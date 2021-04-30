https://ria.ru/20210430/sobstvennost-1730689963.html

Недвижимость Украины на территории ДНР признали собственностью республики

Недвижимость Украины на территории ДНР признали собственностью республики

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о переводе в собственность республики недвижимого имущества, ранее находившегося в... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T14:14

2021-04-30T14:14

2021-04-30T14:14

ситуация в днр и лнр

днр

донецкая народная республика

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о переводе в собственность республики недвижимого имущества, ранее находившегося в госсобственности Украины, передает корреспондент РИА Новости.Депутаты поддержали законопроект единогласно. Он вступит в силу через 10 дней после его публикации на сайте Народного совета.По его словам, законопроект определяет порядок "проведения государственной регистрации прав на недвижимое имущество, перешедшее в собственность ДНР или муниципальную собственность"."Кроме того, устанавливается механизм передачи недвижимого имущества, перешедшего в собственность ДНР, в муниципальную собственность. Принятие законопроекта позволит обеспечить единый учёт, сохранность и эффективное использование недвижимого имущества, которое находилось в государственной собственности Украины или коммунальной собственности территориальных общин", - добавил Кныш.

https://ria.ru/20210430/dnr-1730681985.html

донецкая народная республика

украина

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ситуация в днр и лнр, днр, донецкая народная республика, украина, в мире