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Эрдоган надеется на поставки "Спутника V" в серьезных объемах

Эрдоган надеется на поставки "Спутника V" в серьезных объемах

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна ожидает поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в серьезных объемах. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T14:24

2021-04-30T14:24

2021-04-30T14:24

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

российский фонд прямых инвестиций

the lancet

турция

в мире

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АНКАРА, 30 апр - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна ожидает поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в серьезных объемах."Не думаю, что у нас будут проблемы с поставками вакцин. Из России в серьезном количестве будет поступать "Спутник V". Мы провели переговоры. А будет нужно, то с (президентом РФ Владимиром) Путиным мы еще поговорим, и нужное количество будет поставлено", - сказал Эрдоган журналистам.Как ранее заявил глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа, Турция ожидает начало поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в мае, в стране перешли к третьей фазе ее испытаний.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

россия

турция

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2021

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, турция, в мире