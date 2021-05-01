Семьям детей, погибших в ДТП на Ставрополье, выплатят по миллиону рублей
12:03 01.05.2021 (обновлено: 12:20 01.05.2021)
© ГУ МВД по Ставропольскому краюДТП в Ставропольском крае. Кадр видео
© ГУ МВД по Ставропольскому краю
ВОЛГОГРАД, 1 мая – РИА Новости. Власти Волгоградской области выделят по одному миллиону рублей семьям погибших детей и по 200 тысяч рублей родным пострадавших несовершеннолетних в ДТП на Ставрополье, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе администрации региона.
По предварительным данным, в пятницу 16.40 на 535-м километре автодороги "Астрахань – Ставрополь" столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус, который вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск. По предварительным данным МВД, погибли пять человек. Всего после ДТП были госпитализированы 9 детей, один из них уже выписан.
Как сообщили в пресс-службе, в субботу губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел оперативное совещание, посвященное трагедии на Ставрополье. Совещание началось с минуты молчания по погибшим детям. Бочаров, отмечается в сообщении, заявил, что семьям пострадавших и погибших будет оказана помощь.
"В связи с трагедией, связанной с гибелью детей, принято решение оказать единовременную материальную помощь: семьям погибших детей – по 1 миллиону рублей; семьям пострадавших детей – по 200 тысяч рублей; дополнительно семьям пострадавших и получивших тяжелый вред здоровью и вред здоровью средней степени тяжести – по 200 тысяч рублей", - сообщили в ведомстве.
По данным администрации, губернатор дал поручении мэрии Волгограда также оказать дополнительную помощь семьям. Кроме того, Бочаров поручил провести проверку законности организации выезда детей на соревнования