулась с ним при обгоне.
"Выскочили паровозиком — один, а потом второй выскочил. Первого я пропустил, а второго просто не видно было. Вторая машина — это "девятка". Он же ударился в колесо, там все вывернуло — и грузовик стал неуправляемым и начал переворачиваться", — вспомнил он.
Мужчина добавил, что в момент столкновения у него не оставалось времени на маневр.
По его словам, после аварии он был в шоковом состоянии.
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