https://ria.ru/20210430/sotrudnichestvo-1730746387.html

Путин и Курц договорились активизировать экономическое сотрудничество

Путин и Курц договорились активизировать экономическое сотрудничество

Канцлер Австрии Себастьян Курц и президент России Владимир Путин в ходе разговора в пятницу договорились активизировать экономическое сотрудничество и... РИА Новости, 01.05.2021

2021-04-30T17:41

2021-04-30T17:41

2021-05-01T00:49

россия

себастьян курц

владимир путин

австрия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152212/68/1522126813_0:214:2883:1836_1920x0_80_0_0_ed7b9db47a98c4b4b09cdb48546bbb74.jpg

ВЕНА, 30 апр - РИА Новости, Маргарита Костив. Канцлер Австрии Себастьян Курц и президент России Владимир Путин в ходе разговора в пятницу договорились активизировать экономическое сотрудничество и туристический обмен между странами после пандемии, сообщили РИА Новости в ведомстве федерального канцлера.Ранее о состоявшемся разговоре сообщил Кремль.Также в ведомстве подтвердили, что в ходе состоявшегося разговора Курц предложил рассмотреть кандидатуру Вены как места возможного саммита Путина с американским президентом Джо Байденом.

https://ria.ru/20210426/sanktsii-1730001060.html

россия

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, себастьян курц, владимир путин, австрия, в мире