Серж Танкян посвятил клип сыну и поэту XIII века

"Считается, что стихи не должны быть конкретными, но ведь тогда их поймет меньше слушателей, потому что у них будет связано меньше с песней. Но иногда важно указывать, что тебя вдохновило и кто стал твоей музой. В моей песне отец говорит с сыном, и есть отсылки к творчеству поэта, в честь которого я назвал ребенка, — это нельзя обобщить", — говорит Танкян.