https://ria.ru/20210430/turizm-1730647635.html

В Совфеде предложили распространить программу кешбэка на детский туризм

В Совфеде предложили распространить программу кешбэка на детский туризм

Социальный комитет Совфеда предложил Ростуризму распространить программу кэшбэка на детский туризм. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T11:44

2021-04-30T11:44

2021-04-30T12:17

россия

туризм

инна святенко

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

общество

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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Социальный комитет Совфеда предложил Ростуризму распространить программу кэшбэка на детский туризм."Профильным комитетом предложено Ростуризму рассмотреть возможность включения организаций отдыха детей и их оздоровления в программу по возмещению части стоимости оплаченной туристской услуги", - сказала глава комитета Инна Святенко, слова которой приводит пресс-служба СФ.По словам Святенко, обсуждение этой темы особенно актуально с учетом высказанного в послании главы государства предложения по расширению программы туристического кэшбэка.В ходе заседания комитета, на котором обсуждались принципы подготовки летней детской оздоровительной кампании 2021 года, сенатор также отметила, что при мониторинге выявлена проблема сокращения санаторно-курортных организаций, в том числе детских. В связи с этим сенаторами был поднят вопрос недопущения закрытия и перепрофилирования организаций отдыха и оздоровления детей, включая детские санатории."За 10 лет количество подобных организаций сократилось на 12%, а из тех, которые действуют на данный момент, большая часть номерного фонда требует обновления и реконструкции. Этот вопрос может быть решен с помощью программы льготных кредитов на строительство и реконструкцию средств размещения", - считает Святенко.Парламентарий добавила, что министерством просвещения РФ направлены предложения в Ростуризм по поддержке организации летнего оздоровления и отдыха, для включения в подпроект нацпроекта "Туризм - индустрия гостеприимства".По инициативе членов профильного комитета СФ также подготовлены рекомендации правительству РФ рассмотреть возможность включения деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.В качестве первоочередных задач Святенко обозначила организацию детского отдыха на принципиально новом уровне."Необходимо совместить оздоровление детей с культурно-познавательным туризмом и просвещением", - сказала сенатор.Комитет выступил с предложением реализовать эту инициативу с помощью заключения соответствующих соглашений между субъектами РФ и разработки подобных программ как для детей, так и для студентов.В ходе заседания директор департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Наталия Наумова сообщила, что в 2021 году планируется организовать отдых для более чем 4 миллионов детей, среди которых около 1,5 миллиона - дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации."Организации отдыха детей и их оздоровления должны быть закреплены за медицинскими организациями, куда могут быть госпитализированы отдыхающие дети в случае возникновения у них острых заболеваний или обострения хронических болезней", - сообщила в свою очередь начальник отдела профилактической помощи детям, медицинской реабилитации, предупреждения и снижения детской инвалидности Минздрава Ирина Шарлай.

https://ria.ru/20210427/otdykh-1730118826.html

https://sn.ria.ru/20210429/lagerya-1730528833.html

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россия, инна святенко, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), общество