https://ria.ru/20210430/sputnik-v-1730601530.html

Мексика получила очередную партию вакцины "Спутник V"

Мексика получила очередную партию вакцины "Спутник V"

Новую партию вакцины от COVID-19 "Спутник V" доставили из России в Мехико, сообщили в лаборатории Birmex, которая организует логистику вакцин в Мексике. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T01:39

2021-04-30T01:39

2021-04-30T01:39

вакцина "спутник лайт"

вакцина "спутник v"

марсело луис эбрард

коронавирус covid-19

россия

мехико

российский фонд прямых инвестиций

the lancet

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МЕХИКО, 30 апр - РИА Новости. Новую партию вакцины от COVID-19 "Спутник V" доставили из России в Мехико, сообщили в лаборатории Birmex, которая организует логистику вакцин в Мексике.Встреча пятой партии вакцин разработки института Гамалеи прошла на фоне визита главы МИД латиноамериканской страны Марсело Эбрарда в Москву. Мексика договорилась разливать у себя "Спутник V" из российских ингредиентов и изучает возможность применения однокомпонентной "Спутник Light" в своей программе вакцинации.Лаборатория биологических агентов и реактивов Мексики Birmex, которая занимается логистикой вакцин для национальной программы иммунизации против COVID-19, намерена к июлю-августу отладить и сертифицировать розлив и упаковку "Спутника V" в объёме 90 млн доз в год и в дальнейшем начать его экспорт.Российская вакцина "Спутник V" была одобрена к применению в Мексике 2 февраля, а первая партия была поставлена спустя три недели, 22 февраля.По последним данным минздрава Мексики, с начала эпидемии коронавирусом в стране заразились 2,33 миллиона человек, эта цифра включает 215 918 летальных случаев.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 61 стране с общим населением около 3 миллиардов человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

https://ria.ru/20210430/sputnik-v-1730601363.html

https://ria.ru/20210429/slovakiya-1730594210.html

россия

мехико

москва

мексика

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