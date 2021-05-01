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Госсекретарь США обсудит "Северный поток — 2" с главой МИД Германии
Госсекретарь США обсудит "Северный поток — 2" с главой МИД Германии
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудит с главой МИД Германии Хайко Маасом на следующей неделе "Северный поток — 2", сообщил на брифинге в пятницу и.о... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T00:06
2021-05-01T00:20
россия
allseas
филип рикер
вашингтон
газпром
александр новак
северный поток — 2
энтони блинкен
хайко маас
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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудит с главой МИД Германии Хайко Маасом на следующей неделе "Северный поток — 2", сообщил на брифинге в пятницу и.о. помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер.Ранее госдеп сообщил, что в воскресенье Блинкен направится в Великобританию, где в начале следующей неделе примет участие в министерской встрече G7, а также проведет ряд двусторонних переговоров."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ная дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам: примерно 93 километра в датских водах и около 28 километров в немецких. Как сообщал 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия уверена, что газопровод "Северный поток 2" будет достроен, работа над этим продолжается.
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Госсекретарь США обсудит "Северный поток — 2" с главой МИД Германии

00:06 01.05.2021 (обновлено: 00:20 01.05.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудит с главой МИД Германии Хайко Маасом на следующей неделе "Северный поток — 2", сообщил на брифинге в пятницу и.о. помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер.
"Я ожидаю, что глава МИД Маас будет там, и думаю, что мы (делегации США и Германии) встретимся в двустороннем формате. "Северный поток 2" остается проблемой … и мы продолжим излагать немцам нашу позицию об этом проекте и говорить о том, что он должен быть остановлен", - сказал представитель госдепартамента.
Ранее госдеп сообщил, что в воскресенье Блинкен направится в Великобританию, где в начале следующей неделе примет участие в министерской встрече G7, а также проведет ряд двусторонних переговоров.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".
По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ная дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам: примерно 93 километра в датских водах и около 28 километров в немецких. Как сообщал 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия уверена, что газопровод "Северный поток 2" будет достроен, работа над этим продолжается.
Рабочий на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
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РоссияAllseasФилип РикерВашингтонГазпромАлександр НовакСеверный поток — 2Энтони БлинкенХайко МаасМИД ГерманииГерманияСШАВ мире
 
 
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