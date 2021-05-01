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В России начинает работать новая формула расчета цены на бензин
В России начинает работать новая формула расчета цены на бензин
В России начал работать скорректированный демпфирующий механизм, от которого зависят цены на топливо, говорится в законопроекте, согласованном в Минфине и... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T06:14
2021-05-01T09:36
россия
алексей сазанов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
бензин
экономика
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В России начал работать скорректированный демпфирующий механизм, от которого зависят цены на топливо, говорится в законопроекте, согласованном в Минфине и Минэнерго.Как пояснил РИА Новости замминистра финансов Алексей Сазанов, официально документ утвердят позже, но сам механизм заработает c 1 мая.Так, с сегодняшнего дня условную цену бензина в формуле демпфера снизят на четыре тысячи рублей за тонну, с 1 января 2022-го — на 2,7 тысячи рублей, а с 2023 года ее будут индексировать на три процента. Кроме того, ежегодную индексацию цены для расчета демпфера по дизельному топливу со следующего года снизят с пяти процентов до трех.По мнению Минфина и Минэнерго, в результате объем компенсационных выплат нефтеперерабатывающим заводам вырастет, так что они смогут устанавливать отпускные цены, обеспечивающие достаточную маржинальность розничного сегмента при сохранении цен на АЗС в пределах инфляции.Демпфирующий механизм предназначен для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в России. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью сверхприбыли от внутренних продаж топлива.
https://ria.ru/20210401/benzin-1603734166.html
https://ria.ru/20210429/benzin-1730559794.html
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россия, алексей сазанов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство финансов рф (минфин россии), бензин, экономика

В России начинает работать новая формула расчета цены на бензин

06:14 01.05.2021 (обновлено: 09:36 01.05.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗаправка бензином автомобиля
Заправка бензином автомобиля - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В России начал работать скорректированный демпфирующий механизм, от которого зависят цены на топливо, говорится в законопроекте, согласованном в Минфине и Минэнерго.
Как пояснил РИА Новости замминистра финансов Алексей Сазанов, официально документ утвердят позже, но сам механизм заработает c 1 мая.
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Так, с сегодняшнего дня условную цену бензина в формуле демпфера снизят на четыре тысячи рублей за тонну, с 1 января 2022-го — на 2,7 тысячи рублей, а с 2023 года ее будут индексировать на три процента. Кроме того, ежегодную индексацию цены для расчета демпфера по дизельному топливу со следующего года снизят с пяти процентов до трех.
По мнению Минфина и Минэнерго, в результате объем компенсационных выплат нефтеперерабатывающим заводам вырастет, так что они смогут устанавливать отпускные цены, обеспечивающие достаточную маржинальность розничного сегмента при сохранении цен на АЗС в пределах инфляции.
Демпфирующий механизм предназначен для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в России. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью сверхприбыли от внутренних продаж топлива.
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РоссияАлексей СазановМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Министерство финансов РФ (Минфин России)БензинЭкономика
 
 
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