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В Абхазию доставили первую партию вакцины "Спутник V"
В Абхазию доставили первую партию вакцины "Спутник V"
Первая партия вакцины "Спутник V" прибыла в Абхазию, сообщил РИА Новости глава минздрава республики Тамаз Цахнакия. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T13:44
2021-04-30T13:44
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
здоровье - общество
абхазия
в мире
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СУХУМ, 30 апр – РИА Новости. Первая партия вакцины "Спутник V" прибыла в Абхазию, сообщил РИА Новости глава минздрава республики Тамаз Цахнакия.Глава минздрава уточнил, что в первую очередь будут привиты медработники, затем педагоги, представители бюджетной сферы, работники силовых структур и потом уже обычные граждане. Перед вакцинированием будет проводиться консультация с терапевтом на выявление противопоказаний к прививке.Вакцинирование начнётся на базе Республиканской больницы после майских праздников, когда будут урегулированы все нормативные вопросы.В Абхазии до 12 мая запрещены массовые спортивные, развлекательные, зрелищные и выставочные мероприятия. Также запрещена перевозка пассажиров без масок.Общее число выявленных инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 14 494, выздоровевших — 13 517, включая лечившихся амбулаторно, 222 летальных случая.
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вакцина "спутник v", здоровье - общество, абхазия, в мире

В Абхазию доставили первую партию вакцины "Спутник V"

13:44 30.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДоставка вакцины Sputnik V на склад в грузовой терминал "Москва Карго"
Доставка вакцины Sputnik V на склад в грузовой терминал Москва Карго - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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СУХУМ, 30 апр – РИА Новости. Первая партия вакцины "Спутник V" прибыла в Абхазию, сообщил РИА Новости глава минздрава республики Тамаз Цахнакия.
"Мы получили первую партию вакцины "Спутник V". Она находится на нашем складе", - сказал он.
Глава минздрава уточнил, что в первую очередь будут привиты медработники, затем педагоги, представители бюджетной сферы, работники силовых структур и потом уже обычные граждане. Перед вакцинированием будет проводиться консультация с терапевтом на выявление противопоказаний к прививке.
Вакцинирование начнётся на базе Республиканской больницы после майских праздников, когда будут урегулированы все нормативные вопросы.
В Абхазии до 12 мая запрещены массовые спортивные, развлекательные, зрелищные и выставочные мероприятия. Также запрещена перевозка пассажиров без масок.
Общее число выявленных инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 14 494, выздоровевших — 13 517, включая лечившихся амбулаторно, 222 летальных случая.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Здоровье - ОбществоАбхазияВ мире
 
 
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