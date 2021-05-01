https://ria.ru/20210501/dtp-1730812731.html

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Хабаровском возросло до 17

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Хабаровском возросло до 17

Число пострадавших в ДТП с автобусом на трассе Лидога - Ванино в Хабаровском крае выросло с 10 до 17, сообщает управление ГИБДД по региону. РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T10:37

2021-05-01T10:37

2021-05-01T11:09

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ХАБАРОВСК, 1 мая — РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автобусом на трассе Лидога - Ванино в Хабаровском крае выросло с 10 до 17, сообщает управление ГИБДД по региону.Междугородний пассажирский автобус "Хабаровск-Советская Гавань № 311" опрокинулся в ночь на 1 мая на федеральной автодороге Лидога – Ванино на 361 километре. Всего в салоне находились 32 пассажира и два водителя. Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, водитель задержан, сообщил СК. Погибли трое пассажиров, еще 10 человек получили травмы. Отмечается, что в транспортной компании, оказавшей пассажирские услуги, проводится обыск, изымаются документы, а также допрашиваются руководство и сотрудники.Как уточнили в краевом минздраве ранее, решается вопрос об эвакуации двух тяжелых пациентов из Ванинской ЦРБ в Хабаровск. Для родственников и близких тех, кто пострадал в ночном ДТП, открыта горячая линия по номеру телефона: 8 (4212)47-96-03.Власти региона ввели режим ЧС, по которому семьи погибших получат компенсацию в 1 миллион рублей, а пострадавшие - от 200 до 400 тысяч рублей.Как сообщали РИА Новости в УГИБДД региона, водитель 1990 года рождения, управляя автобусом, выехал на полосу встречного движения и съехал в левый кювет по ходу движения, в итоге автобус упал на левый бок. Двух водителей автобуса сотрудники ГИБДД повезли на освидетельствование в село Троицкое Нанайского района, это в пределах 200 километров от места аварии, рассказал РИА Новости и. о. начальника отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по краю Сергей Блинов.Оба водителя попавшего в ДТП автобуса под Хабаровском, где погибли три человека, были трезвыми, добавил Сергей Блинов."По результатам медосвидетельствования – оба водителя трезвые", - сказал Блинов.Как сообщили в управлении ГИБДД по региону, движение автотранспорта по трассе, где произошла авария, осуществляется в двух направлениях, на месте работает следственно-оперативная группа.

https://ria.ru/20210501/vyplata-1730800658.html

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угибдд, следственный комитет россии (ск рф), хабаровск, россия, хабаровский край, происшествия