Путин присвоил пятерым россиянам звание Героя Труда
12:03 30.04.2021 (обновлено: 15:11 30.04.2021)
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда пятерым россиянам, сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на указ.
В документе сообщается, что за особые трудовые заслуги перед государством и народом звание присваивается:
- —капитану-наставнику отдела департамента безопасности и качества филиала ПАО "Дальневосточное морское пароходство" во Владивостоке Геннадию Антохину;
- —трактористу ООО имени Кирова в Ростовской области Александру Бондаренко;
- —худруку-директору Республиканской школы искусств М. Кажлаева для особо одаренных детей в Дагестане Мураду Кажлаеву;
- —управляющему директору ПАО "ОДК-Сатурн" в Ярославской области Виктору Полякову;
- —машинисту крана доменного цеха АО "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат" в Кемеровской области Людмиле Сусляковой.
Звание Героя Труда присваивается за особые трудовые заслуги перед государством и народом, связанные с достижением выдающихся результатов в государственной, общественной и хозяйственной деятельности.
До этого за всю историю России его удостаивались 66 человек.
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