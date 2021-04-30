Мексика получила очередную партию вакцины "Спутник V"
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДоставка вакцины Sputnik V на склад в грузовой терминал "Москва Карго"
"Генеральный директор Birmex Педро Cентено и координатор системы распределения Birmex Исраэль Акоста сообщают, что с сегодняшней партией "Спутник V" число вакцин против SARS-CoV-2, поставленных в Мексику, достигло 23 983 385", - говорится в сообщении на странице Birmex в Twitter.
Встреча пятой партии вакцин разработки института Гамалеи прошла на фоне визита главы МИД латиноамериканской страны Марсело Эбрарда в Москву. Мексика договорилась разливать у себя "Спутник V" из российских ингредиентов и изучает возможность применения однокомпонентной "Спутник Light" в своей программе вакцинации.
Лаборатория биологических агентов и реактивов Мексики Birmex, которая занимается логистикой вакцин для национальной программы иммунизации против COVID-19, намерена к июлю-августу отладить и сертифицировать розлив и упаковку "Спутника V" в объёме 90 млн доз в год и в дальнейшем начать его экспорт.
Российская вакцина "Спутник V" была одобрена к применению в Мексике 2 февраля, а первая партия была поставлена спустя три недели, 22 февраля.
По последним данным минздрава Мексики, с начала эпидемии коронавирусом в стране заразились 2,33 миллиона человек, эта цифра включает 215 918 летальных случаев.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 61 стране с общим населением около 3 миллиардов человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.