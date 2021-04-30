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Недвижимость Украины на территории ДНР признали собственностью республики
Недвижимость Украины на территории ДНР признали собственностью республики
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о переводе в собственность республики недвижимого имущества, ранее находившегося в... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T14:14
2021-04-30T14:14
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о переводе в собственность республики недвижимого имущества, ранее находившегося в госсобственности Украины, передает корреспондент РИА Новости.Депутаты поддержали законопроект единогласно. Он вступит в силу через 10 дней после его публикации на сайте Народного совета.По его словам, законопроект определяет порядок "проведения государственной регистрации прав на недвижимое имущество, перешедшее в собственность ДНР или муниципальную собственность"."Кроме того, устанавливается механизм передачи недвижимого имущества, перешедшего в собственность ДНР, в муниципальную собственность. Принятие законопроекта позволит обеспечить единый учёт, сохранность и эффективное использование недвижимого имущества, которое находилось в государственной собственности Украины или коммунальной собственности территориальных общин", - добавил Кныш.
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ситуация в днр и лнр, днр, донецкая народная республика, украина, в мире

Недвижимость Украины на территории ДНР признали собственностью республики

14:14 30.04.2021
 
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкФлаг Донецкой народной республики (ДНР). Архивное фото
Флаг Донецкой народной республики (ДНР). Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Игорь Маслов
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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о переводе в собственность республики недвижимого имущества, ранее находившегося в госсобственности Украины, передает корреспондент РИА Новости.
Депутаты поддержали законопроект единогласно. Он вступит в силу через 10 дней после его публикации на сайте Народного совета.
"Законопроектом предусматривается, что недвижимое имущество, находившееся в государственной собственности Украины или коммунальной собственности территориальных общин, признаётся собственностью ДНР или муниципальной собственностью соответственно", - сказал во время выступления в парламенте депутат Народного совета максим Кныш.
По его словам, законопроект определяет порядок "проведения государственной регистрации прав на недвижимое имущество, перешедшее в собственность ДНР или муниципальную собственность".
Сторонник самопровозглашенной Донецкой Народной республики на крыше центрального офиса ПриватБанка. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
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"Кроме того, устанавливается механизм передачи недвижимого имущества, перешедшего в собственность ДНР, в муниципальную собственность. Принятие законопроекта позволит обеспечить единый учёт, сохранность и эффективное использование недвижимого имущества, которое находилось в государственной собственности Украины или коммунальной собственности территориальных общин", - добавил Кныш.
 
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