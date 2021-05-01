https://ria.ru/20210501/demonstratsiya-1730851073.html
Полиция применила слезоточивый газ на первомайской демонстрации в Париже
Полиция применила слезоточивый газ на первомайской демонстрации в Париже
Столкновения между полицией и манифестантами произошли на первомайской демонстрации в Париже, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T17:09
2021-05-01T17:09
2021-05-01T21:33
франция
париж
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/01/1730852614_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_ee555948abb59927765c214eb7bec18a.jpg
ПАРИЖ, 1 мая — РИА Новости, Анастасия Иванова. Столкновения между полицией и манифестантами произошли на первомайской демонстрации в Париже, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.Шествие началось в 14:00 (15:00 мск) на площади Республики. В нем приняли участие представители профсоюзных и молодежных организаций, социалистических и коммунистических партий, а также сторонники движения "желтых жилетов".Сначала все проходило мирно, но затем демонстранты начали кидать в полицейских камни, петарды и фейерверки, силовики в ответ применили слезоточивый газ и водометы.Радикально настроенные хулиганы Black block, примкнувшие к манифестации, громили банки и били стекла остановок. Вспыхнули столкновения, шествие на некоторое время оказалось заблокировано. Затем беспорядки начали стихать.Когда демонстранты дошли до конечной точки маршрута площади Наций, стычки возобновились с новой силой.По информации министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, задержаны 34 человека. Трое полицейских пострадали.
франция
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Парижская полиция применила слезоточивый газ
Полиция распылила слезоточивый газ на манифестации в Париже - корреспондент РИА Новости
2021-05-01T17:09
true
PT0M31S
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/01/1730852614_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_5725d973e40fd53f57deec34aaff48a3.jpg
Манифестанты кидают петарды в полицию Парижа
Манифестанты кидают петарды в полицию Парижа
2021-05-01T17:09
true
PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, париж, в мире
ПАРИЖ, 1 мая — РИА Новости, Анастасия Иванова.
Столкновения между полицией и манифестантами произошли на первомайской демонстрации в Париже
, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.
Шествие началось в 14:00 (15:00 мск) на площади Республики. В нем приняли участие представители профсоюзных и молодежных организаций, социалистических и коммунистических партий, а также сторонники движения "желтых жилетов".
Сначала все проходило мирно, но затем демонстранты начали кидать в полицейских камни, петарды и фейерверки, силовики в ответ применили слезоточивый газ и водометы.
Радикально настроенные хулиганы Black block, примкнувшие к манифестации, громили банки и били стекла остановок. Вспыхнули столкновения, шествие на некоторое время оказалось заблокировано. Затем беспорядки начали стихать.
Когда демонстранты дошли до конечной точки маршрута площади Наций, стычки возобновились с новой силой.
По информации министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена
, задержаны 34 человека. Трое полицейских пострадали.