https://ria.ru/20210430/ukraina-1730688108.html

Депутат Рады заявил в полицию из-за марша в честь дивизии СС "Галичина"

Депутат Рады заявил в полицию из-за марша в честь дивизии СС "Галичина"

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что подал заявление в полицию из-за марша, посвященного... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T14:07

2021-04-30T14:07

2021-04-30T14:07

вадим рабинович

галичина (дивизия войск сс)

верховная рада украины

львов

киев

украина

в мире

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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что подал заявление в полицию из-за марша, посвященного годовщине создания дивизии СС "Галичина" в Киеве.Украинские националисты провели в среду первый марш в центре Киева, посвященный годовщине создания дивизии СС "Галичина" в годы Второй мировой войны. В марше приняли участие около 100 человек. Ранее шествия по этому случаю проводились во Львове."Сообщают, что не было официальных заявлений. И поэтому дел по нарушившим закон сторонникам дивизии СС "Галичина" нет. Сегодня подал в полицию депутатское обращение с требованием открыть уголовное дело по факту преступления. Фото зигующих (поднимающих руку в нацистском приветствии – ред.) приложено. А так же фамилии…Теперь нормально?", - написал Рабинович в пятницу на своей странице в Facebook.Дивизия СС "Галичина" была сформирована 28 апреля 1943 года и просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила ее возле города Броды в окрестностях Львова. Солдаты дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности, принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.

https://ria.ru/20210429/ukraina-1730503033.html

львов

киев

украина

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вадим рабинович, галичина (дивизия войск сс), верховная рада украины, львов, киев, украина, в мире