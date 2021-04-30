https://ria.ru/20210430/sobaki-1730729989.html
В Нижневартовске обнаружили "собачий концлагерь"
В Нижневартовске обнаружили "собачий концлагерь"
Более 30 живых собак и одну мертвую нашел участковый в Нижневартовске (ХМАО) в нежилом помещении, из которого планировали сделать ветеринарную клинику, сообщили РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T16:41
2021-04-30T16:41
2021-04-30T16:59
нижневартовск
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 апр - РИА Новости. Более 30 живых собак и одну мертвую нашел участковый в Нижневартовске (ХМАО) в нежилом помещении, из которого планировали сделать ветеринарную клинику, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.В местных СМИ назвали помещение, где жили псы, "собачьим концлагерем". Внутри, судя по кадрам, много грязи и, как предполагается, отходы жизнедеятельности животных.Владелец помещения, который сдавал его в аренду, оказался "в шоке" от того, во что превратилась его собственность, подчеркнули в ведомстве.Полицейские проводят проверку в Нижневартовске (ХМАО) после того, как в одном из помещений участковый нашел более 30 живых собак и одну мертвую, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.По его словам, правоохранители выясняют, откуда она взяла столько собак и зачем держала в этом помещении."Проверка по данному факту проводится, усматриваются признаки уголовного преступления, потому что в помещении был обнаружен труп собаки", - добавили в УМВД.
https://ria.ru/20210430/kleschi-1730604334.html
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нижневартовск, происшествия
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 апр - РИА Новости.
Более 30 живых собак и одну мертвую нашел участковый в Нижневартовске
(ХМАО) в нежилом помещении, из которого планировали сделать ветеринарную клинику, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
В местных СМИ назвали помещение, где жили псы, "собачьим концлагерем". Внутри, судя по кадрам, много грязи и, как предполагается, отходы жизнедеятельности животных.
"Участковый на своем участке заметил неприятные запахи, идущие из строения. По звукам он понял, что там содержалось много собак. Мы решили пригласить волонтеров-зоозащитников, они обратились в городскую службу по отлову... Волонтеры забрали себе четверых псов, еще 27 собак - служба по отлову. Одна собака в помещении скончалась", - сказал собеседник агентства.
Владелец помещения, который сдавал его в аренду, оказался "в шоке" от того, во что превратилась его собственность, подчеркнули в ведомстве.
Полицейские проводят проверку в Нижневартовске (ХМАО) после того, как в одном из помещений участковый нашел более 30 живых собак и одну мертвую, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
"Женщина, которая арендовала помещение, планировала создать там приют и ветеринарную клинику, но, со слов владельца помещения, так и не создала. На связь она не выходит, мы ее пока не опросили", - сказал собеседник агентства.
По его словам, правоохранители выясняют, откуда она взяла столько собак и зачем держала в этом помещении.
"Проверка по данному факту проводится, усматриваются признаки уголовного преступления, потому что в помещении был обнаружен труп собаки", - добавили в УМВД.