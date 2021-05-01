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Брокер назвал самые плохие идеи для заработка на биткоине
Брокер назвал самые плохие идеи для заработка на биткоине
Для начала ответьте себе на три вопроса: сколько вы готовы вложить в биткоин, за какой срок заработать и какие риски для вас приемлемы, у "Прайм" рассказал... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T02:15
2021-05-01T02:15
j2tx
артем моисеев
криптовалюта
россия
биткоин
деньги
экономика
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Для начала ответьте себе на три вопроса: сколько вы готовы вложить в биткоин, за какой срок заработать и какие риски для вас приемлемы, у "Прайм" рассказал руководитель компании J2TX Артем Моисеев.Самый худший вариант — вложить 500 долларов в надежде за несколько недель увеличить эту сумму вдвое. Тогда придется брать на себя большие риски, которые чреваты потерями. Для получения более или менее серьезного дохода придется долго учиться.Кроме того, торговля требует времени — заниматься этом в промежутках между работой не удастся. Лучше ежемесячно вкладывать определенную сумму и не трогать ее в течение нескольких лет, заключил он.
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j2tx, артем моисеев, криптовалюта, россия, биткоин, деньги, экономика

Брокер назвал самые плохие идеи для заработка на биткоине

02:15 01.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКриптовалюта биткоин
Криптовалюта биткоин - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Для начала ответьте себе на три вопроса: сколько вы готовы вложить в биткоин, за какой срок заработать и какие риски для вас приемлемы, у "Прайм" рассказал руководитель компании J2TX Артем Моисеев.
Самый худший вариант — вложить 500 долларов в надежде за несколько недель увеличить эту сумму вдвое. Тогда придется брать на себя большие риски, которые чреваты потерями. Для получения более или менее серьезного дохода придется долго учиться.

"Конечно, бывают исключения, когда человек только выходит на рынок и после нескольких учебных курсов достигает таких результатов. Но в долгосрочной перспективе, по статистике, которую я лично видел у участников различных рынков, 95-98 процентов проигрывают в итоге свой депозит и прибыли в течение 2-3 месяцев после удачной 1-2 торговых недель", — говорит Моисеев.

Кроме того, торговля требует времени — заниматься этом в промежутках между работой не удастся. Лучше ежемесячно вкладывать определенную сумму и не трогать ее в течение нескольких лет, заключил он.
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J2TXАртем МоисеевКриптовалютаРоссияБиткоинДеньгиЭкономика
 
 
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