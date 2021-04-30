https://ria.ru/20210430/tseny-1730606527.html

Дачников предупредили о подорожании садового инвентаря

Дачников предупредили о подорожании садового инвентаря

Садовый инвентарь в РФ в апреле за год подорожал почти на четверть, спрос на него возвращается к допандемийным уровням, про пикник на природе россияне тоже не... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T05:19

2021-04-30T05:19

2021-04-30T06:14

россия

дача

москва

общество

экономика

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Дачников предупредили о подорожании самых нужных инструментов

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Садовый инвентарь в РФ в апреле за год подорожал почти на четверть, спрос на него возвращается к допандемийным уровням, про пикник на природе россияне тоже не забывают, говорится в исследовании аналитического ресурса "Чек Индекс" - проекта крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД".Аналитики сравнили средние чеки и данные о продаже садового инвентаря за период с 1 по 25 апреля 2019-2021 года по всей стране. Результаты исследования имеются в распоряжении РИА Новости.По данным "Чек Индекса", средний чек при покупке лопаты в апреле составил 402 рубля, на 23% выше, чем в апреле прошлого года. Грабли обойдутся дешевле - в среднем по 250 рублей, на 22% выше, чем в апреле прошлого года. Садовая метла стоит примерно столько же: средний чек - 253 рубля, на 18% выше, чем год назад.В натуральном выражении продажи садового инвентаря перед дачным сезоном заметно выше, чем год назад: так, в апреле 2021 года реализовано на 70% больше лопат, а количество проданных граблей и метел - примерно в два раза выше прошлогоднего уровня (на 116% и 98%). Эксперты также отмечают постепенное приближение спроса к допандемийному уровню (2019 год), хотя объемы продаж пока еще ниже, чем в апреле двухлетней давности: в частности, лопат с 1 по 25 апреля в натуральном выражении реализовано меньше на 12%, граблей - на 15%, а метел - на 17%.Средний чек при покупке саженцев по сравнению в апрелем 2020 года вырос на 32%, до 478 рублей, а продажи в натуральном выражении - выше прошлогоднего уровня на 78%, но на 73% ниже, чем два года назад. Первая половина весны этого года оказалась холоднее, чем в прошлом году, указывают в "Чек Индексе", поэтому садоводы не торопились обрабатывать почву, купив в апреле меньше саженцев и посадочного инвентаря.Эксперты также отмечают постоянный, год от года, рост интереса к дачному досугу и пикникам: одно из подтверждений – популярность раскладных столов и стульев, которые удобно транспортировать и хранить в компактном виде. Средний чек при покупке раскладного стола - 1,607 тысячи рублей, на 29% выше, чем в апреле 2020 года. Объем продаж в натуральном выражении – выше прошлогоднего уровня почти в 3,3 раза (на 229%), и в 2,2 раза (на 118%) выше, чем в 2019 году.

https://ria.ru/20210415/zapret-1728331379.html

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россия, дача, москва, общество, экономика