Путин и Курц договорились активизировать экономическое сотрудничество
17:41 30.04.2021 (обновлено: 00:49 01.05.2021)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц во время встречи в Вене. 5 июня 2018
ВЕНА, 30 апр - РИА Новости, Маргарита Костив. Канцлер Австрии Себастьян Курц и президент России Владимир Путин в ходе разговора в пятницу договорились активизировать экономическое сотрудничество и туристический обмен между странами после пандемии, сообщили РИА Новости в ведомстве федерального канцлера.
Ранее о состоявшемся разговоре сообщил Кремль.
"После пандемии также необходимо снова усилить экономическое сотрудничество и туристический обмен. Объем торговли с Россией до пандемии составлял в 2019 году пять миллиардов евро, а российские туристы останавливались на ночь в Австрии около 1,2 миллиона раз. После окончания эпидемии необходимо быстрыми темпами активизировать этот обмен", - сообщили в ведомстве.
Также в ведомстве подтвердили, что в ходе состоявшегося разговора Курц предложил рассмотреть кандидатуру Вены как места возможного саммита Путина с американским президентом Джо Байденом.
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