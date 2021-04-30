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Минздрав Турции одобрил вакцину "Спутник V" для экстренного применения
Минздрав Турции одобрил вакцину "Спутник V" для экстренного применения
Турция разрешила применять российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в экстренных ситуациях, заявил глава Минздрава Фахреттин Коджа. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T15:34
2021-04-30T15:34
2021-04-30T16:38
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
в мире
распространение коронавируса
турция
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АНКАРА/МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Турция разрешила применять российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в экстренных ситуациях, заявил глава Минздрава Фахреттин Коджа.Он пояснил, что решение принято на основании исследований и оценки Комитета по лекарственным препаратам и медицинскому оборудованию. "Желаю, чтобы это было на благо обеих стран. Таким образом, российская вакцина станет третьей, которая будет применяться в нашей стране", — написал Коджа в Twitter.О регистрации "Спутника V" заявил и РФПИ, отметив, что Турция стала 63-й страной, одобрившей эту вакцину.Глава фонда Кирилл Дмитриев отметил, что "Спутник V" применяется в десятках стран, а поствакцинационные исследования, которые провели некоторые государства, показывают, что это самый безопасный и эффективный препарат против COVID-19.На этой неделе РФПИ сообщил, что договорился с турецкой Viscoran Ilac о сотрудничестве — производство "Спутника V" в Турции планируется начать в ближайшие месяцы.Вакцина "Спутник V" одобрена уже в более чем 60 странах с общим населением порядка трех миллиардов человек. По количеству разрешений от государственных регуляторов она занимает второе место в мире. По данным РФПИ и НИЦ Гамалеи, анализ данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян показал, что эффективность препарата составляет 97,6 процента — даже выше, чем по результатам клинических испытаний (91,6 процента).
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, в мире, турция
АНКАРА/МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Турция
разрешила применять российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в экстренных ситуациях, заявил глава Минздрава Фахреттин Коджа.
Он пояснил, что решение принято на основании исследований и оценки Комитета по лекарственным препаратам и медицинскому оборудованию.
"Желаю, чтобы это было на благо обеих стран. Таким образом, российская вакцина станет третьей, которая будет применяться в нашей стране", — написал Коджа в Twitter
.
О регистрации "Спутника V" заявил и РФПИ, отметив, что Турция стала 63-й страной, одобрившей эту вакцину.
Глава фонда Кирилл Дмитриев отметил, что "Спутник V" применяется в десятках стран, а поствакцинационные исследования, которые провели некоторые государства, показывают, что это самый безопасный и эффективный препарат против COVID-19.
"Применение вакцины в Турции позволит спасти множество жизней, предотвратить распространение вируса, сформировать долгосрочный иммунитет у населения и поможет скорее вернуться к нормальной жизни", — добавил Дмитриев.
На этой неделе РФПИ сообщил, что договорился с турецкой Viscoran Ilac о сотрудничестве — производство "Спутника V" в Турции планируется начать в ближайшие месяцы.
Вакцина "Спутник V" одобрена уже в более чем 60 странах с общим населением порядка трех миллиардов человек. По количеству разрешений от государственных регуляторов она занимает второе место в мире. По данным РФПИ
и НИЦ Гамалеи, анализ данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян показал, что эффективность препарата составляет 97,6 процента — даже выше, чем по результатам клинических испытаний (91,6 процента).