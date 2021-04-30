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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210430/tankian-1730760657.html
Серж Танкян посвятил клип сыну и поэту XIII века
Серж Танкян посвятил клип сыну и поэту XIII века
Лидер группы System of a Down выпустил клип на песню с сольного мини-альбома "Elasticity" — "Rumi", сообщает сайт Vents Magazine. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T19:04
2021-04-30T19:04
культура
музыка
новости культуры
серж танкян
system of a down
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Лидер группы System of a Down выпустил клип на песню с сольного мини-альбома "Elasticity" — "Rumi", сообщает сайт Vents Magazine.Музыкант посвятил песню и клип шестилетнему сыну и суфийскому поэту XIII века Джалаладдину Руми, в честь которого назвал ребенка. Композиция очень личная: фронтмен System of a Down обращается к своему ребенку, просит противостоять искушениям и быть тем человеком, которым мальчик сам мечтает стать. Видео тесно связано с текстом песни. В клипе появляется сын Танкяна, видеоряд отображает советы звездного отца. Сольный альбом Сержа Танкяна "Elasticity" вышел в марте 2021 года, в него вошло пять композиций, в клипе на заглавный трек снялась актриса Саша Бортич.
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музыка, новости культуры, серж танкян, system of a down

Серж Танкян посвятил клип сыну и поэту XIII века

19:04 30.04.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Лидер группы System of a Down выпустил клип на песню с сольного мини-альбома "Elasticity" — "Rumi", сообщает сайт Vents Magazine.
Музыкант посвятил песню и клип шестилетнему сыну и суфийскому поэту XIII века Джалаладдину Руми, в честь которого назвал ребенка.
Композиция очень личная: фронтмен System of a Down обращается к своему ребенку, просит противостоять искушениям и быть тем человеком, которым мальчик сам мечтает стать. Видео тесно связано с текстом песни. В клипе появляется сын Танкяна, видеоряд отображает советы звездного отца.

"Считается, что стихи не должны быть конкретными, но ведь тогда их поймет меньше слушателей, потому что у них будет связано меньше с песней. Но иногда важно указывать, что тебя вдохновило и кто стал твоей музой. В моей песне отец говорит с сыном, и есть отсылки к творчеству поэта, в честь которого я назвал ребенка, — это нельзя обобщить", — говорит Танкян.

Сольный альбом Сержа Танкяна "Elasticity" вышел в марте 2021 года, в него вошло пять композиций, в клипе на заглавный трек снялась актриса Саша Бортич.
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