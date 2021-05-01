Глава ЕП назвал российские санкции атакой на европейскую демократию
РИМ, 1 мая – РИА Новости. Председатель Европарламента Давид Сассоли, включенный в список лиц, которым запрещен въезд в РФ, расценил решение российских властей о таком запрете как попытку "атаковать сердце европейской демократии".
"Думаю, они пытались атаковать сердце европейской демократии. Это означает, что Европейский парламент выполняет свой долг предупреждать, призывать, защищать ценности правового государства и свободы", - заявил европейский политик в субботу в эфире итальянской государственной радиостанции Radio1.
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"В эти последние годы многие пытались нас разделить, но не смогли этого сделать. Европейцы влюблены в свои свободы. И, конечно, мы будем продолжать делать все, чтобы и граждане и гражданки России могли иметь правовое государство и демократию", - приводит слова Сассоли сайт газеты la Repubblica.
По информации ряда местных СМИ, президент Италии Серджо Маттарелла в субботу позвонил Сассоли, чтобы выразить ему свою солидарность.
Накануне солидарность с главой ЕП выразили председатели обеих палат парламента Италии Мария Элизабетта Казеллати и Роберто Фико, а также ряд министров и других известных политиков страны.
Подчеркивается, что эта мера введена в ответ на шаги в отношении шести граждан России, которым запретили въезд на территорию Евросоюза.
Въезд запрещен председателю нацсовета Латвии по электронным СМИ Иварсу Аболиньшу, директору Центра государственного языка Латвии Марису Балтиньшу, члену французской делегации в ПАСЕ Жаку Мэру, руководителю прокуратуры Берлина Йоргу Раупаху, председателю Европарламента Давиду Сассоли, главе шведской Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Осе Скотт, главе Языкового департамента Эстонии Ильмару Томуску, зампреду Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вере Юровой.