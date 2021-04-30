https://ria.ru/20210430/volodin-1730770010.html
Саратовские власти рассказали о пенсионерке, пожаловавшейся Володину
Саратовские власти рассказали о пенсионерке, пожаловавшейся Володину
Пожилая жительница Саратова, которая пожаловалась председателю Госдумы Вячеславу Володину на то, что подарок на 90-летний юбилей чиновники ее пригласили... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T19:50
2021-04-30T19:50
2021-04-30T19:50
россия
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САРАТОВ, 30 апр - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пожилая жительница Саратова, которая пожаловалась председателю Госдумы Вячеславу Володину на то, что подарок на 90-летний юбилей чиновники ее пригласили получать только спустя три месяца, сама пожелала позже прийти за ним, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии Саратова.Володин в ходе визита в Саратов в рамках региональной недели пообщался с местной жительницей-пенсионеркой, которая рассказала ему, что 30 января ей исполнилось 90 лет."Тридцатого января мне пообещали подарок... только сегодня мне позвонили, чтобы я за подарком пришла, еще не знаю, какой там будет "кот в мешке", подарок в смысле", - сказала жительница города в видео встречи, которое опубликовано в пятницу на страничке политика в Instagram.Также пенсионерка пожаловалась Володину на злоупотребления властью в России, коррупцию и другие проблемы, на что он ответил ей, что "все закончится" и что это "зависит от нас", следует из видео встречи."Анна Александровна является жительницей Фрунзенского района. В январе она отметила 90-летний юбилей. В телефонной беседе зимой Анна Александровна сама высказала желание прийти за подарком лично в удобное время. Как пояснила жительница, сегодня она направилась в администрацию района, так как в преддверии Пасхи совет ветеранов района также поздравлял пожилых граждан и вручал куличи. В честь дня рождения ей был вручен набор посуды и чайный сервиз", - рассказали в пресс-службе.
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Володин рассказал о беседе с пенсионеркой в Саратове
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в Саратов в рамках региональной недели пообщался с местной жительницей-пенсионеркой, которая пожаловалась спикеру на злоупотребления властью в России, коррупцию и другие проблемы.
2021-04-30T19:50
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россия, госдума рф, вячеслав володин, саратов, общество
САРАТОВ, 30 апр - РИА Новости, Эдуард Демьянец.
Пожилая жительница Саратова
, которая пожаловалась председателю Госдумы Вячеславу Володину
на то, что подарок на 90-летний юбилей чиновники ее пригласили получать только спустя три месяца, сама пожелала позже прийти за ним, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии Саратова.
Володин в ходе визита в Саратов в рамках региональной недели пообщался с местной жительницей-пенсионеркой, которая рассказала ему, что 30 января ей исполнилось 90 лет.
"Тридцатого января мне пообещали подарок... только сегодня мне позвонили, чтобы я за подарком пришла, еще не знаю, какой там будет "кот в мешке", подарок в смысле", - сказала жительница города в видео встречи, которое опубликовано в пятницу на страничке политика в Instagram.
Также пенсионерка пожаловалась Володину на злоупотребления властью в России
, коррупцию и другие проблемы, на что он ответил ей, что "все закончится" и что это "зависит от нас", следует из видео встречи.
"Анна Александровна является жительницей Фрунзенского района. В январе она отметила 90-летний юбилей. В телефонной беседе зимой Анна Александровна сама высказала желание прийти за подарком лично в удобное время. Как пояснила жительница, сегодня она направилась в администрацию района, так как в преддверии Пасхи совет ветеранов района также поздравлял пожилых граждан и вручал куличи. В честь дня рождения ей был вручен набор посуды и чайный сервиз", - рассказали в пресс-службе.