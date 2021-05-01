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Берлускони выписали из больницы
Берлускони выписали из больницы
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони выписан из миланской больницы San Raffaele, куда он попал 6 апреля, сообщает новостной телеканал Sky Tg24. РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T12:36
2021-05-01T12:36
2021-05-01T12:50
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РИМ, 1 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони выписан из миланской больницы San Raffaele, куда он попал 6 апреля, сообщает новостной телеканал Sky Tg24.84-летний политик покинул медучреждение в пятницу вечером и сейчас находится у себя дома на вилле в Аркоре.Ранее адвокаты Берлускони, выступавшие на судебных заседаниях, которые рассматривают коррупционные дела в отношении политика, заявили, что Берлускони оставался в больнице в том числе из-за последствий перенесенного прошлой осенью коронавирусного заболевания. В клинику Берлускони попал для контрольного обследования, после которого врачи решили оставить его в медучреждении для дальнейшего наблюдения.За время госпитализации лидера партии "Вперед, Италия" его адвокаты добились переноса двух процессов, в рамках которых патриарх итальянской политики обвиняется в даче ложных показаний и подкупе свидетелей в ходе старого дела "Руби".Берлускони уже не раз пропускал судебные заседания по состоянию здоровья в январе и марте. Зимой его адвокат уведомил суд, что политику предписан "абсолютный отдых".Экс-премьер 15 января был выписан из кардиологической клиники в Монако, куда попал из-за аритмии сердца.В прошлом году известный политик перенес COVID-19. О его заражении стало известно 2 сентября. Вскоре он был госпитализирован в миланскую больницу San Raffaele с симптомами двусторонней пневмонии. В клинике экс-премьер провел десять дней. Сам он назвал эту болезнь "самым опасным испытанием в жизни".
https://ria.ru/20210429/svetlichnaya-1730512129.html
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вперед, италия, монако (государство), сильвио берлускони, италия, общество, в мире
РИМ, 1 мая – РИА Новости, Александр Логунов.
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони
выписан из миланской больницы San Raffaele, куда он попал 6 апреля, сообщает новостной телеканал Sky Tg24
.
84-летний политик покинул медучреждение в пятницу вечером и сейчас находится у себя дома на вилле в Аркоре.
Ранее адвокаты Берлускони, выступавшие на судебных заседаниях, которые рассматривают коррупционные дела в отношении политика, заявили, что Берлускони оставался в больнице в том числе из-за последствий перенесенного прошлой осенью коронавирусного заболевания. В клинику Берлускони попал для контрольного обследования, после которого врачи решили оставить его в медучреждении для дальнейшего наблюдения.
За время госпитализации лидера партии "Вперед, Италия
" его адвокаты добились переноса двух процессов, в рамках которых патриарх итальянской политики обвиняется в даче ложных показаний и подкупе свидетелей в ходе старого дела "Руби".
Берлускони уже не раз пропускал судебные заседания по состоянию здоровья в январе и марте. Зимой его адвокат уведомил суд, что политику предписан "абсолютный отдых".
Экс-премьер 15 января был выписан из кардиологической клиники в Монако
, куда попал из-за аритмии сердца.
В прошлом году известный политик перенес COVID-19. О его заражении стало известно 2 сентября. Вскоре он был госпитализирован в миланскую больницу San Raffaele с симптомами двусторонней пневмонии. В клинике экс-премьер провел десять дней. Сам он назвал эту болезнь "самым опасным испытанием в жизни".