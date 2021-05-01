https://ria.ru/20210501/dtp-1730839918.html

Водитель грузовика рассказал, как произошло ДТП на Ставрополье

Водитель грузовика рассказал, как произошло ДТП на Ставрополье

Водитель грузового автомобиля, попавшего накануне в ДТП на Ставрополье, в котором погибли пять детей, рассказал телеканалу "360", что не видел машину, которая... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T15:28

2021-05-01T15:28

2021-05-01T16:44

дтп с микроавтобусом в ставропольском крае

россия

андрей бочаров

волгоградская область

ставропольский край

происшествия

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Водитель грузового автомобиля, попавшего накануне в ДТП на Ставрополье, в котором погибли пять детей, рассказал телеканалу "360", что не видел машину, которая столкнулась с ним при обгоне.Мужчина добавил, что в момент столкновения у него не оставалось времени на маневр.По его словам, после аварии он был в шоковом состоянии.Грузовик, легковой автомобиль и автобус, который вез юных баскетболисток на соревнования из Волгограда в Черкесск, столкнулись накануне на 535-м километре трассы Астрахань — Ставрополь.В аварии погибли пять детей, девятерых госпитализировали. Одного ребенка уже выписали из больницы.Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил 3 мая днем траура.Уголовное дело открыли по статьям о "Нарушении правил дорожного движения" и "Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

https://ria.ru/20210430/voditel-1730780164.html

https://ria.ru/20210430/dtp-1730754389.html

россия

волгоградская область

ставропольский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с микроавтобусом в ставропольском крае, россия, андрей бочаров, волгоградская область, ставропольский край, происшествия