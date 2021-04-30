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Суд в Киеве отпустил под домашний арест обвиняемого в убийстве Шеремета
Суд в Киеве отпустил под домашний арест обвиняемого в убийстве Шеремета
Шевченковский районный суд Киева отпустил Андрея Антоненко, обвиняемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, под круглосуточный домашний арест,... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T18:01
2021-04-30T18:01
арсен аваков
мвд украины
киев
в мире
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КИЕВ, 30 апр - РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева отпустил Андрея Антоненко, обвиняемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, под круглосуточный домашний арест, сообщило интернет-издание "Украинская правда"."Суд отпустил под круглосуточный домашний арест военного музыканта Андрея Антоненко, обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета. Мужчину также обязали носить электронное средство контроля, то есть браслет. Изменить меру пресечения просила защита Антоненко. Прокурор не выступил против этого и сказал, что полагается на усмотрение суда", - пишет издание.По данным издания, при этом прокурор считал, что риски укрытия Антоненко от суда или давления на других участников дела остаются. По его мнению, круглосуточный домашний арест с электронным браслетом может обеспечить надлежащее поведение обвиняемого."Адвокаты просили отпустить музыканта под личное обязательство. Они говорили, в частности, что дело рассматривается довольно быстро, однако "по объективным причинам это невозможно сделать достаточно быстро, чтобы был обеспечен принцип непрерывности". Несколько нардепов также хотели взять Антоненко на поруки. В частности, суд заслушал народных избранцев и АТОшников Михаила Бондаря ("Европейская солидарность") и Игоря Герасименко ("Слуга народа")", - отмечает издание.Защита регулярно просила смягчить меру пресечения Антоненко, однако ранее прокуратура возражала против этого, и суд оставлял его в СИЗО. Антоненко был под арестом с декабря 2019 года.Еще одна обвиняемая – врач Юлия Кузьменко – сначала тоже находилась в следственном изоляторе. Суд отпустил ее под домашний арест в августе 2020 года. Третей фигурантке дела – медсестре Яне Дугарь – назначена мера пресечения в виде залога.В декабре 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны по меньшей мере пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Три человека были задержаны. Основной версией убийства следствие назвало дестабилизацию социально-политической ситуации в стране. Позже адвокат одного из подозреваемых Андрея Антоненко Леонид Маслов сообщил о смене формулировки подозрения по делу, согласно которой организаторами убийства считаются неустановленные лица, которые действовали по личным мотивам. Позже адвокат подозреваемой Яны Дугарь Николай Ореховский заявил, что досудебное расследование по делу об убийстве Шеремета завершено.Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около 10 лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".
https://ria.ru/20210104/sheremet-1591978481.html
https://ria.ru/20210221/sheremet-1598458010.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201104/politika-1582146931.html
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арсен аваков, мвд украины, киев, в мире

Суд в Киеве отпустил под домашний арест обвиняемого в убийстве Шеремета

18:01 30.04.2021
 
© РИА НовостиМесто убийства Павла Шеремета в Киеве. 27 июля 2017
Место убийства Павла Шеремета в Киеве. 27 июля 2017 - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости
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КИЕВ, 30 апр - РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева отпустил Андрея Антоненко, обвиняемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, под круглосуточный домашний арест, сообщило интернет-издание "Украинская правда".
"Суд отпустил под круглосуточный домашний арест военного музыканта Андрея Антоненко, обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета. Мужчину также обязали носить электронное средство контроля, то есть браслет. Изменить меру пресечения просила защита Антоненко. Прокурор не выступил против этого и сказал, что полагается на усмотрение суда", - пишет издание.
Журналист Павел Шеремет - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
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По данным издания, при этом прокурор считал, что риски укрытия Антоненко от суда или давления на других участников дела остаются. По его мнению, круглосуточный домашний арест с электронным браслетом может обеспечить надлежащее поведение обвиняемого.
"Адвокаты просили отпустить музыканта под личное обязательство. Они говорили, в частности, что дело рассматривается довольно быстро, однако "по объективным причинам это невозможно сделать достаточно быстро, чтобы был обеспечен принцип непрерывности". Несколько нардепов также хотели взять Антоненко на поруки. В частности, суд заслушал народных избранцев и АТОшников Михаила Бондаря ("Европейская солидарность") и Игоря Герасименко ("Слуга народа")", - отмечает издание.
Защита регулярно просила смягчить меру пресечения Антоненко, однако ранее прокуратура возражала против этого, и суд оставлял его в СИЗО. Антоненко был под арестом с декабря 2019 года.
Еще одна обвиняемая – врач Юлия Кузьменко – сначала тоже находилась в следственном изоляторе. Суд отпустил ее под домашний арест в августе 2020 года. Третей фигурантке дела – медсестре Яне Дугарь – назначена мера пресечения в виде залога.
Андрей Антоненко - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
21 февраля, 10:55
Подозреваемый по делу Шеремета считает, что его хотят убить
В декабре 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны по меньшей мере пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Три человека были задержаны. Основной версией убийства следствие назвало дестабилизацию социально-политической ситуации в стране. Позже адвокат одного из подозреваемых Андрея Антоненко Леонид Маслов сообщил о смене формулировки подозрения по делу, согласно которой организаторами убийства считаются неустановленные лица, которые действовали по личным мотивам. Позже адвокат подозреваемой Яны Дугарь Николай Ореховский заявил, что досудебное расследование по делу об убийстве Шеремета завершено.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около 10 лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".
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