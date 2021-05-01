https://ria.ru/20210501/berlin-1730861497.html

На акции в Берлине полиция применила перцовый спрей против подростка

На акции в Берлине полиция применила перцовый спрей против подростка

Полиция ФРГ применила перцовый спрей против 14-летнего подростка в Берлине, сообщила пресс-служба ведомства в Twitter. РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T19:24

2021-05-01T19:24

2021-05-01T19:31

германия

берлин (город)

в мире

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БЕРЛИН, 1 мая - РИА Новости. Полиция ФРГ применила перцовый спрей против 14-летнего подростка в Берлине, сообщила пресс-служба ведомства в Twitter.Инцидент произошел на центральном вокзале, 14-летняя девочка открыто несла нож и попыталась скрыться от полицейских, которые хотели остановить ее.Мать девочки проинформирована о случившемся.Более 40 акций проходит в Берлине в субботу по случаю Дня труда. Улицы патрулируют более 5,5 тысячи полицейских. С 22:00 (23:00 мск) в городе начинается комендантский час в рамках мер, принятых для борьбы с пандемией коронавируса.В Берлине 1 мая традиционно отмечается митингами и демонстрациями, организованными левыми политическими силами. В прошлом году, несмотря на локдаун в связи с пандемией коронавируса, первомайские акции состоялись, они сопровождались нарушениями общественного порядка.

германия

берлин (город)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, берлин (город), в мире