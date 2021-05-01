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Беспорядки в Колумбии привели к ранению 200 полицейских
Беспорядки в Колумбии привели к ранению 200 полицейских
По меньшей мере 209 сотрудников полиции пострадали за два дня столкновений с противниками налоговой реформы в Колумбии, 185 человек задержаны, сообщается в... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T03:01
2021-05-01T03:01
иван дуке
сша
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. По меньшей мере 209 сотрудников полиции пострадали за два дня столкновений с противниками налоговой реформы в Колумбии, 185 человек задержаны, сообщается в пресс-релизе Национальной полиции Колумбии.Отмечается, что в последние дни 185 человек были задержаны за акты вандализма и преступные деяния. Среди них было восемь иностранных граждан и 16 несовершеннолетних.Власти предлагают до 20 миллионов колумбийских песо (около 5357 долларов США - ред.) в качестве вознаграждения тем, кто поможет установить личности нарушителей, попавших на 700 видеороликов в интернете, на которых видно, как совершаются акты вандализма.Национальная акция протеста против налоговой реформы правительства Ивана Дуке началась с призывов оппозиционных политиков в парламенте, позднее к ним присоединились объединенные профсоюзы, которые помимо маршей протеста объявили на 28 апреля всеобщую забастовку. Накануне шествий суд запретил проведение уличных акций из-за санитарных рисков, однако организаторы протеста это игнорировали.Налоговая реформа, которую планирует правительство Колумбии, призвана пополнить бюджет на 6,8 миллиарда долларов США или около 2% ВВП. Помимо расширения применения НДС, налоговой базы и введения дополнительных сборов вроде сбора за одноразовый пластик, предлагается в 2022 году обложить 10-процентным налогом все доходы населения свыше 2,4 миллиона песо (660 долларов) в месяц, а в 2023 году понизить эту планку до 385 долларов.
https://ria.ru/20210425/izrail-1729808958.html
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иван дуке, сша, колумбия, в мире

Беспорядки в Колумбии привели к ранению 200 полицейских

03:01 01.05.2021
 
© РИА Новости / Чернощек А / Перейти в фотобанкСанта-Фе-де-Богота
Санта-Фе-де-Богота - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / Чернощек А
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. По меньшей мере 209 сотрудников полиции пострадали за два дня столкновений с противниками налоговой реформы в Колумбии, 185 человек задержаны, сообщается в пресс-релизе Национальной полиции Колумбии.
"По состоянию на утро пятницы, с 28 апреля в общей сложности 209 полицейских пострадали в результате нападений вандалов, 71 из них в Боготе и 68 в Кали", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в последние дни 185 человек были задержаны за акты вандализма и преступные деяния. Среди них было восемь иностранных граждан и 16 несовершеннолетних.
Власти предлагают до 20 миллионов колумбийских песо (около 5357 долларов США - ред.) в качестве вознаграждения тем, кто поможет установить личности нарушителей, попавших на 700 видеороликов в интернете, на которых видно, как совершаются акты вандализма.
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Национальная акция протеста против налоговой реформы правительства Ивана Дуке началась с призывов оппозиционных политиков в парламенте, позднее к ним присоединились объединенные профсоюзы, которые помимо маршей протеста объявили на 28 апреля всеобщую забастовку. Накануне шествий суд запретил проведение уличных акций из-за санитарных рисков, однако организаторы протеста это игнорировали.
Налоговая реформа, которую планирует правительство Колумбии, призвана пополнить бюджет на 6,8 миллиарда долларов США или около 2% ВВП. Помимо расширения применения НДС, налоговой базы и введения дополнительных сборов вроде сбора за одноразовый пластик, предлагается в 2022 году обложить 10-процентным налогом все доходы населения свыше 2,4 миллиона песо (660 долларов) в месяц, а в 2023 году понизить эту планку до 385 долларов.
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