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https://ria.ru/20210430/ukraina-1730708326.html
США поддержат Украину "перед лицом российской агрессии", заявил Госдеп
США поддержат Украину "перед лицом российской агрессии", заявил Госдеп
Госсекретарь США в ходе предстоящего 5-6 мая визита в Киев проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел республики... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T15:14
2021-04-30T15:30
россия
дмитрий кулеба
верховная рада украины
владимир зеленский
москва
сша
киев
украина
в мире
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ВАШИНГТОН, 30 апр – РИА Новости. Госсекретарь США в ходе предстоящего 5-6 мая визита в Киев проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел республики Дмитрием Кулебой, сообщил в пятницу госдепартамент."Госсекретарь 5-6 мая отправится в Киев, где встретится с президентом Зеленским, министром иностранных дел Кулебой, а также другими официальными лицами и представителями украинского гражданского общества", - говорится в сообщении американского дипведомства.В нем отмечается, что в ходе предстоящих контактов Блинкен "подтвердит непоколебимую поддержку со стороны США суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии"."Госсекретарь также намерен поощрять дальнейший прогресс в части институциональной реформы Украины, в частности, борьбу с коррупцией, которая является ключом к обеспечению (функционирования) демократических институтов Украины, ее экономического процветания и евроатлантического будущего", - указали в госдепе США.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html
https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html
россия
москва
сша
киев
украина
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россия, дмитрий кулеба, верховная рада украины, владимир зеленский, москва, сша, киев, украина, в мире

США поддержат Украину "перед лицом российской агрессии", заявил Госдеп

15:14 30.04.2021 (обновлено: 15:30 30.04.2021)
 
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
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ВАШИНГТОН, 30 апр – РИА Новости. Госсекретарь США в ходе предстоящего 5-6 мая визита в Киев проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел республики Дмитрием Кулебой, сообщил в пятницу госдепартамент.
"Госсекретарь 5-6 мая отправится в Киев, где встретится с президентом Зеленским, министром иностранных дел Кулебой, а также другими официальными лицами и представителями украинского гражданского общества", - говорится в сообщении американского дипведомства.
Национальный флаг Украины - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля, 08:00
Единство русских — вернуть Донбассу Украину
В нем отмечается, что в ходе предстоящих контактов Блинкен "подтвердит непоколебимую поддержку со стороны США суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии".
"Госсекретарь также намерен поощрять дальнейший прогресс в части институциональной реформы Украины, в частности, борьбу с коррупцией, которая является ключом к обеспечению (функционирования) демократических институтов Украины, ее экономического процветания и евроатлантического будущего", - указали в госдепе США.
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10 апреля, 08:00
Какая Украина нам не нужна
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
 
РоссияДмитрий КулебаВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийМоскваСШАКиевУкраинаВ мире
 
 
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