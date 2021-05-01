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Полиция применила слезоточивый газ на первомайской демонстрации в Париже

Полиция применила слезоточивый газ на первомайской демонстрации в Париже

Столкновения между полицией и манифестантами произошли на первомайской демонстрации в Париже, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T17:09

2021-05-01T17:09

2021-05-01T21:33

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париж

в мире

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ПАРИЖ, 1 мая — РИА Новости, Анастасия Иванова. Столкновения между полицией и манифестантами произошли на первомайской демонстрации в Париже, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.Шествие началось в 14:00 (15:00 мск) на площади Республики. В нем приняли участие представители профсоюзных и молодежных организаций, социалистических и коммунистических партий, а также сторонники движения "желтых жилетов".Сначала все проходило мирно, но затем демонстранты начали кидать в полицейских камни, петарды и фейерверки, силовики в ответ применили слезоточивый газ и водометы.Радикально настроенные хулиганы Black block, примкнувшие к манифестации, громили банки и били стекла остановок. Вспыхнули столкновения, шествие на некоторое время оказалось заблокировано. Затем беспорядки начали стихать.Когда демонстранты дошли до конечной точки маршрута площади Наций, стычки возобновились с новой силой.По информации министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, задержаны 34 человека. Трое полицейских пострадали.

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Парижская полиция применила слезоточивый газ Полиция распылила слезоточивый газ на манифестации в Париже - корреспондент РИА Новости 2021-05-01T17:09 true PT0M31S

Манифестанты кидают петарды в полицию Парижа Манифестанты кидают петарды в полицию Парижа 2021-05-01T17:09 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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франция, париж, в мире