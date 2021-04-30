https://ria.ru/20210430/traur-1730661212.html

В Израиле объявили траур из-за гибели людей на празднике

В Израиле объявили траур из-за гибели людей на празднике

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил воскресенье национальным днем траура после трагедии на Мероне, где в давке пострадали 150 человек, 44... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T12:37

2021-04-30T12:37

2021-04-30T12:47

гибель людей при давке в израиле

лаг

биньямин нетаньяху

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 апр - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил воскресенье национальным днем траура после трагедии на Мероне, где в давке пострадали 150 человек, 44 погибли.Инцидент произошел во время празднования еврейского религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон (север Израиля). Военные помогают в эвакуации раненых и тел погибших, в оказании медицинской помощи на месте, в быстрой доставке раненых в больницы и в перемещении раненых между медицинскими центрами. При этом на месте трагедии возникла проблема с мобильной связью, отмечает полиция Израиля.Празднование еврейского праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон, где находится могила рабби Шимона Бар-Йохая, стало первым массовым мероприятием после отмены ограничений по коронавирусу. Полиция ранее сообщала о том, что в мероприятии участвовали до 100 тысяч человек.Лаг ба-Омер (33-й день счета Омера) установлен в память о прекращении страшной эпидемии, унесшей жизни нескольких тысяч учеников великого мудреца Торы рабби Акивы, который жил на рубеже I-II веков. В этом году отмечается с вечера 29 апреля до вечера 30 апреля.

https://ria.ru/20210430/davka-1730632329.html

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гибель людей при давке в израиле, лаг, биньямин нетаньяху, израиль, в мире