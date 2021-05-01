Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210501/dtp-1730804920.html
Стало известно о состоянии детей, попавших в ДТП на Ставрополье
Стало известно о состоянии детей, попавших в ДТП на Ставрополье
Три пострадавшие в ДТП на Ставрополье девочки находятся в крайне тяжелом состоянии, еще три — в тяжелом, рассказал журналистам главный внештатный детский... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T09:07
2021-05-01T10:57
дтп с микроавтобусом в ставропольском крае
россия
ставропольский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730767719_0:24:464:285_1920x0_80_0_0_fbd09e7c7447115bfedc87058619d0bc.jpg
ПЯТИГОРСК, 1 мая — РИА Новости. Три пострадавшие в ДТП на Ставрополье девочки находятся в крайне тяжелом состоянии, еще три — в тяжелом, рассказал журналистам главный внештатный детский анестезиолог-реаниматолог Ставропольского края Михаил Анненков.Состояние еще двух девочек оценивается как средней степени тяжести, добавил он. По его словам, всех пострадавших перевезли в больницы краевого центра, врачи провели полный комплекс диагностических и лечебных мероприятий. Он отметил, что ночь прошла стабильно, сейчас девочек повторно обследуют в плановом порядке. На помощь местным медикам должны приехать специалисты из федеральных клиник.Травмы у девочек тяжелые, рассказал также Анненков. "Тяжесть их в основном обусловлена именно сочетанным поражением, то есть скелетной травмой и поражением центральной нервной системы", — пояснил он.Еще одна пострадавшая, но без травм, оставалась в Грачевской районной больнице. Сегодня утром ее выписали.Авария на 535-м километре автодороги Астрахань — Ставрополь произошла накануне в 16:40. Там столкнулись три автомобиля: ВАЗ, грузовик и автобус, в котором команда девочек из волгоградской школы олимпийского резерва ехала в Черкесск на соревнования по баскетболу. Из-за столкновения грузовик опрокинулся на автобус. По данным МВД, погибли пять человек.
https://ria.ru/20210430/dtp-1730776582.html
https://ria.ru/20210430/avarii-1730754765.html
россия
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730767719_0:0:380:285_1920x0_80_0_0_cacb9c0a506a8453ae8fdb24b30ed1ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп с микроавтобусом в ставропольском крае, россия, ставропольский край, происшествия

Стало известно о состоянии детей, попавших в ДТП на Ставрополье

09:07 01.05.2021 (обновлено: 10:57 01.05.2021)
 
© РИА Новости / ГИБДД МВД РФ / Перейти в фотобанкДТП на 535-м километре автодороги "Астрахань - Ставрополь"
ДТП на 535-м километре автодороги Астрахань - Ставрополь - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / ГИБДД МВД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 1 мая — РИА Новости. Три пострадавшие в ДТП на Ставрополье девочки находятся в крайне тяжелом состоянии, еще три — в тяжелом, рассказал журналистам главный внештатный детский анестезиолог-реаниматолог Ставропольского края Михаил Анненков.
Состояние еще двух девочек оценивается как средней степени тяжести, добавил он. По его словам, всех пострадавших перевезли в больницы краевого центра, врачи провели полный комплекс диагностических и лечебных мероприятий.
"Все специалисты прикладывают максимум усилий по стабилизации состояния детей и минимизации последствий таких тяжелых травм", — сказал Анненков.
Он отметил, что ночь прошла стабильно, сейчас девочек повторно обследуют в плановом порядке. На помощь местным медикам должны приехать специалисты из федеральных клиник.
ДТП в Ставропольском крае. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
Вчера, 20:48
Дело о ДТП на Ставрополье передадут в Главное следственное управление СК
Травмы у девочек тяжелые, рассказал также Анненков. "Тяжесть их в основном обусловлена именно сочетанным поражением, то есть скелетной травмой и поражением центральной нервной системы", — пояснил он.
Еще одна пострадавшая, но без травм, оставалась в Грачевской районной больнице. Сегодня утром ее выписали.
Авария на 535-м километре автодороги Астрахань — Ставрополь произошла накануне в 16:40. Там столкнулись три автомобиля: ВАЗ, грузовик и автобус, в котором команда девочек из волгоградской школы олимпийского резерва ехала в Черкесск на соревнования по баскетболу. Из-за столкновения грузовик опрокинулся на автобус. По данным МВД, погибли пять человек.
Последствия ДТП с участием автобуса с детьми - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
Вчера, 18:28
Крупные ДТП с участием автобусов с детьми в России в 2014-2021 годах
 
ДТП с микроавтобусом в Ставропольском краеРоссияСтавропольский крайПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:42Лидеры Таджикистана и Киргизии обсудили прекращение огня на границе
11:42Путин поручил упростить выдачу вида на жительство для ряда иностранцев
11:38Путин поручил разработать новую концепцию конкурса "Учитель года"
11:23Источник в Таджикистане опроверг заявления об обстреле киргизского села
11:22Ряду стран Европы нужна защита от России, заявил немецкий дипломат
11:21Нарколог разъяснил, что делать при отравлении алкоголем
11:18Жапаров навестил пострадавших в конфликте с Таджикистаном
11:15В Москве за сутки госпитализировали 1164 человека с COVID-19
11:15Киргизия эвакуировала более 27 тысяч жителей из зоны конфликта на границе
11:05В России за сутки 8637 человек выздоровели от COVID-19
11:03Оперштаб назвал регионы с минимальным приростом случаев COVID-19
11:03В России за сутки умерли 392 пациента с коронавирусом
11:02В Москве выявили 3208 новых случаев COVID-19
11:01Более двух тысяч человек застряли в аэропорту Сочи из-за непогоды
11:01В России выявили 9270 новых случаев заражения коронавирусом
10:51Источник в Душанбе опроверг сообщения о стягивании техники к границе
10:50Депутат рассказал, чем закончатся "блицкриги" Запада накануне Дня Победы
10:37Число пострадавших в ДТП с автобусом под Хабаровском возросло до 17
10:30В Киргизии заявили о 163 пострадавших в конфликте с Таджикистаном
10:29СК завел дело против главы управления Росимущества в Ставропольском крае
Лента новостейМолния