https://ria.ru/20210501/blinken-1730789688.html

Госсекретарь США обсудит "Северный поток — 2" с главой МИД Германии

Госсекретарь США обсудит "Северный поток — 2" с главой МИД Германии

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудит с главой МИД Германии Хайко Маасом на следующей неделе "Северный поток — 2", сообщил на брифинге в пятницу и.о... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T00:06

2021-05-01T00:06

2021-05-01T00:20

россия

allseas

филип рикер

вашингтон

газпром

александр новак

северный поток — 2

энтони блинкен

хайко маас

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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудит с главой МИД Германии Хайко Маасом на следующей неделе "Северный поток — 2", сообщил на брифинге в пятницу и.о. помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер.Ранее госдеп сообщил, что в воскресенье Блинкен направится в Великобританию, где в начале следующей неделе примет участие в министерской встрече G7, а также проведет ряд двусторонних переговоров."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ная дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам: примерно 93 километра в датских водах и около 28 километров в немецких. Как сообщал 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия уверена, что газопровод "Северный поток 2" будет достроен, работа над этим продолжается.

https://ria.ru/20210430/potok-1730606699.html

россия

вашингтон

германия

сша

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