https://ria.ru/20210501/bitkoin-1730793349.html

Брокер назвал самые плохие идеи для заработка на биткоине

Брокер назвал самые плохие идеи для заработка на биткоине

Для начала ответьте себе на три вопроса: сколько вы готовы вложить в биткоин, за какой срок заработать и какие риски для вас приемлемы, у "Прайм" рассказал... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T02:15

2021-05-01T02:15

2021-05-01T02:15

j2tx

артем моисеев

криптовалюта

россия

биткоин

деньги

экономика

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Для начала ответьте себе на три вопроса: сколько вы готовы вложить в биткоин, за какой срок заработать и какие риски для вас приемлемы, у "Прайм" рассказал руководитель компании J2TX Артем Моисеев.Самый худший вариант — вложить 500 долларов в надежде за несколько недель увеличить эту сумму вдвое. Тогда придется брать на себя большие риски, которые чреваты потерями. Для получения более или менее серьезного дохода придется долго учиться.Кроме того, торговля требует времени — заниматься этом в промежутках между работой не удастся. Лучше ежемесячно вкладывать определенную сумму и не трогать ее в течение нескольких лет, заключил он.

https://ria.ru/20210416/bitkoin-1728629368.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

j2tx, артем моисеев, криптовалюта, россия, биткоин, деньги, экономика