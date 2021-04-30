https://ria.ru/20210430/tadzhikistan-1730739727.html

В Таджикистане учителей из России эвакуировали из-за конфликта на границе

В Таджикистане учителей из России эвакуировали из-за конфликта на границе

Российские учителя в Таджикистане переведены в безопасные районы в связи с военным конфликтом на киргизско-таджикской границе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T17:12

2021-04-30T17:12

2021-04-30T17:12

ситуация на границе киргизии и таджикистана

россия

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

таджикистан

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российские учителя в Таджикистане переведены в безопасные районы в связи с военным конфликтом на киргизско-таджикской границе, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.Конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. В результате кровопролития пострадали более 150 человек с обеих сторон. Двадцать человек погибли. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы."В виду осложнения ситуации на киргизско-таджикской границе представительством Россотрудничества при содействии посольства Российской Федерации в Республике Таджикистан и Минпросвещения России трое учителей, работавших в школе в приграничном с Киргизской Республикой селе Хистеварз (Гафуровский район), эвакуированы в безопасный район", - говорится в сообщении.Уточняется, что учителя временно размещены в городе Худжант, им оказывается всесторонняя поддержка и при нормализации обстановки они вернутся к местам постоянного проживания и своей работе.Министерство просвещения совместно с министерством иностранных дел также взяли на особый контроль ситуацию с 29 другими педагогами, которые находятся в Киргизии, работают в городе Ош, вдали от киргизско-таджикской границы. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает."Министерства продолжат следить за развитием ситуации. С учетом первостепенной важности сохранения жизни и здоровья российских учителей, выполняющих гуманитарную миссию, в случае ухудшения обстановки и дальнейшей эскалации конфликта российская сторона выражает готовность в кратчайшие сроки обеспечить их эвакуацию", - добавили в ведомстве.С 2017 года Минпросвещения России совместно с министерством образования и науки Таджикистана при поддержке МИД России и Россотрудничества реализуется гуманитарный проект "Российский учитель за рубежом". В 2020/21 учебном году в соответствии с официальной заявкой министерства образования и науки Таджикистана 50 российских учителей русского языка, литературы, физики, математики, химии, биологии и географии осуществляют педагогическую деятельность в 22 образовательных организациях в городах Душанбе, Гиссар, Хорог, Худжант, Бохтар, Куляб и Вахдат, Аштском, Дангаринском, Раштском, Спитаменском, Гафуровском районах и районе Кушониён.

https://ria.ru/20210430/konflikt-1730707040.html

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Стрельба на границе Киргизии и Таджикистана Конфликт на таджикско-киргизской границе перерос в военный. Поводом послужил бытовой вопрос установки камер на столбе линии электропередачи таджикской стороной в Баткенском районе Киргизии. Это вызвало недовольство местных жителей и привело к стычке. Подключились военные с обеих сторон, началась стрельба. Вечером 29 апреля обе стороны объявили о полном прекращении огня. 2021-04-30T17:12 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на границе киргизии и таджикистана, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), таджикистан, в мире