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В Волгодонске проверяют данные о смерти ребенка из-за отравления в кафе
В Волгодонске проверяют данные о смерти ребенка из-за отравления в кафе
Следственное управление СК РФ по Ростовской области и региональная прокуратура организовали проверки после распространения информации в СМИ о том, что... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T22:23
2021-04-30T22:23
2021-04-30T22:23
следственный комитет россии (ск рф)
волгодонск
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 апр - РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Ростовской области и региональная прокуратура организовали проверки после распространения информации в СМИ о том, что двухлетний ребенок умер от отравления после обеда в одном из кафе города Волгодонска, сообщили журналистам представители ведомств.Ранее местные СМИ сообщили, что 24 апреля в Волгодонске от острого пищевого отравления умер двухлетний ребенок. По данным журналистов, в тот день он с семьей обедал в одном из местных кафе, где ел картофель фри. После обеда ребенку стало плохо, его госпитализировали, но спасти не смогли.Представитель региональной прокуратуры также сообщил, что ведомство проводит проверку "причин, обстоятельств и условий произошедшего, полноты выполнения родителями, а также органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних своих функций".
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следственный комитет россии (ск рф), волгодонск, ростовская область, происшествия
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 апр - РИА Новости.
Следственное управление СК РФ по Ростовской области
и региональная прокуратура организовали проверки после распространения информации в СМИ о том, что двухлетний ребенок умер от отравления после обеда в одном из кафе города Волгодонска
, сообщили журналистам представители ведомств.
Ранее местные СМИ сообщили, что 24 апреля в Волгодонске от острого пищевого отравления умер двухлетний ребенок. По данным журналистов, в тот день он с семьей обедал в одном из местных кафе, где ел картофель фри. После обеда ребенку стало плохо, его госпитализировали, но спасти не смогли.
"Следственными органами СК России по Ростовской области организована доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказал представитель регионального СУСК.
Представитель региональной прокуратуры также сообщил, что ведомство проводит проверку "причин, обстоятельств и условий произошедшего, полноты выполнения родителями, а также органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних своих функций".