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СМИ сообщили о перестрелке погранотрядов на киргизском КПП "Кызыл-Бел"
СМИ сообщили о перестрелке погранотрядов на киргизском КПП "Кызыл-Бел"
Боевое столкновение между погранотрядами Киргизии и Таджикистана произошло на киргизском КПП "Кызыл-Бел", жертв нет, передает агентство 24.kg со ссылкой на... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T11:21
2021-04-30T11:21
2021-04-30T11:21
ситуация на границе киргизии и таджикистана
баткенская область
таджикистан
киргизия
в мире
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Боевое столкновение между погранотрядами Киргизии и Таджикистана произошло на киргизском КПП "Кызыл-Бел", жертв нет, передает агентство 24.kg со ссылкой на полпреда правительства в Баткенской области."На КПП "Кызыл-Бел" (КР) — "Гулистон" (РТ) произошло короткое боевое столкновение между погранотрядами. На данный момент перестрелка прекратилась. Жертв нет. Об этом 24.kg сообщил полпред правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев", - говорится в сообщении.По его словам, обстановка в целом стабильная, но с некоторыми элементами напряженности."Стрельба прекратилась. Мы договорились с таджикской стороной отогнать технику на исходные позиции. Кроме того, мы потребовали, чтобы таджики убрали самосвалы из сел Максат, Колунду, Ак-Сай. Сейчас проводим ревизию, сколько домов сожжено и какова сумма ущерба. Только завершились переговоры, которые проходили на нейтральной полосе с участием глав ГКНБ обеих стран и погранслужб. Мы договорились вернуться в нулевое состояние, какое было до начала вооруженного столкновения", - приводит агентство слова Суваналиева.Конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. В результате кровопролития пострадали более 150 человек с обеих сторон. Двадцать человек погибли. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.
баткенская область
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156314/99/1563149918_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_06ccbe5f7afca5190e5dfb8a17f2312c.jpg
Стрельба на границе Киргизии и Таджикистана
Конфликт на таджикско-киргизской границе перерос в военный. Поводом послужил бытовой вопрос установки камер на столбе линии электропередачи таджикской стороной в Баткенском районе Киргизии. Это вызвало недовольство местных жителей и привело к стычке. Подключились военные с обеих сторон, началась стрельба. Вечером 29 апреля обе стороны объявили о полном прекращении огня.
2021-04-30T11:21
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PT1M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, ситуация на границе киргизии и таджикистана, баткенская область, таджикистан, киргизия, в мире
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости.
Боевое столкновение между погранотрядами Киргизии и Таджикистана произошло на киргизском КПП "Кызыл-Бел", жертв нет, передает агентство 24.kg
со ссылкой на полпреда правительства в Баткенской области.
"На КПП "Кызыл-Бел" (КР) — "Гулистон" (РТ) произошло короткое боевое столкновение между погранотрядами. На данный момент перестрелка прекратилась. Жертв нет. Об этом 24.kg сообщил полпред правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев", - говорится в сообщении.
По его словам, обстановка в целом стабильная, но с некоторыми элементами напряженности.
"Стрельба прекратилась. Мы договорились с таджикской стороной отогнать технику на исходные позиции. Кроме того, мы потребовали, чтобы таджики убрали самосвалы из сел Максат, Колунду, Ак-Сай. Сейчас проводим ревизию, сколько домов сожжено и какова сумма ущерба. Только завершились переговоры, которые проходили на нейтральной полосе с участием глав ГКНБ обеих стран и погранслужб. Мы договорились вернуться в нулевое состояние, какое было до начала вооруженного столкновения", - приводит агентство слова Суваналиева.
Конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. В результате кровопролития пострадали более 150 человек с обеих сторон. Двадцать человек погибли. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.