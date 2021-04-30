https://ria.ru/20210430/stantsiya-1730600893.html

Эксперт рассказал о большом потенциале российской космической станции

Эксперт рассказал о большом потенциале российской космической станции

Российские военные смогут использовать новую Российскую орбитальную служебную станцию (РОСС) для проведения экспериментов, которые сейчас нельзя проводить на... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T01:09

2021-04-30T01:09

2021-04-30T01:09

хочу стать космонавтом

россия

вадим лукашевич

земля

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

великобритания

фолклендские острова

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российские военные смогут использовать новую Российскую орбитальную служебную станцию (РОСС) для проведения экспериментов, которые сейчас нельзя проводить на МКС, но в целом все эти задачи способны выполнить космические аппараты, рассказал РИА Новости эксперт в области космонавтики Вадим Лукашевич.Лукашевич уточнил, что сейчас все задачи, которые раньше предполагалось решать на пилотируемых военных станциях серии "Алмаз", выполняются автоматическими космическими аппаратами.По словам эксперта, в то время у пилотируемых станций перед автоматическими аппаратами было преимущество: спутникам ставилась задача заснять определенный район, после чего капсула с пленкой сбрасывалась на Землю, а космонавты могли сами оперативно выбирать цель для съемки. Так, рассказал Лукашевич, во время конфликта из-за Фолклендских островов Великобритания отправила к ним свою эскадру, которая соблюдала полное радиомолчание. "И ее обнаружил именно экипаж нашей орбитальной станции, потому что у воды есть интересный момент: если по ней прошел корабль или группа кораблей, то след остается часами. По ряби воды, по цвету воды можно отследить. Экипажи "Алмазов" готовили во Владивостоке определять тоннаж судов по следу спустя несколько часов. С орбиты это видно", - рассказал Лукашевич.Но сейчас, напомнил эксперт, связь со спутниками и передача с них данных ведется в онлайн-режиме, поэтому такая задача для новой станции становится неактуальной. "Для нее нет таких задач. Все задачи, которые для нее продекларированы, решаются автоматами", - сказал Лукашевич.Также он прокомментировал то, что станцию планируется запустить на орбиту, на которой находятся американские спутники оптико-электронной разведки Key Hole. По словам эксперта, это вызвано особенностями наклонения данной солнечно-синхронной орбиты, когда каждая точка на Земле видна в одно и то же время, а не стремлением российской стороны с РОСС отслеживать действия американских военных спутников. "Все эти спутники находятся в разных плоскостях, а ты можешь запустить станцию только в одну плоскость, а значит, контролировать только один спутник. В этом нет смысла. Зачем создавать многомодульную станцию, когда у нас есть спутники-инспекторы?" - сказал Лукашевич.Ранее сообщалось, что Россия с 2025 года выйдет из проекта МКС и начнет создание новой станции РОСС. Ее планируется разместить на орбите высотой от 300 до 400 км с наклонением 96,9-98 градусов.

https://ria.ru/20210423/rogozin-1729649187.html

https://ria.ru/20210427/kosmos-1730073428.html

россия

земля

великобритания

фолклендские острова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вадим лукашевич , земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, великобритания, фолклендские острова