https://ria.ru/20210501/ataka-1730851953.html

Глава ЕП назвал российские санкции атакой на европейскую демократию

Глава ЕП назвал российские санкции атакой на европейскую демократию

Председатель Европарламента Давид Сассоли, включенный в список лиц, которым запрещен въезд в РФ, расценил решение российских властей о таком запрете как попытку РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T17:22

2021-05-01T17:22

2021-05-01T17:22

россия

давид сассоли

европарламент

вера юрова

серджо маттарелла

евросоюз

парламент италии

москва

берлин (город)

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РИМ, 1 мая – РИА Новости. Председатель Европарламента Давид Сассоли, включенный в список лиц, которым запрещен въезд в РФ, расценил решение российских властей о таком запрете как попытку "атаковать сердце европейской демократии"."Думаю, они пытались атаковать сердце европейской демократии. Это означает, что Европейский парламент выполняет свой долг предупреждать, призывать, защищать ценности правового государства и свободы", - заявил европейский политик в субботу в эфире итальянской государственной радиостанции Radio1."В эти последние годы многие пытались нас разделить, но не смогли этого сделать. Европейцы влюблены в свои свободы. И, конечно, мы будем продолжать делать все, чтобы и граждане и гражданки России могли иметь правовое государство и демократию", - приводит слова Сассоли сайт газеты la Repubblica.По информации ряда местных СМИ, президент Италии Серджо Маттарелла в субботу позвонил Сассоли, чтобы выразить ему свою солидарность.Накануне солидарность с главой ЕП выразили председатели обеих палат парламента Италии Мария Элизабетта Казеллати и Роберто Фико, а также ряд министров и других известных политиков страны.Москва ранее объявила, что восьмерым гражданам стран Евросоюза и представителям официальных структур ЕС закрыт въезд в Россию, черный список был опубликован в пятницу, в него включен среди прочих глава Европарламента Сассоли.Подчеркивается, что эта мера введена в ответ на шаги в отношении шести граждан России, которым запретили въезд на территорию Евросоюза.Въезд запрещен председателю нацсовета Латвии по электронным СМИ Иварсу Аболиньшу, директору Центра государственного языка Латвии Марису Балтиньшу, члену французской делегации в ПАСЕ Жаку Мэру, руководителю прокуратуры Берлина Йоргу Раупаху, председателю Европарламента Давиду Сассоли, главе шведской Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Осе Скотт, главе Языкового департамента Эстонии Ильмару Томуску, зампреду Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вере Юровой.

https://ria.ru/20210430/sanktsii-1730786781.html

https://ria.ru/20210430/zakharova-1730782237.html

https://ria.ru/20210430/sanktsii-1730607941.html

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