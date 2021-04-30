https://ria.ru/20210430/stolknovenie-1730642028.html

СМИ сообщили о перестрелке погранотрядов на киргизском КПП "Кызыл-Бел"

СМИ сообщили о перестрелке погранотрядов на киргизском КПП "Кызыл-Бел"

Боевое столкновение между погранотрядами Киргизии и Таджикистана произошло на киргизском КПП "Кызыл-Бел", жертв нет, передает агентство 24.kg со ссылкой на... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T11:21

2021-04-30T11:21

2021-04-30T11:21

ситуация на границе киргизии и таджикистана

баткенская область

таджикистан

киргизия

в мире

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Боевое столкновение между погранотрядами Киргизии и Таджикистана произошло на киргизском КПП "Кызыл-Бел", жертв нет, передает агентство 24.kg со ссылкой на полпреда правительства в Баткенской области."На КПП "Кызыл-Бел" (КР) — "Гулистон" (РТ) произошло короткое боевое столкновение между погранотрядами. На данный момент перестрелка прекратилась. Жертв нет. Об этом 24.kg сообщил полпред правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев", - говорится в сообщении.По его словам, обстановка в целом стабильная, но с некоторыми элементами напряженности."Стрельба прекратилась. Мы договорились с таджикской стороной отогнать технику на исходные позиции. Кроме того, мы потребовали, чтобы таджики убрали самосвалы из сел Максат, Колунду, Ак-Сай. Сейчас проводим ревизию, сколько домов сожжено и какова сумма ущерба. Только завершились переговоры, которые проходили на нейтральной полосе с участием глав ГКНБ обеих стран и погранслужб. Мы договорились вернуться в нулевое состояние, какое было до начала вооруженного столкновения", - приводит агентство слова Суваналиева.Конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. В результате кровопролития пострадали более 150 человек с обеих сторон. Двадцать человек погибли. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.

баткенская область

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киргизия

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2021

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Стрельба на границе Киргизии и Таджикистана Конфликт на таджикско-киргизской границе перерос в военный. Поводом послужил бытовой вопрос установки камер на столбе линии электропередачи таджикской стороной в Баткенском районе Киргизии. Это вызвало недовольство местных жителей и привело к стычке. Подключились военные с обеих сторон, началась стрельба. Вечером 29 апреля обе стороны объявили о полном прекращении огня. 2021-04-30T11:21 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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