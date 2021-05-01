https://ria.ru/20210501/avtomobili-1730792451.html

Россиянам разрешат оформлять куплю-продажу подержанного авто онлайн

Россиянам разрешат оформлять куплю-продажу подержанного авто онлайн

Оформление договоров купли-продажи через сайт Госуслуг перенесено с планировавшегося 1 мая на июнь. РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T00:40

2021-05-01T00:40

2021-05-01T10:10

россия

авто

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

москва

госуслуги

общество

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Оформление договоров купли-продажи через сайт Госуслуг перенесено с планировавшегося 1 мая на июнь.Ранее на портале проектов нормативных актов был опубликован проект приказа, утверждающего перечень юридически значимых действий, в том числе сделок, которые могут быть осуществлены через портал госуслуг с 1 мая. Однако позднее время введения пользования услугой в проекте было изменено на июнь.Проект предусматривает заключение и расторжение договоров купли-продажи транспортных средств. Предполагается, что пользователи портала госуслуг смогут заранее ознакомиться с историей и комплектацией продаваемого автомобиля. Данные о сделке автоматически будут направляться в подразделения ГИБДД."В результате внедрения на портале госуслуг механизма электронных договоров существенно сократится время на оформление договоров с транспортными средствами, будет исключен риск ошибок при их составлении и повысится безопасность самих сделок. Мы планируем в том числе таким образом упростить процедуру заключения договоров купли-продажи автомобилей между гражданами",- ранее прокомментировал РИА Новости директор департамента передовых цифровых решений Минцифры России Алексей Горобцов.

https://ria.ru/20210427/lgoty-1730215629.html

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2021

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россия, авто, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), москва, госуслуги, общество