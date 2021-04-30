https://ria.ru/20210430/ukraina-1730708326.html

США поддержат Украину "перед лицом российской агрессии", заявил Госдеп

США поддержат Украину "перед лицом российской агрессии", заявил Госдеп

Госсекретарь США в ходе предстоящего 5-6 мая визита в Киев проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел республики... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T15:14

2021-04-30T15:14

2021-04-30T15:30

россия

дмитрий кулеба

верховная рада украины

владимир зеленский

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сша

киев

украина

в мире

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ВАШИНГТОН, 30 апр – РИА Новости. Госсекретарь США в ходе предстоящего 5-6 мая визита в Киев проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел республики Дмитрием Кулебой, сообщил в пятницу госдепартамент."Госсекретарь 5-6 мая отправится в Киев, где встретится с президентом Зеленским, министром иностранных дел Кулебой, а также другими официальными лицами и представителями украинского гражданского общества", - говорится в сообщении американского дипведомства.В нем отмечается, что в ходе предстоящих контактов Блинкен "подтвердит непоколебимую поддержку со стороны США суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии"."Госсекретарь также намерен поощрять дальнейший прогресс в части институциональной реформы Украины, в частности, борьбу с коррупцией, которая является ключом к обеспечению (функционирования) демократических институтов Украины, ее экономического процветания и евроатлантического будущего", - указали в госдепе США.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html

https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html

россия

москва

сша

киев

украина

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россия, дмитрий кулеба, верховная рада украины, владимир зеленский, москва, сша, киев, украина, в мире