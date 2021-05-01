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Власова назначили атаманом Кубанского войскового казачьего общества
Власова назначили атаманом Кубанского войскового казачьего общества
Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Александра Власова атаманом Кубанского войскового казачьего общества, соответствующий документ... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T18:51
2021-05-01T20:55
александр власов
владимир путин
общество
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Александра Власова атаманом Кубанского войскового казачьего общества, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации."Постановляю утвердить Власова Александра Ивановича атаманом Кубанского войскового казачьего общества", - говорится в тексте документа.Добавляется, что указ вступает в силу со дня его подписания.Власов состоит в казачестве с 2010 года, с 2014-го по 2020-й являлся атаманом Гулькевичского районного казачьего общества. В сентябре минувшего года был назначен вице-губернатором Кубани по вопросам казачества и развитию спорта, после чего в декабре на выборном сборе Кубанского войскового казачьего общества избран атаманом войска. Прежние кубанские атаманы также занимали высокие должности в администрации региона и курировали вопросы развития казачества: Владимир Громов возглавлял департамент по делам казачества, Николай Долуда являлся вице-губернатором.В рядах Кубанского войска состоит 160 тысяч человек с членами семей. Из них почти 52 тысячи взяли на себя обязательства по несению государственной службы.
https://ria.ru/20210424/kazachestvo-1729782468.html
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александр власов, владимир путин, общество

Власова назначили атаманом Кубанского войскового казачьего общества

18:51 01.05.2021 (обновлено: 20:55 01.05.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкАтаман Кубанского казачьего войска Александр Власов
Атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Александра Власова атаманом Кубанского войскового казачьего общества, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
"Постановляю утвердить Власова Александра Ивановича атаманом Кубанского войскового казачьего общества", - говорится в тексте документа.
Добавляется, что указ вступает в силу со дня его подписания.
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Власов состоит в казачестве с 2010 года, с 2014-го по 2020-й являлся атаманом Гулькевичского районного казачьего общества. В сентябре минувшего года был назначен вице-губернатором Кубани по вопросам казачества и развитию спорта, после чего в декабре на выборном сборе Кубанского войскового казачьего общества избран атаманом войска. Прежние кубанские атаманы также занимали высокие должности в администрации региона и курировали вопросы развития казачества: Владимир Громов возглавлял департамент по делам казачества, Николай Долуда являлся вице-губернатором.
В рядах Кубанского войска состоит 160 тысяч человек с членами семей. Из них почти 52 тысячи взяли на себя обязательства по несению государственной службы.
 
Александр ВласовВладимир ПутинОбщество
 
 
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