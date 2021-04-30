Киргизия и Таджикистан решили отвести войска от линии госграниц
11:08 30.04.2021 (обновлено: 11:19 30.04.2021)
© Фото : пресс-служба полпредства правительства в Баткенской областиКыргызские военнослужащие в приграничном селе Ког-Таш в Баткенской области
© Фото : пресс-служба полпредства правительства в Баткенской области
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Киргизия и Таджикистан решили 30 апреля отвести войска от линии госграниц, передает Sputnik Таджикистан со ссылкой на главу госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбека Ташиева.
"Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев вернулся с переговоров с таджикской стороной, в которых приняли участие он сам, полномочный представитель правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев и глава Пограничной службы ГКНБ Уларбек Шаршеев. По его словам, встреча прошла на нейтральной территории, на КПП "Кызыл-Бел". Таджикистан представляли глава ГКНБ, губернатор Согдийской области, представитель Погранвойск РТ. Камчыбек Ташиев уточнил, что сегодня решили отвести все войска от линии госграниц, Кыргызстан - в Баткен, Таджикистан - подальше", - говорится в сообщении.
Конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. В результате кровопролития пострадали более 150 человек с обеих сторон. Двадцать человек погибли. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.