На Украине реабилитировали последнего расстрелянного в СССР бандеровца
19:20 30.04.2021 (обновлено: 19:50 30.04.2021)
КИЕВ, 30 апр — РИА Новости. Последнего расстрелянного в Советском Союзе бандеровца реабилитировали на Украине, сообщил член Национальной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий и руководитель академических программ Центра исследований освободительного движения Владимир Бирчак.
"Последний расстрелянный бандеровец реабилитирован! Двадцать девятого апреля 2021 года Национальная комиссия по реабилитации жертв политических репрессий вернула доброе имя Ивану Гончаруку, которого расстреляли в Советском Союзе в 1989-м", — написал он на своей странице в Facebook.
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По его словам, Гончарука пять дней судили на Волыни по обвинению, за которое он уже отбыл срок заключения и был освобожден. Расстреляли его 12 июля 1989 года в Киеве, место захоронения до сих пор не известно. Других подробностей в публикации не приводится.
Ранее, 29 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что существование неонацистских настроений на Украине подтверждается неединичными фактами, а не является продуктом российской пропаганды, как это пытаются представить в Киеве. В подтверждение своих слов она привела информацию о факельных шествиях, которые проводятся 1 января — в годовщину рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры.