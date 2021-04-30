США поддержат Украину "перед лицом российской агрессии", заявил Госдеп
15:14 30.04.2021 (обновлено: 15:30 30.04.2021)
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
ВАШИНГТОН, 30 апр – РИА Новости. Госсекретарь США в ходе предстоящего 5-6 мая визита в Киев проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел республики Дмитрием Кулебой, сообщил в пятницу госдепартамент.
"Госсекретарь 5-6 мая отправится в Киев, где встретится с президентом Зеленским, министром иностранных дел Кулебой, а также другими официальными лицами и представителями украинского гражданского общества", - говорится в сообщении американского дипведомства.
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В нем отмечается, что в ходе предстоящих контактов Блинкен "подтвердит непоколебимую поддержку со стороны США суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии".
"Госсекретарь также намерен поощрять дальнейший прогресс в части институциональной реформы Украины, в частности, борьбу с коррупцией, которая является ключом к обеспечению (функционирования) демократических институтов Украины, ее экономического процветания и евроатлантического будущего", - указали в госдепе США.
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Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.