Окопная правда войны: пять майских событий в московских театрах
10:00 30.04.2021 (обновлено: 17:07 30.04.2021)
© Фото : Театр "Школа современной пьесы"Сцена из спектакля "Фаина. Эшелон"
© Фото : Театр "Школа современной пьесы"
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Новые инсценировки известных произведений, песочная анимация и сцена, которая имитирует движение поезда – по традиции в мае московские театры показывают спектакли о войне. РИА Новости выбрало несколько постановок, на которые стоит сходить.
Простой солдат на фронте
Одну из поздних повестей Виктора Астафьева "Веселый солдат" поставили на сцене впервые. Cпектакль идет на сцене Московского Губернского театра. Ближайший показ – 2 мая, в день рождения писателя.
Повествование идет от лица самого автора. На сцене он – уже в преклонном возрасте, в исполнении известного актера театра и кино, заслуженного артиста России Бориса Галкина, который, кстати, был лично знаком с Астафьевым. "В его рассказах никогда не было ни слова, ни жеста, ни взгляда лишнего, никакого "второго плана" — все очень органично, искренне. Он как человек и как писатель был сама правда", – рассказывает актер. Главного героя в молодости играет Никита Кологривый.
Проза Астафьева рассказывает о войне без прикрас. Писатель ушел на фронт добровольцем, служил связистом, артиллерийским разведчиком, воевал на Курской дуге. Герой его "Веселого солдата" – Виктор – не может забыть о том, как впервые убил врага. Этот спектакль – история о "другой войне", неофициальной и "отлакированной". "Это сложнейшее произведение, рассказывающее правду о войне, которую, я думаю, не все хотят слышать сегодня. Но фронтовик Астафьев имеет право говорить о войне, как он считает нужным", – объясняет худрук театра и худрук постановки Сергей Безруков.
© Фото : предоставлено Московским Губернским театромСцена из спектакля "Веселый солдат"
© Фото : предоставлено Московским Губернским театром
Сцена из спектакля "Веселый солдат"
Спектакль "Веселый солдат", Московский губернский театр, 2 мая, 18:00
Песни о войне и песочный театр
История любви на фоне эпохальных событий ХХ века. Спектакль "Нюрнбергский вальс" поставлен во МХАТе имени Горького по пьесе историка, писателя и драматурга, специалиста по Нюрнбергскому трибуналу Александра Звягинцева. Главные герои (Елизавета Арзамасова и Анатолий Руденко) работают на процессе в составе групп переводчиков из СССР и Франции. Он – большевик, она – дочь эмигрантов, монархистка по убеждениям. Эта недавняя премьера – настоящий спектакль "большого стиля" с декорациями, которые воспроизводят знаменитый "зал 600" Дворца правосудия. Где зрители, очевидцы процесса, становятся свидетелями исторического трибунала и трагической любовной истории.
© Фото : МХАТ им. ГорькогоСцена из спектакля "Нюрнбергский вальс"
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Сцена из спектакля "Нюрнбергский вальс"
© Фото : МХАТ им. Горького
© Фото : МХАТ им. ГорькогоСцена из спектакля "Нюрнбергский вальс"
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Сцена из спектакля "Нюрнбергский вальс"
© Фото : МХАТ им. Горького
© Фото : МХАТ им. ГорькогоСцена из спектакля "Нюрнбергский вальс"
3 из 3
Сцена из спектакля "Нюрнбергский вальс"
© Фото : МХАТ им. Горького
1 из 3
Сцена из спектакля "Нюрнбергский вальс"
© Фото : МХАТ им. Горького
2 из 3
Сцена из спектакля "Нюрнбергский вальс"
© Фото : МХАТ им. Горького
3 из 3
Сцена из спектакля "Нюрнбергский вальс"
© Фото : МХАТ им. Горького
Cледующий день – 9 мая – целиком будет посвящен празднику Победы. "Участие МХАТ в войне – это уникальная история: достаточно посмотреть у служебного входа на мраморную мемориальную табличку с фамилиями мхатовцев-солдат и на те свидетельства, которые мы нашли за последние месяцы. Например, недавно мы обнаружили, что во МХАТе во время войны была создана специальная лаборатория, которая занималась театральными постановками", – рассказывает художественный руководитель театра Эдуард Бояков.
