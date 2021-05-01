https://ria.ru/20210501/besporyadki-1730795816.html

Беспорядки в Колумбии привели к ранению 200 полицейских

Беспорядки в Колумбии привели к ранению 200 полицейских

По меньшей мере 209 сотрудников полиции пострадали за два дня столкновений с противниками налоговой реформы в Колумбии, 185 человек задержаны, сообщается в... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T03:01

2021-05-01T03:01

2021-05-01T03:01

иван дуке

сша

колумбия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/149299/51/1492995109_0:151:3106:1898_1920x0_80_0_0_ad40bbf0a437e14036ca5642d057660f.jpg

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. По меньшей мере 209 сотрудников полиции пострадали за два дня столкновений с противниками налоговой реформы в Колумбии, 185 человек задержаны, сообщается в пресс-релизе Национальной полиции Колумбии.Отмечается, что в последние дни 185 человек были задержаны за акты вандализма и преступные деяния. Среди них было восемь иностранных граждан и 16 несовершеннолетних.Власти предлагают до 20 миллионов колумбийских песо (около 5357 долларов США - ред.) в качестве вознаграждения тем, кто поможет установить личности нарушителей, попавших на 700 видеороликов в интернете, на которых видно, как совершаются акты вандализма.Национальная акция протеста против налоговой реформы правительства Ивана Дуке началась с призывов оппозиционных политиков в парламенте, позднее к ним присоединились объединенные профсоюзы, которые помимо маршей протеста объявили на 28 апреля всеобщую забастовку. Накануне шествий суд запретил проведение уличных акций из-за санитарных рисков, однако организаторы протеста это игнорировали.Налоговая реформа, которую планирует правительство Колумбии, призвана пополнить бюджет на 6,8 миллиарда долларов США или около 2% ВВП. Помимо расширения применения НДС, налоговой базы и введения дополнительных сборов вроде сбора за одноразовый пластик, предлагается в 2022 году обложить 10-процентным налогом все доходы населения свыше 2,4 миллиона песо (660 долларов) в месяц, а в 2023 году понизить эту планку до 385 долларов.

https://ria.ru/20210425/izrail-1729808958.html

https://ria.ru/20210423/besporyadki-1729593975.html

сша

колумбия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван дуке, сша, колумбия, в мире