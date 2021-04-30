В Италии оценили перспективы признания "Спутника V" в Евросоюзе
17:12 30.04.2021 (обновлено: 17:48 30.04.2021)
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
РИМ, 30 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Замглавы Минздрава Италии Пьерпаоло Силери заявил, что европейские власти должны принять решение относительно признания вакцин от коронавирусной инфекции, которые используют за пределами Евросоюза, в том числе для того, чтобы позволить своим соотечественникам совершать поездки на родину.
"В этом вопросе помимо "Спутника" необходимо иметь в виду и другие вакцины, например китайские", - сказал он, выступая на онлайн-пресс-конференции.
"Есть еще итальянские граждане за рубежом, которые сделали вакцину "Спутник" или "Синовак", и их возвращение и поездки в Италию также нужно обеспечить. Для того нужно общее европейское решение, и фундаментальной в этом будет экспертиза европейского агентства ЕМА. Будет необходим европейский формат, который позволит включить наших граждан или жителей других стран, которые использовали еще не одобренные в ЕС вакцины. Но я думаю, что это произойдет и что европейский сертификат будет включать и этих людей, после того как они завершат вакцинацию", - заявил Силери, отвечая на вопрос о признании Евросоюзом российского препарата.
При этом он допустил, что Италия может признать сертификаты с "неевропейскими" вакцинами в соответствии с планируемой практикой. "Желательно, чтобы решение других стран были однородны. Поэтому я надеюсь на общую линию для всех государств, чтобы сгладить возможные различия. Поэтому - да, исходя из здравого смысла", - сказал Силери.
Говоря о вакцинации "Спутником" населения Сан-Марино, замглавы МИД Италии отметил, что его жители "могут и должны" иметь возможность пересекать границы с Италией, как и в случае использования других препаратов от инфекции. "Не вижу причин, почему "Спутника" не должно быть среди этих вакцин", - сказал Силери, отметив, что "это будет путь здравого смысла".
Российская вакцина "Спутник V" против коронавируса одобрена уже в 63 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.