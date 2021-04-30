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Наука
https://ria.ru/20210430/utechka-1730601185.html
На МКС временно изолировали отсек, из которого утекает воздух
На МКС временно изолировали отсек, из которого утекает воздух
Космонавты на Международной космической станции (МКС) закрыли до июля люк в отсек российского модуля "Звезда", в котором имеется утечка воздуха, следует из... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T01:19
2021-04-30T01:19
наука
земля
сергей рыжиков (космонавт)
владимир соловьев (космонавт)
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Космонавты на Международной космической станции (МКС) закрыли до июля люк в отсек российского модуля "Звезда", в котором имеется утечка воздуха, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.Перед закрытием люка космонавт рассыпал в протекающем отсеке сухой суп в качестве индикатора мест утечки воздуха и установил видеокамеру, которой предстоит зафиксировать районы скопления этих индикаторов.Специалист центра сообщил Дуброву, что промежуточная камера модуля "Звезда" будет изолирована до прибытия на станцию очередного грузового корабля "Прогресс МС-17", запуск которого намечается на 30 июня.Ранее возвратившийся с МКС космонавт Сергей Рыжиков сообщил, что найти места утечки воздуха на станции помогла смекалка и использование бытовых веществ: пенопластовых шариков, ниток, полосок бумаги, чаинок из пакетика чая, то есть легких предметов, которые могут притянуться к трещинам в корпусе модуля "Звезда".Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда" и в марте 2021 года заделал ее. Как ранее сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", эта трещина не угрожала станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал в марте. Однако утечка не прекратилась, хотя и уменьшилась. Космонавты продолжили поиск мест утечки и их герметизацию.В январе 2021 года руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщал, что из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки на 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений - от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.Сейчас на МКС работают россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уолкер, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японцы Соити Ногути и Акихико Хосиде, а также француз Тома Песке.
https://ria.ru/20210419/mks-1729006433.html
https://ria.ru/20210420/kosmos-1729047236.html
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земля, сергей рыжиков (космонавт), владимир соловьев (космонавт), международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса, москва

На МКС временно изолировали отсек, из которого утекает воздух

01:19 30.04.2021
 
© NASA / RoscosmosМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© NASA / Roscosmos
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Космонавты на Международной космической станции (МКС) закрыли до июля люк в отсек российского модуля "Звезда", в котором имеется утечка воздуха, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.
"Люк в промежуточную камеру закрыт", - сказал космонавт Пётр Дубров специалисту подмосковного Центра управления полетами.
Перед закрытием люка космонавт рассыпал в протекающем отсеке сухой суп в качестве индикатора мест утечки воздуха и установил видеокамеру, которой предстоит зафиксировать районы скопления этих индикаторов.
Специалист центра сообщил Дуброву, что промежуточная камера модуля "Звезда" будет изолирована до прибытия на станцию очередного грузового корабля "Прогресс МС-17", запуск которого намечается на 30 июня.
Ранее возвратившийся с МКС космонавт Сергей Рыжиков сообщил, что найти места утечки воздуха на станции помогла смекалка и использование бытовых веществ: пенопластовых шариков, ниток, полосок бумаги, чаинок из пакетика чая, то есть легких предметов, которые могут притянуться к трещинам в корпусе модуля "Звезда".
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Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда" и в марте 2021 года заделал ее. Как ранее сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", эта трещина не угрожала станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал в марте. Однако утечка не прекратилась, хотя и уменьшилась. Космонавты продолжили поиск мест утечки и их герметизацию.
В январе 2021 года руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщал, что из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки на 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений - от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.
Сейчас на МКС работают россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уолкер, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японцы Соити Ногути и Акихико Хосиде, а также француз Тома Песке.
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