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Житель Алтая пойдет под суд за попытку отрубить руки бывшей жене
Житель Алтая пойдет под суд за попытку отрубить руки бывшей жене
Дело жителя Республики Алтай, который пытался отрубить руки бывшей супруге, работающей в маникюрном салоне, передали в суд, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T10:25
2021-04-30T10:25
россия
республика алтай
горно-алтайск
происшествия
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БАРНАУЛ, 30 апр - РИА Новости. Дело жителя Республики Алтай, который пытался отрубить руки бывшей супруге, работающей в маникюрном салоне, передали в суд, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону."Дело передали в суд", - уточнили в СУСК.Тридцатидвухлетнего жителя Горно-Алтайска обвиняют по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).Следователи установили, что днем 16 сентября 2020 года пьяный мужчина пришел в маникюрный кабинет одной из городских парикмахерских, где работала его бывшая жена. Он схватил ее за волосы, вывел на улицу и прижал к стене спиной, удерживая за шею. После этого он трижды ударил ее в живот, угрожая убить.После этого 3 ноября 2020 года около 21.00 в Горно-Алтайске обвиняемый с топором стал поджидать бывшую жену у ее дома. Он отвел ее в сторону под предлогом разговора, после чего начал ее избивать. Когда она упала, он сел на нее сверху."Прижимая поочередно руки потерпевшей к асфальту, злоумышленник лезвием топора нанес последней несколько ударов по обоим рукам, ударил ее обухом топора по голове, высказывая при этом угрозы убийством, после чего топором нанес женщине еще несколько ударов по руке. Продолжая сидеть на своей жертве, мужчина прижал ее голову к асфальту и попытался нанести удар топором в область шеи потерпевшей, однако последней удалось схватить топор за рукоять, предотвратив удар. В этот момент обвиняемый, увидев случайную прохожую, прекратил свои противоправные действия, скрывшись с места преступления", - уточняют в ведомстве.В итоге женщине причинены телесные повреждения различной степени тяжести, в том числе в виде перелома лучевой кости, ран нескольких пальцев с повреждением сухожилий, перелома пястной кости правой кисти и ампутации пальца, ран нескольких костей обеих кистей рук с поражением нерва. Сообщается, что мужчина признал вину лишь частично. Дело передали в суд Горно-Алтайска.
https://radiosputnik.ria.ru/20210127/sud-1594852148.html
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россия, республика алтай, горно-алтайск, происшествия

Житель Алтая пойдет под суд за попытку отрубить руки бывшей жене

10:25 30.04.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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БАРНАУЛ, 30 апр - РИА Новости. Дело жителя Республики Алтай, который пытался отрубить руки бывшей супруге, работающей в маникюрном салоне, передали в суд, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону.
"Дело передали в суд", - уточнили в СУСК.
Тридцатидвухлетнего жителя Горно-Алтайска обвиняют по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).
Следователи установили, что днем 16 сентября 2020 года пьяный мужчина пришел в маникюрный кабинет одной из городских парикмахерских, где работала его бывшая жена. Он схватил ее за волосы, вывел на улицу и прижал к стене спиной, удерживая за шею. После этого он трижды ударил ее в живот, угрожая убить.
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После этого 3 ноября 2020 года около 21.00 в Горно-Алтайске обвиняемый с топором стал поджидать бывшую жену у ее дома. Он отвел ее в сторону под предлогом разговора, после чего начал ее избивать. Когда она упала, он сел на нее сверху.
"Прижимая поочередно руки потерпевшей к асфальту, злоумышленник лезвием топора нанес последней несколько ударов по обоим рукам, ударил ее обухом топора по голове, высказывая при этом угрозы убийством, после чего топором нанес женщине еще несколько ударов по руке. Продолжая сидеть на своей жертве, мужчина прижал ее голову к асфальту и попытался нанести удар топором в область шеи потерпевшей, однако последней удалось схватить топор за рукоять, предотвратив удар. В этот момент обвиняемый, увидев случайную прохожую, прекратил свои противоправные действия, скрывшись с места преступления", - уточняют в ведомстве.
В итоге женщине причинены телесные повреждения различной степени тяжести, в том числе в виде перелома лучевой кости, ран нескольких пальцев с повреждением сухожилий, перелома пястной кости правой кисти и ампутации пальца, ран нескольких костей обеих кистей рук с поражением нерва. Сообщается, что мужчина признал вину лишь частично. Дело передали в суд Горно-Алтайска.
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