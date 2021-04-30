Депутат Рады заявил в полицию из-за марша в честь дивизии СС "Галичина"
© AP Photo / Efrem LukatskyУчастники "Марша вышиванок", приуроченного к годовщине создания дивизии СС "Галичина", в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что подал заявление в полицию из-за марша, посвященного годовщине создания дивизии СС "Галичина" в Киеве.
Украинские националисты провели в среду первый марш в центре Киева, посвященный годовщине создания дивизии СС "Галичина" в годы Второй мировой войны. В марше приняли участие около 100 человек. Ранее шествия по этому случаю проводились во Львове.
"Сообщают, что не было официальных заявлений. И поэтому дел по нарушившим закон сторонникам дивизии СС "Галичина" нет. Сегодня подал в полицию депутатское обращение с требованием открыть уголовное дело по факту преступления. Фото зигующих (поднимающих руку в нацистском приветствии – ред.) приложено. А так же фамилии…Теперь нормально?", - написал Рабинович в пятницу на своей странице в Facebook.
Дивизия СС "Галичина" была сформирована 28 апреля 1943 года и просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила ее возле города Броды в окрестностях Львова. Солдаты дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности, принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.