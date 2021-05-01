В ДНР заявили о минировании силовиками домов и дорог в поселке в Донбассе
12:45 01.05.2021 (обновлено: 13:26 01.05.2021)
© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Широкино Донецкой области
ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Украинские силовики установили 114 противотанковых мин вблизи подконтрольного Киеву поселка Широкино в непосредственной близости от жилых домов, дорог и сельхозугодий, заявил в субботу журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Нами отмечается минирование местности противотанковыми минами вблизи Широкино, в непосредственной близости от жилых домов, дорог общего пользования и сельскохозяйственных угодий установлено 114 мин", - сказал представитель Народной милиции.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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