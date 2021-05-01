https://ria.ru/20210501/dtp-1730804920.html

Стало известно о состоянии детей, попавших в ДТП на Ставрополье

Стало известно о состоянии детей, попавших в ДТП на Ставрополье

Три пострадавшие в ДТП на Ставрополье девочки находятся в крайне тяжелом состоянии, еще три — в тяжелом, рассказал журналистам главный внештатный детский... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T09:07

2021-05-01T09:07

2021-05-01T10:57

дтп с микроавтобусом в ставропольском крае

россия

ставропольский край

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 1 мая — РИА Новости. Три пострадавшие в ДТП на Ставрополье девочки находятся в крайне тяжелом состоянии, еще три — в тяжелом, рассказал журналистам главный внештатный детский анестезиолог-реаниматолог Ставропольского края Михаил Анненков.Состояние еще двух девочек оценивается как средней степени тяжести, добавил он. По его словам, всех пострадавших перевезли в больницы краевого центра, врачи провели полный комплекс диагностических и лечебных мероприятий. Он отметил, что ночь прошла стабильно, сейчас девочек повторно обследуют в плановом порядке. На помощь местным медикам должны приехать специалисты из федеральных клиник.Травмы у девочек тяжелые, рассказал также Анненков. "Тяжесть их в основном обусловлена именно сочетанным поражением, то есть скелетной травмой и поражением центральной нервной системы", — пояснил он.Еще одна пострадавшая, но без травм, оставалась в Грачевской районной больнице. Сегодня утром ее выписали.Авария на 535-м километре автодороги Астрахань — Ставрополь произошла накануне в 16:40. Там столкнулись три автомобиля: ВАЗ, грузовик и автобус, в котором команда девочек из волгоградской школы олимпийского резерва ехала в Черкесск на соревнования по баскетболу. Из-за столкновения грузовик опрокинулся на автобус. По данным МВД, погибли пять человек.

https://ria.ru/20210430/dtp-1730776582.html

https://ria.ru/20210430/avarii-1730754765.html

россия

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с микроавтобусом в ставропольском крае, россия, ставропольский край, происшествия