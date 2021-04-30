https://ria.ru/20210430/sobaki-1730729989.html

В Нижневартовске обнаружили "собачий концлагерь"

В Нижневартовске обнаружили "собачий концлагерь"

Более 30 живых собак и одну мертвую нашел участковый в Нижневартовске (ХМАО) в нежилом помещении, из которого планировали сделать ветеринарную клинику, сообщили РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T16:41

2021-04-30T16:41

2021-04-30T16:59

нижневартовск

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 апр - РИА Новости. Более 30 живых собак и одну мертвую нашел участковый в Нижневартовске (ХМАО) в нежилом помещении, из которого планировали сделать ветеринарную клинику, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.В местных СМИ назвали помещение, где жили псы, "собачьим концлагерем". Внутри, судя по кадрам, много грязи и, как предполагается, отходы жизнедеятельности животных.Владелец помещения, который сдавал его в аренду, оказался "в шоке" от того, во что превратилась его собственность, подчеркнули в ведомстве.Полицейские проводят проверку в Нижневартовске (ХМАО) после того, как в одном из помещений участковый нашел более 30 живых собак и одну мертвую, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.По его словам, правоохранители выясняют, откуда она взяла столько собак и зачем держала в этом помещении."Проверка по данному факту проводится, усматриваются признаки уголовного преступления, потому что в помещении был обнаружен труп собаки", - добавили в УМВД.

https://ria.ru/20210430/kleschi-1730604334.html

https://ria.ru/20210429/sobaki-1730586218.html

нижневартовск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижневартовск, происшествия