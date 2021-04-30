Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210430/stolknovenie-1730642028.html
СМИ сообщили о перестрелке погранотрядов на киргизском КПП "Кызыл-Бел"
СМИ сообщили о перестрелке погранотрядов на киргизском КПП "Кызыл-Бел"
Боевое столкновение между погранотрядами Киргизии и Таджикистана произошло на киргизском КПП "Кызыл-Бел", жертв нет, передает агентство 24.kg со ссылкой на... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T11:21
2021-04-30T11:21
ситуация на границе киргизии и таджикистана
баткенская область
таджикистан
киргизия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156314/99/1563149918_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_75dba78e1fd9f61c4fabdf0317b4a93f.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Боевое столкновение между погранотрядами Киргизии и Таджикистана произошло на киргизском КПП "Кызыл-Бел", жертв нет, передает агентство 24.kg со ссылкой на полпреда правительства в Баткенской области."На КПП "Кызыл-Бел" (КР) — "Гулистон" (РТ) произошло короткое боевое столкновение между погранотрядами. На данный момент перестрелка прекратилась. Жертв нет. Об этом 24.kg сообщил полпред правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев", - говорится в сообщении.По его словам, обстановка в целом стабильная, но с некоторыми элементами напряженности."Стрельба прекратилась. Мы договорились с таджикской стороной отогнать технику на исходные позиции. Кроме того, мы потребовали, чтобы таджики убрали самосвалы из сел Максат, Колунду, Ак-Сай. Сейчас проводим ревизию, сколько домов сожжено и какова сумма ущерба. Только завершились переговоры, которые проходили на нейтральной полосе с участием глав ГКНБ обеих стран и погранслужб. Мы договорились вернуться в нулевое состояние, какое было до начала вооруженного столкновения", - приводит агентство слова Суваналиева.Конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. В результате кровопролития пострадали более 150 человек с обеих сторон. Двадцать человек погибли. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.
баткенская область
таджикистан
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Стрельба на границе Киргизии и Таджикистана
Конфликт на таджикско-киргизской границе перерос в военный. Поводом послужил бытовой вопрос установки камер на столбе линии электропередачи таджикской стороной в Баткенском районе Киргизии. Это вызвало недовольство местных жителей и привело к стычке. Подключились военные с обеих сторон, началась стрельба. Вечером 29 апреля обе стороны объявили о полном прекращении огня.
2021-04-30T11:21
true
PT1M00S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156314/99/1563149918_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_06ccbe5f7afca5190e5dfb8a17f2312c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, ситуация на границе киргизии и таджикистана, баткенская область, таджикистан, киргизия, в мире
СМИ сообщили о перестрелке погранотрядов на киргизском КПП "Кызыл-Бел"
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Боевое столкновение между погранотрядами Киргизии и Таджикистана произошло на киргизском КПП "Кызыл-Бел", жертв нет, передает агентство 24.kg со ссылкой на полпреда правительства в Баткенской области.
2021-04-30T11:21
true
PT1M00S

СМИ сообщили о перестрелке погранотрядов на киргизском КПП "Кызыл-Бел"

11:21 30.04.2021
 
© AP Photo / Sergei GritsПограничник на границе Киргизии и Узбекистана
Пограничник на границе Киргизии и Узбекистана - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© AP Photo / Sergei Grits
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Боевое столкновение между погранотрядами Киргизии и Таджикистана произошло на киргизском КПП "Кызыл-Бел", жертв нет, передает агентство 24.kg со ссылкой на полпреда правительства в Баткенской области.
"На КПП "Кызыл-Бел" (КР) — "Гулистон" (РТ) произошло короткое боевое столкновение между погранотрядами. На данный момент перестрелка прекратилась. Жертв нет. Об этом 24.kg сообщил полпред правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев", - говорится в сообщении.
По его словам, обстановка в целом стабильная, но с некоторыми элементами напряженности.
"Стрельба прекратилась. Мы договорились с таджикской стороной отогнать технику на исходные позиции. Кроме того, мы потребовали, чтобы таджики убрали самосвалы из сел Максат, Колунду, Ак-Сай. Сейчас проводим ревизию, сколько домов сожжено и какова сумма ущерба. Только завершились переговоры, которые проходили на нейтральной полосе с участием глав ГКНБ обеих стран и погранслужб. Мы договорились вернуться в нулевое состояние, какое было до начала вооруженного столкновения", - приводит агентство слова Суваналиева.
Конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. В результате кровопролития пострадали более 150 человек с обеих сторон. Двадцать человек погибли. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.
 
Ситуация на границе Киргизии и ТаджикистанаБаткенская областьТаджикистанКиргизияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:53Диетолог рассказала, как побаловать себя куличом без вреда для здоровья
03:39Блинкен заявил о стремлении Запада к конструктивным отношениям с Россией
03:37Вильфанд назвал регионы, которым повезло с погодой на майские праздники
03:23Канада приостановила применение вакцины Johnson & Johnson
03:21Один из штрафов для автомобилистов вырос в пять раз
03:20На Сахалине ищут троих пропавших рыбаков
03:19Двое пострадавших в ДТП в Хабаровском крае находятся в тяжелом состоянии
03:12Врач назвал главную ошибку при оказании первой помощи на природе
03:06Источники сообщили дату очередного запуска с космодрома Восточный
03:01Беспорядки в Колумбии привели к ранению 200 полицейских
02:54МИД Латвии осудил ответные меры России против двух граждан республики
02:31"Время поджимает": Мясников предупредил россиян о новых волнах COVID-19
02:15Брокер назвал самые плохие идеи для заработка на биткоине
02:10Пасхальное угощение: как отметить праздник без вреда для здоровья
01:54Пушков удивился реакции Зеленского на марш в честь фашистов в Киеве
01:38Онколог дал совет россиянам, у которых в роду был рак
01:15Эксперт объяснил, что делать, если вам "в лоб" летит автомобиль
01:02Объявлен победитель шоу "Голос. Дети"
00:59Житель Дагестана застрелил соседа во время бытовой ссоры
00:53В Приднестровье доставили партию второго компонента вакцины "Спутник V"
Лента новостейМолния