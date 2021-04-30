https://ria.ru/20210430/sputnik-1730679464.html

В Абхазию доставили первую партию вакцины "Спутник V"

В Абхазию доставили первую партию вакцины "Спутник V"

Первая партия вакцины "Спутник V" прибыла в Абхазию, сообщил РИА Новости глава минздрава республики Тамаз Цахнакия. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T13:44

2021-04-30T13:44

2021-04-30T13:44

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

здоровье - общество

абхазия

в мире

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СУХУМ, 30 апр – РИА Новости. Первая партия вакцины "Спутник V" прибыла в Абхазию, сообщил РИА Новости глава минздрава республики Тамаз Цахнакия.Глава минздрава уточнил, что в первую очередь будут привиты медработники, затем педагоги, представители бюджетной сферы, работники силовых структур и потом уже обычные граждане. Перед вакцинированием будет проводиться консультация с терапевтом на выявление противопоказаний к прививке.Вакцинирование начнётся на базе Республиканской больницы после майских праздников, когда будут урегулированы все нормативные вопросы.В Абхазии до 12 мая запрещены массовые спортивные, развлекательные, зрелищные и выставочные мероприятия. Также запрещена перевозка пассажиров без масок.Общее число выявленных инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 14 494, выздоровевших — 13 517, включая лечившихся амбулаторно, 222 летальных случая.

https://ria.ru/20210427/vaktsiny-1730121958.html

абхазия

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2021

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вакцина "спутник v", здоровье - общество, абхазия, в мире