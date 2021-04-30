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Путин присвоил пятерым россиянам звание Героя Труда
Путин присвоил пятерым россиянам звание Героя Труда
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда пятерым россиянам, сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на указ. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T12:03
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владимир путин
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда пятерым россиянам, сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на указ.В документе сообщается, что за особые трудовые заслуги перед государством и народом звание присваивается:Звание Героя Труда присваивается за особые трудовые заслуги перед государством и народом, связанные с достижением выдающихся результатов в государственной, общественной и хозяйственной деятельности.До этого за всю историю России его удостаивались 66 человек.
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дальневосточное морское пароходство, ростовская область, кемеровская область, ярославская область, владимир путин, общество

Путин присвоил пятерым россиянам звание Героя Труда

12:03 30.04.2021 (обновлено: 15:11 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда пятерым россиянам, сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на указ.
В документе сообщается, что за особые трудовые заслуги перед государством и народом звание присваивается:
  • капитану-наставнику отдела департамента безопасности и качества филиала ПАО "Дальневосточное морское пароходство" во Владивостоке Геннадию Антохину;
  • трактористу ООО имени Кирова в Ростовской области Александру Бондаренко;
  • худруку-директору Республиканской школы искусств М. Кажлаева для особо одаренных детей в Дагестане Мураду Кажлаеву;
  • управляющему директору ПАО "ОДК-Сатурн" в Ярославской области Виктору Полякову;
  • машинисту крана доменного цеха АО "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат" в Кемеровской области Людмиле Сусляковой.
Звание Героя Труда присваивается за особые трудовые заслуги перед государством и народом, связанные с достижением выдающихся результатов в государственной, общественной и хозяйственной деятельности.
До этого за всю историю России его удостаивались 66 человек.
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Дальневосточное морское пароходствоРостовская областьКемеровская областьЯрославская областьВладимир ПутинОбщество
 
 
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