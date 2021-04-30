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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210430/sputnik-1730694446.html
Эрдоган надеется на поставки "Спутника V" в серьезных объемах
Эрдоган надеется на поставки "Спутника V" в серьезных объемах
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна ожидает поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в серьезных объемах. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T14:24
2021-04-30T14:24
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
турция
в мире
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АНКАРА, 30 апр - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна ожидает поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в серьезных объемах."Не думаю, что у нас будут проблемы с поставками вакцин. Из России в серьезном количестве будет поступать "Спутник V". Мы провели переговоры. А будет нужно, то с (президентом РФ Владимиром) Путиным мы еще поговорим, и нужное количество будет поставлено", - сказал Эрдоган журналистам.Как ранее заявил глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа, Турция ожидает начало поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в мае, в стране перешли к третьей фазе ее испытаний.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, турция, в мире

Эрдоган надеется на поставки "Спутника V" в серьезных объемах

14:24 30.04.2021
 
© AP Photo / Francois MoriПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Брюсселе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© AP Photo / Francois Mori
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АНКАРА, 30 апр - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна ожидает поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в серьезных объемах.
"Не думаю, что у нас будут проблемы с поставками вакцин. Из России в серьезном количестве будет поступать "Спутник V". Мы провели переговоры. А будет нужно, то с (президентом РФ Владимиром) Путиным мы еще поговорим, и нужное количество будет поставлено", - сказал Эрдоган журналистам.
Как ранее заявил глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа, Турция ожидает начало поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в мае, в стране перешли к третьей фазе ее испытаний.
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийThe LancetТурцияВ мире
 
 
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