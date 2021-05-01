https://ria.ru/20210501/arest-1730799362.html

Во Владивостоке арестовали подозреваемую в убийстве двоих детей и мужа

Во Владивостоке арестовали подозреваемую в убийстве двоих детей и мужа

Суд во Владивостоке заключил под стражу подозреваемую в убийстве двоих пятилетних детей и мужа, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя по... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T06:19

2021-05-01T06:19

2021-05-01T06:19

россия

александр бастрыкин

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 1 мая – РИА Новости. Суд во Владивостоке заключил под стражу подозреваемую в убийстве двоих пятилетних детей и мужа, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУСК РФ по Приморскому краю Аврора Римская.Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил региональным следователям доложить ему о расследовании убийства мужчины и двух его пятилетних детей во Владивостоке.В квартире во Владивостоке 29 апреля нашли тело 40-летнего мужчины и двух его пятилетних детей с колото-резаными ранами. Возбуждено уголовное дело об убийстве, задержали мать детей.Источник сообщал РИА Новости, что преступление произошло из-за ее ссоры с мужем на почве лично-неприязненных отношений, в семье были тройняшки, и третий ребенок на момент убийства был в детсаду. Подозреваемую задержали в здании кинотеатра. Источник, знакомый с ситуацией, сообщал РИА Новости, что подозреваемая не оказала сопротивления и не пыталась сбежать при задержании. Он также сообщил, что женщина спрятала тела своих детей в квартире, предварительно завернув их в пакет и уложив в сумку. Тело мужа подозреваемая в тройном убийстве прятать не стала, он лежал в квартире на полу.Источник РИА Новости в правоохранительных органах добавлял, что третий ребенок помещен в реабилитационный центр.

https://ria.ru/20210429/ubiystvo-1730361476.html

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владивосток

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россия, александр бастрыкин, владивосток, происшествия