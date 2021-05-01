Число пострадавших в ДТП с автобусом под Хабаровском возросло до 17
10:37 01.05.2021 (обновлено: 11:09 01.05.2021)
© Фото : Прокуратура Хабаровского краяНа месте ДТП с пассажирским автобусом в Хабаровском крае
© Фото : Прокуратура Хабаровского края
ХАБАРОВСК, 1 мая — РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автобусом на трассе Лидога - Ванино в Хабаровском крае выросло с 10 до 17, сообщает управление ГИБДД по региону.
Междугородний пассажирский автобус "Хабаровск-Советская Гавань № 311" опрокинулся в ночь на 1 мая на федеральной автодороге Лидога – Ванино на 361 километре. Всего в салоне находились 32 пассажира и два водителя. Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, водитель задержан, сообщил СК. Погибли трое пассажиров, еще 10 человек получили травмы. Отмечается, что в транспортной компании, оказавшей пассажирские услуги, проводится обыск, изымаются документы, а также допрашиваются руководство и сотрудники.
"В результате ДТП трое человек погибли, из них одна несовершеннолетняя девушка 2004 года рождения, и 17 человек получили травмы. Один пострадавший помещен в Троицкую ЦРБ, три человека санавиацией доставлены в Хабаровск в ККБ №2, еще 13 человек помещены в КГБУЗ Ванино", - сообщили в управлении.
Как уточнили в краевом минздраве ранее, решается вопрос об эвакуации двух тяжелых пациентов из Ванинской ЦРБ в Хабаровск. Для родственников и близких тех, кто пострадал в ночном ДТП, открыта горячая линия по номеру телефона: 8 (4212)47-96-03.
Власти региона ввели режим ЧС, по которому семьи погибших получат компенсацию в 1 миллион рублей, а пострадавшие - от 200 до 400 тысяч рублей.
Как сообщали РИА Новости в УГИБДД региона, водитель 1990 года рождения, управляя автобусом, выехал на полосу встречного движения и съехал в левый кювет по ходу движения, в итоге автобус упал на левый бок. Двух водителей автобуса сотрудники ГИБДД повезли на освидетельствование в село Троицкое Нанайского района, это в пределах 200 километров от места аварии, рассказал РИА Новости и. о. начальника отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по краю Сергей Блинов.
Оба водителя попавшего в ДТП автобуса под Хабаровском, где погибли три человека, были трезвыми, добавил Сергей Блинов.
"По результатам медосвидетельствования – оба водителя трезвые", - сказал Блинов.
Как сообщили в управлении ГИБДД по региону, движение автотранспорта по трассе, где произошла авария, осуществляется в двух направлениях, на месте работает следственно-оперативная группа.
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