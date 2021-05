https://ria.ru/20210430/tankian-1730760657.html

Серж Танкян посвятил клип сыну и поэту XIII века

Лидер группы System of a Down выпустил клип на песню с сольного мини-альбома "Elasticity" — "Rumi", сообщает сайт Vents Magazine. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T19:04

2021-04-30T19:04

2021-04-30T19:04

культура

музыка

новости культуры

серж танкян

system of a down

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Лидер группы System of a Down выпустил клип на песню с сольного мини-альбома "Elasticity" — "Rumi", сообщает сайт Vents Magazine.Музыкант посвятил песню и клип шестилетнему сыну и суфийскому поэту XIII века Джалаладдину Руми, в честь которого назвал ребенка. Композиция очень личная: фронтмен System of a Down обращается к своему ребенку, просит противостоять искушениям и быть тем человеком, которым мальчик сам мечтает стать. Видео тесно связано с текстом песни. В клипе появляется сын Танкяна, видеоряд отображает советы звездного отца. Сольный альбом Сержа Танкяна "Elasticity" вышел в марте 2021 года, в него вошло пять композиций, в клипе на заглавный трек снялась актриса Саша Бортич.

2021

музыка, новости культуры, серж танкян, system of a down