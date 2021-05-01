https://ria.ru/20210501/ataman-1730859238.html

Власова назначили атаманом Кубанского войскового казачьего общества

Власова назначили атаманом Кубанского войскового казачьего общества

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Александра Власова атаманом Кубанского войскового казачьего общества, соответствующий документ... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T18:51

2021-05-01T18:51

2021-05-01T20:55

александр власов

владимир путин

общество

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Александра Власова атаманом Кубанского войскового казачьего общества, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации."Постановляю утвердить Власова Александра Ивановича атаманом Кубанского войскового казачьего общества", - говорится в тексте документа.Добавляется, что указ вступает в силу со дня его подписания.Власов состоит в казачестве с 2010 года, с 2014-го по 2020-й являлся атаманом Гулькевичского районного казачьего общества. В сентябре минувшего года был назначен вице-губернатором Кубани по вопросам казачества и развитию спорта, после чего в декабре на выборном сборе Кубанского войскового казачьего общества избран атаманом войска. Прежние кубанские атаманы также занимали высокие должности в администрации региона и курировали вопросы развития казачества: Владимир Громов возглавлял департамент по делам казачества, Николай Долуда являлся вице-губернатором.В рядах Кубанского войска состоит 160 тысяч человек с членами семей. Из них почти 52 тысячи взяли на себя обязательства по несению государственной службы.

https://ria.ru/20210424/kazachestvo-1729782468.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр власов, владимир путин, общество