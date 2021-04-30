Серж Танкян посвятил клип сыну и поэту XIII века
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Лидер группы System of a Down выпустил клип на песню с сольного мини-альбома "Elasticity" — "Rumi", сообщает сайт Vents Magazine.
Музыкант посвятил песню и клип шестилетнему сыну и суфийскому поэту XIII века Джалаладдину Руми, в честь которого назвал ребенка.
Композиция очень личная: фронтмен System of a Down обращается к своему ребенку, просит противостоять искушениям и быть тем человеком, которым мальчик сам мечтает стать. Видео тесно связано с текстом песни. В клипе появляется сын Танкяна, видеоряд отображает советы звездного отца.
"Считается, что стихи не должны быть конкретными, но ведь тогда их поймет меньше слушателей, потому что у них будет связано меньше с песней. Но иногда важно указывать, что тебя вдохновило и кто стал твоей музой. В моей песне отец говорит с сыном, и есть отсылки к творчеству поэта, в честь которого я назвал ребенка, — это нельзя обобщить", — говорит Танкян.
Сольный альбом Сержа Танкяна "Elasticity" вышел в марте 2021 года, в него вошло пять композиций, в клипе на заглавный трек снялась актриса Саша Бортич.
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