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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210430/sputnik-1730739546.html
В Италии оценили перспективы признания "Спутника V" в Евросоюзе
В Италии оценили перспективы признания "Спутника V" в Евросоюзе
Замглавы Минздрава Италии Пьерпаоло Силери заявил, что европейские власти должны принять решение относительно признания вакцин от коронавирусной инфекции,... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T17:12
2021-04-30T17:48
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
пьерпаоло силери
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
евросоюз
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РИМ, 30 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Замглавы Минздрава Италии Пьерпаоло Силери заявил, что европейские власти должны принять решение относительно признания вакцин от коронавирусной инфекции, которые используют за пределами Евросоюза, в том числе для того, чтобы позволить своим соотечественникам совершать поездки на родину."В этом вопросе помимо "Спутника" необходимо иметь в виду и другие вакцины, например китайские", - сказал он, выступая на онлайн-пресс-конференции."Есть еще итальянские граждане за рубежом, которые сделали вакцину "Спутник" или "Синовак", и их возвращение и поездки в Италию также нужно обеспечить. Для того нужно общее европейское решение, и фундаментальной в этом будет экспертиза европейского агентства ЕМА. Будет необходим европейский формат, который позволит включить наших граждан или жителей других стран, которые использовали еще не одобренные в ЕС вакцины. Но я думаю, что это произойдет и что европейский сертификат будет включать и этих людей, после того как они завершат вакцинацию", - заявил Силери, отвечая на вопрос о признании Евросоюзом российского препарата.При этом он допустил, что Италия может признать сертификаты с "неевропейскими" вакцинами в соответствии с планируемой практикой. "Желательно, чтобы решение других стран были однородны. Поэтому я надеюсь на общую линию для всех государств, чтобы сгладить возможные различия. Поэтому - да, исходя из здравого смысла", - сказал Силери.Говоря о вакцинации "Спутником" населения Сан-Марино, замглавы МИД Италии отметил, что его жители "могут и должны" иметь возможность пересекать границы с Италией, как и в случае использования других препаратов от инфекции. "Не вижу причин, почему "Спутника" не должно быть среди этих вакцин", - сказал Силери, отметив, что "это будет путь здравого смысла".Российская вакцина "Спутник V" против коронавируса одобрена уже в 63 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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вакцина "спутник v", пьерпаоло силери, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, евросоюз, мид италии, сан-марино, италия, в мире

В Италии оценили перспективы признания "Спутника V" в Евросоюзе

17:12 30.04.2021 (обновлено: 17:48 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Российская вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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РИМ, 30 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Замглавы Минздрава Италии Пьерпаоло Силери заявил, что европейские власти должны принять решение относительно признания вакцин от коронавирусной инфекции, которые используют за пределами Евросоюза, в том числе для того, чтобы позволить своим соотечественникам совершать поездки на родину.
"В этом вопросе помимо "Спутника" необходимо иметь в виду и другие вакцины, например китайские", - сказал он, выступая на онлайн-пресс-конференции.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Инфографика
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"Есть еще итальянские граждане за рубежом, которые сделали вакцину "Спутник" или "Синовак", и их возвращение и поездки в Италию также нужно обеспечить. Для того нужно общее европейское решение, и фундаментальной в этом будет экспертиза европейского агентства ЕМА. Будет необходим европейский формат, который позволит включить наших граждан или жителей других стран, которые использовали еще не одобренные в ЕС вакцины. Но я думаю, что это произойдет и что европейский сертификат будет включать и этих людей, после того как они завершат вакцинацию", - заявил Силери, отвечая на вопрос о признании Евросоюзом российского препарата.
При этом он допустил, что Италия может признать сертификаты с "неевропейскими" вакцинами в соответствии с планируемой практикой. "Желательно, чтобы решение других стран были однородны. Поэтому я надеюсь на общую линию для всех государств, чтобы сгладить возможные различия. Поэтому - да, исходя из здравого смысла", - сказал Силери.
Говоря о вакцинации "Спутником" населения Сан-Марино, замглавы МИД Италии отметил, что его жители "могут и должны" иметь возможность пересекать границы с Италией, как и в случае использования других препаратов от инфекции. "Не вижу причин, почему "Спутника" не должно быть среди этих вакцин", - сказал Силери, отметив, что "это будет путь здравого смысла".
Российская вакцина "Спутник V" против коронавируса одобрена уже в 63 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Пьерпаоло СилериКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоЕвросоюзМИД ИталииСан-МариноИталияВ мире
 
 
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