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Во Владивостоке арестовали подозреваемую в убийстве двоих детей и мужа
Во Владивостоке арестовали подозреваемую в убийстве двоих детей и мужа
Суд во Владивостоке заключил под стражу подозреваемую в убийстве двоих пятилетних детей и мужа, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя по... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T06:19
2021-05-01T06:19
россия
александр бастрыкин
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 1 мая – РИА Новости. Суд во Владивостоке заключил под стражу подозреваемую в убийстве двоих пятилетних детей и мужа, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУСК РФ по Приморскому краю Аврора Римская.Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил региональным следователям доложить ему о расследовании убийства мужчины и двух его пятилетних детей во Владивостоке.В квартире во Владивостоке 29 апреля нашли тело 40-летнего мужчины и двух его пятилетних детей с колото-резаными ранами. Возбуждено уголовное дело об убийстве, задержали мать детей.Источник сообщал РИА Новости, что преступление произошло из-за ее ссоры с мужем на почве лично-неприязненных отношений, в семье были тройняшки, и третий ребенок на момент убийства был в детсаду. Подозреваемую задержали в здании кинотеатра. Источник, знакомый с ситуацией, сообщал РИА Новости, что подозреваемая не оказала сопротивления и не пыталась сбежать при задержании. Он также сообщил, что женщина спрятала тела своих детей в квартире, предварительно завернув их в пакет и уложив в сумку. Тело мужа подозреваемая в тройном убийстве прятать не стала, он лежал в квартире на полу.Источник РИА Новости в правоохранительных органах добавлял, что третий ребенок помещен в реабилитационный центр.
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россия, александр бастрыкин, владивосток, происшествия

Во Владивостоке арестовали подозреваемую в убийстве двоих детей и мужа

06:19 01.05.2021
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 1 мая – РИА Новости. Суд во Владивостоке заключил под стражу подозреваемую в убийстве двоих пятилетних детей и мужа, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУСК РФ по Приморскому краю Аврора Римская.
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил региональным следователям доложить ему о расследовании убийства мужчины и двух его пятилетних детей во Владивостоке.
"Только что по ходатайству следователя суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражей", - сообщила Римская, добавив, что подозреваемая будет содержаться в СИЗО.
В квартире во Владивостоке 29 апреля нашли тело 40-летнего мужчины и двух его пятилетних детей с колото-резаными ранами. Возбуждено уголовное дело об убийстве, задержали мать детей.
Источник сообщал РИА Новости, что преступление произошло из-за ее ссоры с мужем на почве лично-неприязненных отношений, в семье были тройняшки, и третий ребенок на момент убийства был в детсаду. Подозреваемую задержали в здании кинотеатра. Источник, знакомый с ситуацией, сообщал РИА Новости, что подозреваемая не оказала сопротивления и не пыталась сбежать при задержании. Он также сообщил, что женщина спрятала тела своих детей в квартире, предварительно завернув их в пакет и уложив в сумку. Тело мужа подозреваемая в тройном убийстве прятать не стала, он лежал в квартире на полу.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах добавлял, что третий ребенок помещен в реабилитационный центр.
Александр Миягашев - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
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