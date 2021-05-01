https://ria.ru/20210501/demonstratsiya-1730842656.html

На первомайских демонстрациях во Франции задержали более 20 человек

На первомайских демонстрациях во Франции задержали более 20 человек

Традиционная первомайская демонстрация началась в Париже, колонна стартовала с площади Республики, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T15:45

2021-05-01T15:45

2021-05-01T15:58

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ПАРИЖ, 1 мая - РИА Новости, Анастасия Иванова. Традиционная первомайская демонстрация началась в Париже, колонна стартовала с площади Республики, передаёт корреспондент РИА Новости.Несмотря на дождливую погоду, участники манифестации с утра начали собираться у площади Республики, петь песни, разворачивать транспаранты.Шествие стартовало после 14.00 по местному времени, и движется по направлению к площади Нации. В нем участвуют представители профсоюзных и молодежных организаций, представители социалистических и коммунистических партий, а также сторонники движения "жёлтых жилетов", которые громко распевают "Мы ещё здесь!".Колонну манифестантов сдерживают с нескольких сторон полицейские. В начале шествия манифестанты начали кидать в правоохранителей бутылки.Полиция Франции задержала до и во время всеобщей первомайской демонстрации в Париже 17 человек, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на правоохранительные органы.Около 3 тысяч человек принимают участие в первомайской демонстрации во французском Лионе, пять человек задержаны, сообщает префектура региона Овернь – Рона – Альпы."Три тысячи демонстрантов прибыли на площадь Белькур… Пять человек задержаны", - говорится в сообщении, размещенном в Twitter-аккаунте префектуры.По данным властей, полицейским пришлось вмешаться в ход акции после того, как некоторые демонстранты стали вести себя агрессивно по отношению к сотрудникам правоохранительных органов. Сообщалось, что ряд участников также бьют окна магазинов. Как отмечает телеканал BFMTV, для разгона агрессивно настроенных демонстрантов полиция применила слезоточивый газ.По данным Всеобщей конфедерации труда (CGT), по всей Франции ожидаются около 300 первомайских мероприятий.По оценке французских властей, в демонстрациях примут участие порядка 100 тысяч человек по всей стране.

https://ria.ru/20210501/prazdnik-1730310708.html

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лион, франция, париж, в мире