https://ria.ru/20210501/donbass-1730824792.html

В ДНР заявили о минировании силовиками домов и дорог в поселке в Донбассе

В ДНР заявили о минировании силовиками домов и дорог в поселке в Донбассе

Украинские силовики установили 114 противотанковых мин вблизи подконтрольного Киеву поселка Широкино в непосредственной близости от жилых домов, дорог и... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T12:45

2021-05-01T12:45

2021-05-01T13:26

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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Украинские силовики установили 114 противотанковых мин вблизи подконтрольного Киеву поселка Широкино в непосредственной близости от жилых домов, дорог и сельхозугодий, заявил в субботу журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210429/donbass-1730554182.html

широкино

донбасс

донецкая народная республика

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ситуация в днр и лнр, широкино, днр, донбасс, донецкая народная республика, в мире