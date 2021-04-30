https://ria.ru/20210430/teatry-1730501146.html

Окопная правда войны: пять майских событий в московских театрах

Окопная правда войны: пять майских событий в московских театрах

Новые инсценировки известных произведений, песочная анимация и сцена, которая имитирует движение поезда – по традиции в мае московские театры показывают... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T10:00

2021-04-30T10:00

2021-04-30T17:07

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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Новые инсценировки известных произведений, песочная анимация и сцена, которая имитирует движение поезда – по традиции в мае московские театры показывают спектакли о войне. РИА Новости выбрало несколько постановок, на которые стоит сходить. Простой солдат на фронтеОдну из поздних повестей Виктора Астафьева "Веселый солдат" поставили на сцене впервые. Cпектакль идет на сцене Московского Губернского театра. Ближайший показ – 2 мая, в день рождения писателя. Повествование идет от лица самого автора. На сцене он – уже в преклонном возрасте, в исполнении известного актера театра и кино, заслуженного артиста России Бориса Галкина, который, кстати, был лично знаком с Астафьевым. "В его рассказах никогда не было ни слова, ни жеста, ни взгляда лишнего, никакого "второго плана" — все очень органично, искренне. Он как человек и как писатель был сама правда", – рассказывает актер. Главного героя в молодости играет Никита Кологривый.Спектакль "Веселый солдат", Московский губернский театр, 2 мая, 18:00Песни о войне и песочный театр История любви на фоне эпохальных событий ХХ века. Спектакль "Нюрнбергский вальс" поставлен во МХАТе имени Горького по пьесе историка, писателя и драматурга, специалиста по Нюрнбергскому трибуналу Александра Звягинцева. Главные герои (Елизавета Арзамасова и Анатолий Руденко) работают на процессе в составе групп переводчиков из СССР и Франции. Он – большевик, она – дочь эмигрантов, монархистка по убеждениям. Эта недавняя премьера – настоящий спектакль "большого стиля" с декорациями, которые воспроизводят знаменитый "зал 600" Дворца правосудия. Где зрители, очевидцы процесса, становятся свидетелями исторического трибунала и трагической любовной истории. Cледующий день – 9 мая – целиком будет посвящен празднику Победы. "Участие МХАТ в войне – это уникальная история: достаточно посмотреть у служебного входа на мраморную мемориальную табличку с фамилиями мхатовцев-солдат и на те свидетельства, которые мы нашли за последние месяцы. Например, недавно мы обнаружили, что во МХАТе во время войны была создана специальная лаборатория, которая занималась театральными постановками", – рассказывает художественный руководитель театра Эдуард Бояков. Продолжится этот день спектаклем "Помню" "Театра на песке". Художник и мастер песочной анимации Екатерина Шеффер сочиняла его по мотивам воспоминаний своего отца, Анатолия Скринникова, пережившего войну ребенком. Страшные моменты запечатлелись в памяти на всю жизнь. Здесь есть и ужас от бомбы, чуть не разорвавшейся у двери квартиры, и жажда жизни, вера в будущее. Анимация из природного материала рождается прямо на глазах у зрителя.Вечером на главной сцене театра идет постановка "Бессмертные строки", в которой прозвучат стихи поэтов, прошедших войну. "Это наше большое и полноценное высказывание от имени театра и про людей театра: мы называем поименно всех актеров МХАТ, ушедших на фронт, мы читаем живые и ценные свидетельства страшной войны поэтическими строками", – подчеркивает Бояков. Спектакль "Нюрнбергский вальс", МХАТ им. Горького, 8 мая, 19:00Акция "Победный хор", площадка около МХАТа им. Горького, 9 мая, 12:00 – 13:30 Спектакль "Помню" "Театра на песке", МХАТ им. Горького, 9 мая, 13:00Спектакль "Бессмертные строки", МХАТ им. Горького, 9 мая, 19:00На расстоянии вытянутой руки Если театр и может быть документальным, то именно таким, каким он получился в спектакле "Фаина. Эшелон" "Школы современной пьесы". Режиссер Иосиф Райхельгауз перенес на сцену документальную повесть своей матери – Фаины Райхельгауз. Хотя, слова "перенес на сцену" здесь тоже достаточно условны: сцены как таковой нет, зрители находятся весь спектакль в непосредственной близости от Елены Санаевой, которая играет главную героиню. Кажется, этой знаменитой актрисе не хватало именно такой роли. Художница Мария Трегубова придумала сложное сценографическое решение. Специальная система под полом зала создает эффект движения поезда. Зрители ощущают себя в движущемся составе, с его качанием, замедлением и ускорением, внезапными остановками. На стены зрительного зала проецируются видео, и публика смотрит будто бы через окна этого вагона. Елена Санаева – в центре стола. Она занята простым повседневным делом – варит самый настоящий борщ. И одновременно ведет спокойный рассказ, который погружает зрителей в события военных лет. Впрочем понятно, что все эти необычные придумки и находки не имели бы такого эффекта, не будь этот спектакль настоящим, затрагивающим эмоции и воспоминания каждого, кто приходит в этот вечер в "Школу современной пьесы". Спектакль "Фаина. Эшелон", "Школа современной пьесы", 20, 23 мая, 20:00

https://ria.ru/20210327/teatr-1603012128.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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