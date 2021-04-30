https://ria.ru/20210430/zvanie-1730652018.html

Путин присвоил пятерым россиянам звание Героя Труда

Путин присвоил пятерым россиянам звание Героя Труда

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда пятерым россиянам, сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на указ. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T12:03

2021-04-30T12:03

2021-04-30T15:11

дальневосточное морское пароходство

ростовская область

кемеровская область

ярославская область

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда пятерым россиянам, сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на указ.В документе сообщается, что за особые трудовые заслуги перед государством и народом звание присваивается:Звание Героя Труда присваивается за особые трудовые заслуги перед государством и народом, связанные с достижением выдающихся результатов в государственной, общественной и хозяйственной деятельности.До этого за всю историю России его удостаивались 66 человек.

https://ria.ru/20210218/zvaniya-1598102189.html

ростовская область

кемеровская область

ярославская область

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2021

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дальневосточное морское пароходство, ростовская область, кемеровская область, ярославская область, владимир путин, общество