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Брокер назвал самые плохие идеи для заработка на биткоине
Брокер назвал самые плохие идеи для заработка на биткоине
Для начала ответьте себе на три вопроса: сколько вы готовы вложить в биткоин, за какой срок заработать и какие риски для вас приемлемы, у "Прайм" рассказал... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T02:15
2021-05-01T02:15
2021-05-01T02:15
j2tx
артем моисеев
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биткоин
деньги
экономика
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Для начала ответьте себе на три вопроса: сколько вы готовы вложить в биткоин, за какой срок заработать и какие риски для вас приемлемы, у "Прайм" рассказал руководитель компании J2TX Артем Моисеев.Самый худший вариант — вложить 500 долларов в надежде за несколько недель увеличить эту сумму вдвое. Тогда придется брать на себя большие риски, которые чреваты потерями. Для получения более или менее серьезного дохода придется долго учиться.Кроме того, торговля требует времени — заниматься этом в промежутках между работой не удастся. Лучше ежемесячно вкладывать определенную сумму и не трогать ее в течение нескольких лет, заключил он.
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