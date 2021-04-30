https://ria.ru/20210430/vuzy-1730631275.html
Приемная кампания в российские вузы продлится с 20 июня до 17 августа
Приемная кампания в российские вузы продлится с 20 июня до 17 августа
Приемная кампания в вузы РФ начнется не позднее 20 июня, 2 августа вузы опубликуют конкурсные списки абитуриентов, а 17 августа издадут приказы о зачислении,... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T10:39
2021-04-30T10:39
2021-04-30T11:09
навигатор абитуриента
общество
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образование - общество
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Приемная кампания в вузы РФ начнется не позднее 20 июня, 2 августа вузы опубликуют конкурсные списки абитуриентов, а 17 августа издадут приказы о зачислении, следует из приказа министерства науки и высшего образования РФ."При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения в рамках контрольных цифр приема: не позднее 20 июня 2021 года – срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к заявлению", - говорится в приказе.Уже 29 июля должен быть завершен прием документов от поступающих без прохождения дополнительных вступительных испытаний, а также должно быть завершено проведение этих испытаний."Второе августа 2021 года – публикация конкурсных списков", - добавляется в документе.На 4 августа запланировано завершение приема заявлений о согласии на зачисление от поступающих без вступительных испытаний лиц, имеющих особое право на прием в пределах квоты на целевое обучение, а 6 августа должны быть изданы приказы об их зачислении."Одиннадцатое августа 2021 года – срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление на основные конкурсные места; 17 августа 2021 года – издание приказов о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление на основные конкурсные места", - говорится в приказе.Уточняется, что в этом году вузы смогут принимать вступительные испытания дистанционно."Организация осуществляет взаимодействие с поступающим... При проведении вступительных испытаний, включая дополнительные вступительные испытания, а также при рассмотрении апелляций - с использованием дистанционных технологий", - говорится в документе.
https://na.ria.ru/20210407/vuzy-1603408442.html
https://ria.ru/20200917/postuplenie-1577388416.html
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навигатор абитуриента, общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия, образование - общество
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости.
Приемная кампания в вузы РФ
начнется не позднее 20 июня, 2 августа вузы опубликуют конкурсные списки абитуриентов, а 17 августа издадут приказы о зачислении, следует из приказа министерства науки и высшего образования РФ.
"При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения в рамках контрольных цифр приема: не позднее 20 июня 2021 года – срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к заявлению", - говорится в приказе.
Уже 29 июля должен быть завершен прием документов от поступающих без прохождения дополнительных вступительных испытаний, а также должно быть завершено проведение этих испытаний.
"Второе августа 2021 года – публикация конкурсных списков", - добавляется в документе.
На 4 августа запланировано завершение приема заявлений о согласии на зачисление от поступающих без вступительных испытаний лиц, имеющих особое право на прием в пределах квоты на целевое обучение, а 6 августа должны быть изданы приказы об их зачислении.
"Одиннадцатое августа 2021 года – срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление на основные конкурсные места; 17 августа 2021 года – издание приказов о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление на основные конкурсные места", - говорится в приказе.
Уточняется, что в этом году вузы смогут принимать вступительные испытания дистанционно.
"Организация осуществляет взаимодействие с поступающим... При проведении вступительных испытаний, включая дополнительные вступительные испытания, а также при рассмотрении апелляций - с использованием дистанционных технологий", - говорится в документе.