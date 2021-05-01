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На акции в Берлине полиция применила перцовый спрей против подростка
На акции в Берлине полиция применила перцовый спрей против подростка
Полиция ФРГ применила перцовый спрей против 14-летнего подростка в Берлине, сообщила пресс-служба ведомства в Twitter. РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T19:24
2021-05-01T19:24
2021-05-01T19:31
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БЕРЛИН, 1 мая - РИА Новости. Полиция ФРГ применила перцовый спрей против 14-летнего подростка в Берлине, сообщила пресс-служба ведомства в Twitter.Инцидент произошел на центральном вокзале, 14-летняя девочка открыто несла нож и попыталась скрыться от полицейских, которые хотели остановить ее.Мать девочки проинформирована о случившемся.Более 40 акций проходит в Берлине в субботу по случаю Дня труда. Улицы патрулируют более 5,5 тысячи полицейских. С 22:00 (23:00 мск) в городе начинается комендантский час в рамках мер, принятых для борьбы с пандемией коронавируса.В Берлине 1 мая традиционно отмечается митингами и демонстрациями, организованными левыми политическими силами. В прошлом году, несмотря на локдаун в связи с пандемией коронавируса, первомайские акции состоялись, они сопровождались нарушениями общественного порядка.
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германия, берлин (город), в мире
БЕРЛИН, 1 мая - РИА Новости.
Полиция ФРГ
применила перцовый спрей против 14-летнего подростка в Берлине
, сообщила пресс-служба ведомства в Twitter
.
Инцидент произошел на центральном вокзале, 14-летняя девочка открыто несла нож и попыталась скрыться от полицейских, которые хотели остановить ее.
"Она попыталась скрыться... не подчинилась требованию бросить нож на землю. Наши сотрудники применили перцовый спрей", - говорится в сообщении.
Мать девочки проинформирована о случившемся.
Более 40 акций проходит в Берлине в субботу по случаю Дня труда. Улицы патрулируют более 5,5 тысячи полицейских. С 22:00 (23:00 мск) в городе начинается комендантский час в рамках мер, принятых для борьбы с пандемией коронавируса.
В Берлине 1 мая традиционно отмечается митингами и демонстрациями, организованными левыми политическими силами. В прошлом году, несмотря на локдаун в связи с пандемией коронавируса, первомайские акции состоялись, они сопровождались нарушениями общественного порядка.