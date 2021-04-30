https://ria.ru/20210430/vuzy-1730631275.html

Приемная кампания в российские вузы продлится с 20 июня до 17 августа

Приемная кампания в российские вузы продлится с 20 июня до 17 августа

Приемная кампания в вузы РФ начнется не позднее 20 июня, 2 августа вузы опубликуют конкурсные списки абитуриентов, а 17 августа издадут приказы о зачислении,... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T10:39

2021-04-30T10:39

2021-04-30T11:09

навигатор абитуриента

общество

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

россия

образование - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573511564_0:122:3207:1926_1920x0_80_0_0_aab24b9fe9a31ba99b8ec71cfa95f50c.jpg

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Приемная кампания в вузы РФ начнется не позднее 20 июня, 2 августа вузы опубликуют конкурсные списки абитуриентов, а 17 августа издадут приказы о зачислении, следует из приказа министерства науки и высшего образования РФ."При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения в рамках контрольных цифр приема: не позднее 20 июня 2021 года – срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к заявлению", - говорится в приказе.Уже 29 июля должен быть завершен прием документов от поступающих без прохождения дополнительных вступительных испытаний, а также должно быть завершено проведение этих испытаний."Второе августа 2021 года – публикация конкурсных списков", - добавляется в документе.На 4 августа запланировано завершение приема заявлений о согласии на зачисление от поступающих без вступительных испытаний лиц, имеющих особое право на прием в пределах квоты на целевое обучение, а 6 августа должны быть изданы приказы об их зачислении."Одиннадцатое августа 2021 года – срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление на основные конкурсные места; 17 августа 2021 года – издание приказов о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление на основные конкурсные места", - говорится в приказе.Уточняется, что в этом году вузы смогут принимать вступительные испытания дистанционно."Организация осуществляет взаимодействие с поступающим... При проведении вступительных испытаний, включая дополнительные вступительные испытания, а также при рассмотрении апелляций - с использованием дистанционных технологий", - говорится в документе.

https://na.ria.ru/20210407/vuzy-1603408442.html

https://ria.ru/20200917/postuplenie-1577388416.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия, образование - общество