https://ria.ru/20210430/sputnik-1730712204.html

Минздрав Турции одобрил вакцину "Спутник V" для экстренного применения

Минздрав Турции одобрил вакцину "Спутник V" для экстренного применения

Турция разрешила применять российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в экстренных ситуациях, заявил глава Минздрава Фахреттин Коджа. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T15:34

2021-04-30T15:34

2021-04-30T16:38

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

the lancet

в мире

распространение коронавируса

турция

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АНКАРА/МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Турция разрешила применять российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в экстренных ситуациях, заявил глава Минздрава Фахреттин Коджа.Он пояснил, что решение принято на основании исследований и оценки Комитета по лекарственным препаратам и медицинскому оборудованию. "Желаю, чтобы это было на благо обеих стран. Таким образом, российская вакцина станет третьей, которая будет применяться в нашей стране", — написал Коджа в Twitter.О регистрации "Спутника V" заявил и РФПИ, отметив, что Турция стала 63-й страной, одобрившей эту вакцину.Глава фонда Кирилл Дмитриев отметил, что "Спутник V" применяется в десятках стран, а поствакцинационные исследования, которые провели некоторые государства, показывают, что это самый безопасный и эффективный препарат против COVID-19.На этой неделе РФПИ сообщил, что договорился с турецкой Viscoran Ilac о сотрудничестве — производство "Спутника V" в Турции планируется начать в ближайшие месяцы.Вакцина "Спутник V" одобрена уже в более чем 60 странах с общим населением порядка трех миллиардов человек. По количеству разрешений от государственных регуляторов она занимает второе место в мире. По данным РФПИ и НИЦ Гамалеи, анализ данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян показал, что эффективность препарата составляет 97,6 процента — даже выше, чем по результатам клинических испытаний (91,6 процента).

https://ria.ru/20210430/sputnik-1730694446.html

турция

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, в мире, турция