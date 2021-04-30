Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210430/tadzhikistan-1730739727.html
В Таджикистане учителей из России эвакуировали из-за конфликта на границе
В Таджикистане учителей из России эвакуировали из-за конфликта на границе
Российские учителя в Таджикистане переведены в безопасные районы в связи с военным конфликтом на киргизско-таджикской границе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T17:12
2021-04-30T17:12
ситуация на границе киргизии и таджикистана
россия
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
таджикистан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730728400_151:449:2318:1668_1920x0_80_0_0_a150d2f62fab104d92ff24bbfa596a66.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российские учителя в Таджикистане переведены в безопасные районы в связи с военным конфликтом на киргизско-таджикской границе, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.Конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. В результате кровопролития пострадали более 150 человек с обеих сторон. Двадцать человек погибли. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы."В виду осложнения ситуации на киргизско-таджикской границе представительством Россотрудничества при содействии посольства Российской Федерации в Республике Таджикистан и Минпросвещения России трое учителей, работавших в школе в приграничном с Киргизской Республикой селе Хистеварз (Гафуровский район), эвакуированы в безопасный район", - говорится в сообщении.Уточняется, что учителя временно размещены в городе Худжант, им оказывается всесторонняя поддержка и при нормализации обстановки они вернутся к местам постоянного проживания и своей работе.Министерство просвещения совместно с министерством иностранных дел также взяли на особый контроль ситуацию с 29 другими педагогами, которые находятся в Киргизии, работают в городе Ош, вдали от киргизско-таджикской границы. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает."Министерства продолжат следить за развитием ситуации. С учетом первостепенной важности сохранения жизни и здоровья российских учителей, выполняющих гуманитарную миссию, в случае ухудшения обстановки и дальнейшей эскалации конфликта российская сторона выражает готовность в кратчайшие сроки обеспечить их эвакуацию", - добавили в ведомстве.С 2017 года Минпросвещения России совместно с министерством образования и науки Таджикистана при поддержке МИД России и Россотрудничества реализуется гуманитарный проект "Российский учитель за рубежом". В 2020/21 учебном году в соответствии с официальной заявкой министерства образования и науки Таджикистана 50 российских учителей русского языка, литературы, физики, математики, химии, биологии и географии осуществляют педагогическую деятельность в 22 образовательных организациях в городах Душанбе, Гиссар, Хорог, Худжант, Бохтар, Куляб и Вахдат, Аштском, Дангаринском, Раштском, Спитаменском, Гафуровском районах и районе Кушониён.
https://ria.ru/20210430/konflikt-1730707040.html
россия
таджикистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Стрельба на границе Киргизии и Таджикистана
Конфликт на таджикско-киргизской границе перерос в военный. Поводом послужил бытовой вопрос установки камер на столбе линии электропередачи таджикской стороной в Баткенском районе Киргизии. Это вызвало недовольство местных жителей и привело к стычке. Подключились военные с обеих сторон, началась стрельба. Вечером 29 апреля обе стороны объявили о полном прекращении огня.
2021-04-30T17:12
true
PT1M00S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730728400_218:339:1990:1668_1920x0_80_0_0_6c7a847757a367c3b9d768b012a2dc80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на границе киргизии и таджикистана, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), таджикистан, в мире

В Таджикистане учителей из России эвакуировали из-за конфликта на границе

17:12 30.04.2021
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВоеннослужащие и сотрудники полиции Киргизии в районе села Кок-Таш
Военнослужащие и сотрудники полиции Киргизии в районе села Кок-Таш - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российские учителя в Таджикистане переведены в безопасные районы в связи с военным конфликтом на киргизско-таджикской границе, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.
Конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. В результате кровопролития пострадали более 150 человек с обеих сторон. Двадцать человек погибли. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.
Кыргызские полицейские в районе границы с Таджикистаном - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
Вчера, 15:09
В Киргизии заявили о 31 погибшем в конфликте на границе с Таджикистаном
"В виду осложнения ситуации на киргизско-таджикской границе представительством Россотрудничества при содействии посольства Российской Федерации в Республике Таджикистан и Минпросвещения России трое учителей, работавших в школе в приграничном с Киргизской Республикой селе Хистеварз (Гафуровский район), эвакуированы в безопасный район", - говорится в сообщении.
Уточняется, что учителя временно размещены в городе Худжант, им оказывается всесторонняя поддержка и при нормализации обстановки они вернутся к местам постоянного проживания и своей работе.
Министерство просвещения совместно с министерством иностранных дел также взяли на особый контроль ситуацию с 29 другими педагогами, которые находятся в Киргизии, работают в городе Ош, вдали от киргизско-таджикской границы. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.
"Министерства продолжат следить за развитием ситуации. С учетом первостепенной важности сохранения жизни и здоровья российских учителей, выполняющих гуманитарную миссию, в случае ухудшения обстановки и дальнейшей эскалации конфликта российская сторона выражает готовность в кратчайшие сроки обеспечить их эвакуацию", - добавили в ведомстве.
С 2017 года Минпросвещения России совместно с министерством образования и науки Таджикистана при поддержке МИД России и Россотрудничества реализуется гуманитарный проект "Российский учитель за рубежом". В 2020/21 учебном году в соответствии с официальной заявкой министерства образования и науки Таджикистана 50 российских учителей русского языка, литературы, физики, математики, химии, биологии и географии осуществляют педагогическую деятельность в 22 образовательных организациях в городах Душанбе, Гиссар, Хорог, Худжант, Бохтар, Куляб и Вахдат, Аштском, Дангаринском, Раштском, Спитаменском, Гафуровском районах и районе Кушониён.
 
Ситуация на границе Киргизии и ТаджикистанаРоссияФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)ТаджикистанВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:53Диетолог рассказала, как побаловать себя куличом без вреда для здоровья
03:39Блинкен заявил о стремлении Запада к конструктивным отношениям с Россией
03:37Вильфанд назвал регионы, которым повезло с погодой на майские праздники
03:23Канада приостановила применение вакцины Johnson & Johnson
03:21Один из штрафов для автомобилистов вырос в пять раз
03:20На Сахалине ищут троих пропавших рыбаков
03:19Двое пострадавших в ДТП в Хабаровском крае находятся в тяжелом состоянии
03:12Врач назвал главную ошибку при оказании первой помощи на природе
03:06Источники сообщили дату очередного запуска с космодрома Восточный
03:01Беспорядки в Колумбии привели к ранению 200 полицейских
02:54МИД Латвии осудил ответные меры России против двух граждан республики
02:31"Время поджимает": Мясников предупредил россиян о новых волнах COVID-19
02:15Брокер назвал самые плохие идеи для заработка на биткоине
02:10Пасхальное угощение: как отметить праздник без вреда для здоровья
01:54Пушков удивился реакции Зеленского на марш в честь фашистов в Киеве
01:38Онколог дал совет россиянам, у которых в роду был рак
01:15Эксперт объяснил, что делать, если вам "в лоб" летит автомобиль
01:02Объявлен победитель шоу "Голос. Дети"
00:59Житель Дагестана застрелил соседа во время бытовой ссоры
00:53В Приднестровье доставили партию второго компонента вакцины "Спутник V"
Лента новостейМолния