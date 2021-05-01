https://ria.ru/20210501/dtp-1730820990.html

Семьям детей, погибших в ДТП на Ставрополье, выплатят по миллиону рублей

Семьям детей, погибших в ДТП на Ставрополье, выплатят по миллиону рублей

Власти Волгоградской области выделят по одному миллиону рублей семьям погибших детей и по 200 тысяч рублей родным пострадавших несовершеннолетних в ДТП на... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T12:03

2021-05-01T12:03

2021-05-01T12:20

дтп с микроавтобусом в ставропольском крае

россия

волгоградская область

ставропольский край

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 1 мая – РИА Новости. Власти Волгоградской области выделят по одному миллиону рублей семьям погибших детей и по 200 тысяч рублей родным пострадавших несовершеннолетних в ДТП на Ставрополье, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе администрации региона.По предварительным данным, в пятницу 16.40 на 535-м километре автодороги "Астрахань – Ставрополь" столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус, который вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск. По предварительным данным МВД, погибли пять человек. Всего после ДТП были госпитализированы 9 детей, один из них уже выписан.Как сообщили в пресс-службе, в субботу губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел оперативное совещание, посвященное трагедии на Ставрополье. Совещание началось с минуты молчания по погибшим детям. Бочаров, отмечается в сообщении, заявил, что семьям пострадавших и погибших будет оказана помощь.По данным администрации, губернатор дал поручении мэрии Волгограда также оказать дополнительную помощь семьям. Кроме того, Бочаров поручил провести проверку законности организации выезда детей на соревнования

https://ria.ru/20210501/dtp-1730804920.html

https://ria.ru/20210430/avarii-1730754765.html

россия

волгоградская область

ставропольский край

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дтп с микроавтобусом в ставропольском крае, россия, волгоградская область, ставропольский край, происшествия