Днем на ступенях здания на Тверском бульваре соберутся люди, чтобы спеть хором песни военных лет. "Победный хор" появился в 2016 году у стен Большого театра как спонтанный флешмоб, родившийся в соцсетях. Потом проходил на Сретенском бульваре, Поклонной горе и Дмитровке. Теперь – во МХАТе имени Горького, актеры которого также участвуют в акции. В этот своеобразный народный хор приходит до тысячи человек разного возраста и рода занятий. Присоединиться может любой желающий.
Продолжится этот день спектаклем "Помню" "Театра на песке". Художник и мастер песочной анимации Екатерина Шеффер сочиняла его по мотивам воспоминаний своего отца, Анатолия Скринникова, пережившего войну ребенком. Страшные моменты запечатлелись в памяти на всю жизнь. Здесь есть и ужас от бомбы, чуть не разорвавшейся у двери квартиры, и жажда жизни, вера в будущее. Анимация из природного материала рождается прямо на глазах у зрителя.
Вечером на главной сцене театра идет постановка "Бессмертные строки", в которой прозвучат стихи поэтов, прошедших войну. "Это наше большое и полноценное высказывание от имени театра и про людей театра: мы называем поименно всех актеров МХАТ, ушедших на фронт, мы читаем живые и ценные свидетельства страшной войны поэтическими строками", – подчеркивает Бояков.
© Фото : МХАТСцена из спектакля "Бессмертные строки"
© Фото : МХАТ
Сцена из спектакля "Бессмертные строки"
Спектакль "Нюрнбергский вальс", МХАТ им. Горького, 8 мая, 19:00
Акция "Победный хор", площадка около МХАТа им. Горького, 9 мая, 12:00 – 13:30
Спектакль "Помню" "Театра на песке", МХАТ им. Горького, 9 мая, 13:00
Спектакль "Бессмертные строки", МХАТ им. Горького, 9 мая, 19:00
На расстоянии вытянутой руки
Если театр и может быть документальным, то именно таким, каким он получился в спектакле "Фаина. Эшелон" "Школы современной пьесы". Режиссер Иосиф Райхельгауз перенес на сцену документальную повесть своей матери – Фаины Райхельгауз. Хотя, слова "перенес на сцену" здесь тоже достаточно условны: сцены как таковой нет, зрители находятся весь спектакль в непосредственной близости от Елены Санаевой, которая играет главную героиню. Кажется, этой знаменитой актрисе не хватало именно такой роли.
© Фото : Театр "Школа современной пьесы"Сцена из спектакля "Фаина. Эшелон"
© Фото : Театр "Школа современной пьесы"
Сцена из спектакля "Фаина. Эшелон"
Художница Мария Трегубова придумала сложное сценографическое решение. Специальная система под полом зала создает эффект движения поезда. Зрители ощущают себя в движущемся составе, с его качанием, замедлением и ускорением, внезапными остановками. На стены зрительного зала проецируются видео, и публика смотрит будто бы через окна этого вагона.
Елена Санаева – в центре стола. Она занята простым повседневным делом – варит самый настоящий борщ. И одновременно ведет спокойный рассказ, который погружает зрителей в события военных лет.
© Фото : Театр "Школа современной пьесы"Сцена из спектакля "Фаина. Эшелон"
© Фото : Театр "Школа современной пьесы"
Сцена из спектакля "Фаина. Эшелон"
Впрочем понятно, что все эти необычные придумки и находки не имели бы такого эффекта, не будь этот спектакль настоящим, затрагивающим эмоции и воспоминания каждого, кто приходит в этот вечер в "Школу современной пьесы".
Спектакль "Фаина. Эшелон", "Школа современной пьесы", 20, 23 мая, 20:00