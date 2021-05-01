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Невролог объяснил, какую головную боль нельзя терпеть
Невролог объяснил, какую головную боль нельзя терпеть
Головную боль можно терпеть до определенного порога, но только если у вас нет "красных флагов". Список болевых ограничений озвучил в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T04:10
2021-05-01T09:48
александр будик
россия
здоровье
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Головную боль можно терпеть до определенного порога, но только если у вас нет "красных флагов". Список болевых ограничений озвучил в интервью радио Sputnik врач-невролог Александр Будик.Чтобы понять, насколько сильна головная боль, специалисты предлагают пациентам визуальную шкалу от нуля до десяти баллов, пояснил он. Однако постоянный прием обезболивающего препарата может дать обратный эффект, предупредил он. "Начинается лекарственно-индуцированная головная боль. В таком случае каждый прием обезболивающего вызывает новый приступ головной боли. Если человек в месяц принимает больше 15 таблеток анальгетиков, то это симптом, что таблетки сами по себе вызывают головную боль", — рассказал Будик. Он подчеркнул, что терпеть такую боль не нужно, следует обязательно идти к неврологу, чтобы он назначил другие лекарства. Помощь специалиста необходима и в том случае, если в анамнезе пациента есть "красные флаги", которые могут свидетельствовать о серьезных причинах появления боли, отметил врач. "Если головная боль возникла впервые у человека старше 50 лет, если человека любого возраста раньше беспокоила головная боль, но она стала чаще и интенсивнее, если головная боль возникла у человека с хроническими заболеваниями, если головная боль сопровождается подъемом температуры, то эти симптомы требуют обращению к врачу. Это так называемые красные флаги головной боли, они могут говорить о более серьезной причине, чем стандартное напряжение или мигрень, которые чаще всего беспокоят", — уточнил Будик.
https://ria.ru/20210415/oshibka-1728337489.html
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александр будик, россия, здоровье, общество

Невролог объяснил, какую головную боль нельзя терпеть

04:10 01.05.2021 (обновлено: 09:48 01.05.2021)
 
© Fotolia / MaridavГоловная боль
Головная боль - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© Fotolia / Maridav
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Головную боль можно терпеть до определенного порога, но только если у вас нет "красных флагов". Список болевых ограничений озвучил в интервью радио Sputnik врач-невролог Александр Будик.
Чтобы понять, насколько сильна головная боль, специалисты предлагают пациентам визуальную шкалу от нуля до десяти баллов, пояснил он.

"Ноль баллов — это отсутствие боли, а десять — это самая сильная боль, которая была в жизни конкретного человека. Если он оценивает интенсивность боли в четыре-пять баллов, то вполне может обойтись без обезболивающего; если больше, то мы советуем принять анальгетик", — объяснил врач.

Однако постоянный прием обезболивающего препарата может дать обратный эффект, предупредил он.
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"Начинается лекарственно-индуцированная головная боль. В таком случае каждый прием обезболивающего вызывает новый приступ головной боли. Если человек в месяц принимает больше 15 таблеток анальгетиков, то это симптом, что таблетки сами по себе вызывают головную боль", — рассказал Будик.
Он подчеркнул, что терпеть такую боль не нужно, следует обязательно идти к неврологу, чтобы он назначил другие лекарства. Помощь специалиста необходима и в том случае, если в анамнезе пациента есть "красные флаги", которые могут свидетельствовать о серьезных причинах появления боли, отметил врач.
"Если головная боль возникла впервые у человека старше 50 лет, если человека любого возраста раньше беспокоила головная боль, но она стала чаще и интенсивнее, если головная боль возникла у человека с хроническими заболеваниями, если головная боль сопровождается подъемом температуры, то эти симптомы требуют обращению к врачу. Это так называемые красные флаги головной боли, они могут говорить о более серьезной причине, чем стандартное напряжение или мигрень, которые чаще всего беспокоят", — уточнил Будик.
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Александр БудикРоссияЗдоровьеОбщество
 
 
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