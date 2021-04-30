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Путин и Курц договорились активизировать экономическое сотрудничество
Путин и Курц договорились активизировать экономическое сотрудничество
Канцлер Австрии Себастьян Курц и президент России Владимир Путин в ходе разговора в пятницу договорились активизировать экономическое сотрудничество и... РИА Новости, 01.05.2021
2021-04-30T17:41
2021-05-01T00:49
россия
себастьян курц
владимир путин
австрия
в мире
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ВЕНА, 30 апр - РИА Новости, Маргарита Костив. Канцлер Австрии Себастьян Курц и президент России Владимир Путин в ходе разговора в пятницу договорились активизировать экономическое сотрудничество и туристический обмен между странами после пандемии, сообщили РИА Новости в ведомстве федерального канцлера.Ранее о состоявшемся разговоре сообщил Кремль.Также в ведомстве подтвердили, что в ходе состоявшегося разговора Курц предложил рассмотреть кандидатуру Вены как места возможного саммита Путина с американским президентом Джо Байденом.
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россия, себастьян курц, владимир путин, австрия, в мире

Путин и Курц договорились активизировать экономическое сотрудничество

17:41 30.04.2021 (обновлено: 00:49 01.05.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц во время встречи в Вене. 5 июня 2018
 Президент РФ Владимир Путин и Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц во время встречи в Вене. 5 июня 2018 - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ВЕНА, 30 апр - РИА Новости, Маргарита Костив. Канцлер Австрии Себастьян Курц и президент России Владимир Путин в ходе разговора в пятницу договорились активизировать экономическое сотрудничество и туристический обмен между странами после пандемии, сообщили РИА Новости в ведомстве федерального канцлера.
Ранее о состоявшемся разговоре сообщил Кремль.

"После пандемии также необходимо снова усилить экономическое сотрудничество и туристический обмен. Объем торговли с Россией до пандемии составлял в 2019 году пять миллиардов евро, а российские туристы останавливались на ночь в Австрии около 1,2 миллиона раз. После окончания эпидемии необходимо быстрыми темпами активизировать этот обмен", - сообщили в ведомстве.

Также в ведомстве подтвердили, что в ходе состоявшегося разговора Курц предложил рассмотреть кандидатуру Вены как места возможного саммита Путина с американским президентом Джо Байденом.
Себастьян Курц у штаба Народной партии Австрии в Вене - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
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Канцлер Австрии выступил против новых антироссийских санкций ЕС
 
РоссияСебастьян КурцВладимир ПутинАвстрияВ мире
 
 
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