https://ria.ru/20210501/benzin-1730799043.html

В России начинает работать новая формула расчета цены на бензин

В России начинает работать новая формула расчета цены на бензин

В России начал работать скорректированный демпфирующий механизм, от которого зависят цены на топливо, говорится в законопроекте, согласованном в Минфине и... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T06:14

2021-05-01T06:14

2021-05-01T09:36

россия

алексей сазанов

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

бензин

экономика

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В России начал работать скорректированный демпфирующий механизм, от которого зависят цены на топливо, говорится в законопроекте, согласованном в Минфине и Минэнерго.Как пояснил РИА Новости замминистра финансов Алексей Сазанов, официально документ утвердят позже, но сам механизм заработает c 1 мая.Так, с сегодняшнего дня условную цену бензина в формуле демпфера снизят на четыре тысячи рублей за тонну, с 1 января 2022-го — на 2,7 тысячи рублей, а с 2023 года ее будут индексировать на три процента. Кроме того, ежегодную индексацию цены для расчета демпфера по дизельному топливу со следующего года снизят с пяти процентов до трех.По мнению Минфина и Минэнерго, в результате объем компенсационных выплат нефтеперерабатывающим заводам вырастет, так что они смогут устанавливать отпускные цены, обеспечивающие достаточную маржинальность розничного сегмента при сохранении цен на АЗС в пределах инфляции.Демпфирующий механизм предназначен для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в России. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью сверхприбыли от внутренних продаж топлива.

https://ria.ru/20210401/benzin-1603734166.html

https://ria.ru/20210429/benzin-1730559794.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей сазанов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство финансов рф (минфин россии), бензин, экономика