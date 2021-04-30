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В Израиле объявили траур из-за гибели людей на празднике
В Израиле объявили траур из-за гибели людей на празднике
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил воскресенье национальным днем траура после трагедии на Мероне, где в давке пострадали 150 человек, 44... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T12:37
2021-04-30T12:47
гибель людей при давке в израиле
лаг
биньямин нетаньяху
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 апр - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил воскресенье национальным днем траура после трагедии на Мероне, где в давке пострадали 150 человек, 44 погибли.Инцидент произошел во время празднования еврейского религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон (север Израиля). Военные помогают в эвакуации раненых и тел погибших, в оказании медицинской помощи на месте, в быстрой доставке раненых в больницы и в перемещении раненых между медицинскими центрами. При этом на месте трагедии возникла проблема с мобильной связью, отмечает полиция Израиля.Празднование еврейского праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон, где находится могила рабби Шимона Бар-Йохая, стало первым массовым мероприятием после отмены ограничений по коронавирусу. Полиция ранее сообщала о том, что в мероприятии участвовали до 100 тысяч человек.Лаг ба-Омер (33-й день счета Омера) установлен в память о прекращении страшной эпидемии, унесшей жизни нескольких тысяч учеников великого мудреца Торы рабби Акивы, который жил на рубеже I-II веков. В этом году отмечается с вечера 29 апреля до вечера 30 апреля.
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гибель людей при давке в израиле, лаг, биньямин нетаньяху, израиль, в мире

В Израиле объявили траур из-за гибели людей на празднике

12:37 30.04.2021 (обновлено: 12:47 30.04.2021)
 
© REUTERS / Ronen ZvulunПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил гору Мерон на севере Израиля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил гору Мерон на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© REUTERS / Ronen Zvulun
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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 апр - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил воскресенье национальным днем траура после трагедии на Мероне, где в давке пострадали 150 человек, 44 погибли.
"Катастрофа на Мероне – одна из наиболее тяжких катастроф, постигших Государство Израиль. Я прошу воскресенье провозгласить национальным днем траура", - заявил Нетаньяху в видеообращении.
Инцидент произошел во время празднования еврейского религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон (север Израиля). Военные помогают в эвакуации раненых и тел погибших, в оказании медицинской помощи на месте, в быстрой доставке раненых в больницы и в перемещении раненых между медицинскими центрами. При этом на месте трагедии возникла проблема с мобильной связью, отмечает полиция Израиля.
Празднование еврейского праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон, где находится могила рабби Шимона Бар-Йохая, стало первым массовым мероприятием после отмены ограничений по коронавирусу. Полиция ранее сообщала о том, что в мероприятии участвовали до 100 тысяч человек.
Очевидцы и спецслужбы на месте смертельной давки, возникшей при праздновании религиозного праздника Лаг ба-Омер в Израиле - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
Вчера, 11:50Религия и мировоззрение
Давка в Израиле: почему религиозный праздник обернулся жертвами
Лаг ба-Омер (33-й день счета Омера) установлен в память о прекращении страшной эпидемии, унесшей жизни нескольких тысяч учеников великого мудреца Торы рабби Акивы, который жил на рубеже I-II веков. В этом году отмечается с вечера 29 апреля до вечера 30 апреля.
 
Гибель людей при давке в ИзраилеЛАГБиньямин НетаньяхуИзраильВ мире
 
 
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