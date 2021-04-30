https://ria.ru/20210430/volgodonsk-1730783544.html

В Волгодонске проверяют данные о смерти ребенка из-за отравления в кафе

В Волгодонске проверяют данные о смерти ребенка из-за отравления в кафе

Следственное управление СК РФ по Ростовской области и региональная прокуратура организовали проверки после распространения информации в СМИ о том, что... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T22:23

2021-04-30T22:23

2021-04-30T22:23

следственный комитет россии (ск рф)

волгодонск

ростовская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 апр - РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Ростовской области и региональная прокуратура организовали проверки после распространения информации в СМИ о том, что двухлетний ребенок умер от отравления после обеда в одном из кафе города Волгодонска, сообщили журналистам представители ведомств.Ранее местные СМИ сообщили, что 24 апреля в Волгодонске от острого пищевого отравления умер двухлетний ребенок. По данным журналистов, в тот день он с семьей обедал в одном из местных кафе, где ел картофель фри. После обеда ребенку стало плохо, его госпитализировали, но спасти не смогли.Представитель региональной прокуратуры также сообщил, что ведомство проводит проверку "причин, обстоятельств и условий произошедшего, полноты выполнения родителями, а также органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних своих функций".

https://ria.ru/20210414/otravlenie-1728191979.html

волгодонск

ростовская область

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следственный комитет россии (ск рф), волгодонск, ростовская область, происшествия