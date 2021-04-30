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Киргизия и Таджикистан решили отвести войска от линии госграниц
Киргизия и Таджикистан решили отвести войска от линии госграниц
Киргизия и Таджикистан решили 30 апреля отвести войска от линии госграниц, передает Sputnik Таджикистан со ссылкой на главу госкомитета национальной... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T11:08
2021-04-30T11:19
ситуация на границе киргизии и таджикистана
баткенская область
таджикистан
киргизия
в мире
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Киргизия и Таджикистан решили 30 апреля отвести войска от линии госграниц, передает Sputnik Таджикистан со ссылкой на главу госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбека Ташиева."Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев вернулся с переговоров с таджикской стороной, в которых приняли участие он сам, полномочный представитель правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев и глава Пограничной службы ГКНБ Уларбек Шаршеев. По его словам, встреча прошла на нейтральной территории, на КПП "Кызыл-Бел". Таджикистан представляли глава ГКНБ, губернатор Согдийской области, представитель Погранвойск РТ. Камчыбек Ташиев уточнил, что сегодня решили отвести все войска от линии госграниц, Кыргызстан - в Баткен, Таджикистан - подальше", - говорится в сообщении.Конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. В результате кровопролития пострадали более 150 человек с обеих сторон. Двадцать человек погибли. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.
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ситуация на границе киргизии и таджикистана, баткенская область, таджикистан, киргизия, в мире

Киргизия и Таджикистан решили отвести войска от линии госграниц

11:08 30.04.2021 (обновлено: 11:19 30.04.2021)
 
© Фото : пресс-служба полпредства правительства в Баткенской областиКыргызские военнослужащие в приграничном селе Ког-Таш в Баткенской области
Кыргызские военнослужащие в приграничном селе Ког-Таш в Баткенской области - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© Фото : пресс-служба полпредства правительства в Баткенской области
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Киргизия и Таджикистан решили 30 апреля отвести войска от линии госграниц, передает Sputnik Таджикистан со ссылкой на главу госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбека Ташиева.
"Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев вернулся с переговоров с таджикской стороной, в которых приняли участие он сам, полномочный представитель правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев и глава Пограничной службы ГКНБ Уларбек Шаршеев. По его словам, встреча прошла на нейтральной территории, на КПП "Кызыл-Бел". Таджикистан представляли глава ГКНБ, губернатор Согдийской области, представитель Погранвойск РТ. Камчыбек Ташиев уточнил, что сегодня решили отвести все войска от линии госграниц, Кыргызстан - в Баткен, Таджикистан - подальше", - говорится в сообщении.
Кыргызские военнослужащие в районе границы с Таджикистаном - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
29 апреля, 18:30
"Горят заставы". За что воевали на границе Киргизии и Таджикистана
Конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. В результате кровопролития пострадали более 150 человек с обеих сторон. Двадцать человек погибли. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.
 
Ситуация на границе Киргизии и ТаджикистанаБаткенская областьТаджикистанКиргизияВ мире
 
 
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